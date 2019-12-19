 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пакт Зеленского-Путина. Стали известны детали нового контракта на транзит газа
11:28 21.12.2019

Стали известны детали нового контракта на транзит газа: события ночи

Москва и Киев готовятся подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, отметив, что подписание документа ожидается до нового года. Про объемы, предусмотренные этим контрактом, он не сказал.
Однако на Украине СМИ все же узнали подробности. Сообщается, что объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

Кроме того, "Газпром", согласно достигнутым договоренностям, выплатит Киеву $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Украина после этого откажется от других судебных претензий к российской стороне.
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает не только военную помощь Украине, но и санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

В ожидании введения ограничительных мер со стороны США один из основных подрядчиков при строительстве газопровода приостановил работы. В компании заявили, что подождут разъяснений по возможным санкциям.

В Сирии 17 военнослужащих Вооруженных сил погибли в Идлибе при отражении двух атак террористов. Радикалы потеряли до 200 человек убитыми и ранеными.
Минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов повысятся в России с 1 января. Такую меру в Минфине объяснили повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9%, а также инфляцией.

Источник - eadaily.com
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