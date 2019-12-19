Пакт Зеленского-Путина. Стали известны детали нового контракта на транзит газа

11:28 21.12.2019

Стали известны детали нового контракта на транзит газа: события ночи



Москва и Киев готовятся подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, отметив, что подписание документа ожидается до нового года. Про объемы, предусмотренные этим контрактом, он не сказал.

Однако на Украине СМИ все же узнали подробности. Сообщается, что объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.



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