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Трамп подписался под санкциями против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"
15:01 21.12.2019

Военный бюджет США ударил по газу

Дональд Трамп подписался под санкциями против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020-й финансовый год, предполагающий увеличение расходов до $738 млрд. Немало внимания в документе, на согласование которого ушло почти полгода, уделено "мерам, направленным на сдерживание России", в том числе санкциям в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Ограничительные меры могут затронуть компании, задействованные в реализации этих проектов. Трубоукладчик "Северного потока 2" Allseas приостановил строительство газопровода. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу назвал решения Вашингтона "насилием над турецким народом" и пообещал ввести контрсанкции. Резко против применения американцами экстерриториальных санкций выступили и власти Германии - страны, куда идет "Северный поток 2".

Президент Дональд Трамп подписал закон о новом военном бюджете, одобренный ранее двумя палатами американского Конгресса. На согласование документа законодателями ушло почти полгода: впервые на рассмотрение в Сенат он был подан в июле. А сам 2020-й финансовый год стартовал еще 1 октября.

Согласно финальной версии документа, сумма оборонных расходов США на 2020 год - $738 млрд. Это почти на $20 млрд больше, чем в предыдущем году, и на $12 млрд меньше, чем изначально требовал Дональд Трамп. В общей сложности на обеспечение безопасности - как военной, так и энергетической - Пентагон сможет потратить $658,4 млрд. На военные операции США за рубежом выделено $71,5 млрд, на борьбу со стихийными бедствиями - $5,3 млрд.

Новой частью пакета госрасходов, на которую обращает внимание большинство американских СМИ, стало финансирование военно-космических сил США.

Их создание (наравне с сухопутными войсками, военно-воздушными силами, военно-морскими силами, морской пехотой и береговой охраной) господин Трамп анонсировал еще в 2017 году. Сумма, заложенная на создание космических сил, сравнительно невелика - $40 млн.

Фактором, серьезно замедлившим принятие документа, стала борьба между демократами и республиканцами за финансирование проекта строительства стены на границе США и Мексики. На него будет выделено $1,375 млрд - почти в три раза меньше суммы, запрошенной господином Трампом.

В тексте бюджета и в выступлениях представителей администрации Дональда Трампа немало внимания уделяется России.

"Я хотел бы поблагодарить Конгресс за то, что он принял бюджет до конца нынешнего года. Как я много раз говорил, затяжные обсуждения наносят большой ущерб нашей боеготовности и снижают нашу способность конкурировать с Китаем и Россией",- заявил в пятницу глава Пентагона Марк Эспер.

Среди значимых тезисов, включенных в бюджет, фразы об обеспокоенности США деятельностью РФ в Африке, активностью России и КНР в Арктическом регионе, а также "угрозой военной агрессии" со стороны РФ в отношении стран-членов НАТО.

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В документе зафиксировано, что $300 млн будет выделено Украине в качестве военной помощи, в том числе в виде летального вооружения (это на $50 млн больше, чем в бюджете на 2019 год). Там же упомянуто сохранение запрета военного сотрудничества с Россией. Особо оговорено, что США не должны признавать Крым российской территорией. Говорится также, что $734,3 млн пойдут на развитие "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (EDI), подразумевающей увеличение военного присутствия США в Европе. Деньги будут потрачены на строительство военных объектов и противостояние угрозам со стороны подлодок, а также "на выполнение иных срочных приоритетных проектов, нацеленных на сдерживание РФ и на работу с партнерами и союзниками США".

Помимо этого, министр обороны США должен подготовить отчет с подробным анализом того, соблюдает ли Россия условия Договора об открытом небе (ДОН) - важного соглашения, позволяющего США, РФ и еще 32 странам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга. При этом от администрации Трампа потребовали уведомить Конгресс в случае намерения выйти из ДОН или Договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Другая громкая мера по противодействию России, одобренная Конгрессом и президентом Трампом,- введение санкций в отношении компаний, занятых в строительстве газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Ограничение, как указывается в сопровождающем бюджет документе, направлено на "защиту европейской энергетической безопасности". В документе указано: лицам, участвующим в проектах, могут аннулировать американские визы, а также ввести в отношении них финансовые ограничения. Между тем такие меры будут иметь скорее политические, а не экономические последствия.

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Морская часть "Турецкого потока" уже проложена, и санкции ему де-факто не грозят. Но принятие бюджета может еще больше осложнить американо-турецкие отношения. Напомним, что кризис начался после покупки Турцией российских ЗРК С-400. В ответ на это господин Трамп официально исключил Турцию из программы по созданию истребителей F-35, и в тексте военного бюджета дополнительно подтверждается обязательство США не пускать турецкую сторону в эту программу.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия США не останутся без ответа: "Они (представители американских властей.- "Ъ") говорили, что будут предприниматься шаги в связи с С-400 и F-35. Но это завершенные дела, сколько раз мы об этом говорили. Теперь они без стыда говорят, что введут санкции в связи с "Турецким потоком". Это насилие над нашим народом". Турецкий лидер пообещал, что в ответ на санкции обязательно последуют контрмеры.

Что же касается "Северного потока 2", то ранее компания Nord Stream 2 заявила: строительство газопровода будет завершено через несколько месяцев. Вице-премьер России Дмитрий Козак также говорил, что "Северный поток 2" запустят в середине 2020 года. Комментируя 18 декабря возможность принятия санкций в отношении причастных к строительству "Северного потока 2" компаний, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Они являются, собственно, непосредственным нарушением международного права, идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки". По его словам, речь идет о "навязывании европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции, более дорогого природного газа".

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Тем временем, как сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики и энергетики ФРГ, Берлин рассчитывает завершить строительство в течение месяца, чтобы избежать американских санкций. Как и Россия, немецкая сторона высказалась против экстерриториальных ограничительных мер со стороны США. Так, в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что намерена "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока 2". А в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил: "Что касается вопроса о "Северном потоке 2", то мы находимся с американскими коллегами на всех уровнях в контакте. У меня не было иллюзий, что будет возможно избежать этих санкций. В конечном счете речь будет идти о том, каким образом они будут теперь реализованы, роль при этом будут играть сроки". Министр пообещал "продолжать говорить на эту тему с американскими партнерами".

Как ранее писал "Ъ", обозначенные в американском бюджете санкции могут повредить интересам швейцарской Allseas, два трубоукладочных судна которой - Pioneering Spirit и Solitaire - ведут укладку "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Учитывая, что закон дает компаниям, которые могут оказаться под санкциями, еще 30 дней на "добровольное сворачивание активности", Allseas теоретически имеет шансы успешно достроить газопровод и не попасть под ограничительные меры.

Однако трубоукладчик "Северного потока 2" Allseas приостановил строительство газопровода. В сообщении швейцарской компании (.pdf) говорится, что она намерена действовать в соответствии с законодательством и будет ожидать руководства, в котором будут прописаны все необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США.

Марина Коваленко, Павел Тарасенко

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576929660
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