72 богатыря в битве на Калке: как погибли прототипы былинных героев

15:04 21.12.2019

Ярослав Бутаков



Тверская летопись предваряет рассказ о нашествии монголо-татар Батыя на Русь в 1237 году упоминанием о битве на Калке в 1223 году. В частности, она говорит о гибели там семидесяти двух русских богатырей. Это как бы оправдывает поражение от Батыя, показывает, что защищать Русскую землю уже было как бы и некому.



В рассказе той же летописи о самой битве на Калке есть упоминание о примерно таком же количестве богатырей: "И Александр Попович тут был убит вместе с другими семьюдесятью богатырями". Но получается, что вместе – 71. Куда же делся еще один? А Александр Попович - это не тот ли, кто известен в былинах под именем Алеши Поповича?



Александр Попович, Тимофей Золотой Пояс и 70 неизвестных богатырей



Был на службе у владимирского великого князя Всеволода по прозвищу Большое Гнездо смелый ратный муж ("храбр") Александр, прозванием Попович. Наверное, он и был сыном священника. После смерти Всеволода в 1212 году он участвовал в княжеской междоусобице на стороне Константина, старшего сына Всеволода. Константин потерпел вначале поражение от младшего брата Юрия и согласился быть удельным князем ростовским.



Тверская летопись рассказывает, как во время той войны Александр Попович побил на речке Ишне много бояр и дружинников князя Юрия. "А кости их собраны в большие могилы, которые и ныне есть на реке Ишне". Затем Александр Попович упомянут в связи со сражением между Константином и Юрием на реке Гзе (Узе). Там погиб храбрый воин князя Юрия – Юрята – "о чем сильно горевал великий князь Юрий", добавляет летопись.



Из рассказа о битве на Гзе мы узнаем имена товарищей Александра Поповича. Это его слуга Тороп (имя, означающее "быстрый, расторопный"), а также другой богатырь – Тимоня Золотой Пояс.



В 1216 году Константин выступил в очередной усобице против Юрия на стороне новгородского князя Мстислава по прозвищу Удатной (удалой). Этот Мстислав, сын князя Мстислава Ростиславича по прозвищу Храбрый, был известным всей Руси авантюристом. Мстислав и Константин разбили Юрия в печально знаменитой Липицкой битве между новгородцами и суздальцами 21 апреля 1216 года. В этом братоубийственном сражении погибло множество храбрых русских воинов. После этого Константин утвердился на троне во Владимире.



В 1218 году Константин умер. Опасаясь мести со стороны бояр Юрия Всеволодовича, снова утвердившегося во Владимире, Александр Попович решил уйти служить в Киев к великому князю Мстиславу Романовичу. Ушел он не один. Согласно той же Тверской летописи, Александр Попович послал Торопа к знакомым ему богатырям – созвать их на совет.



Богатыри собрались в укреплении, созданном Александром Поповичем у Гремячего Ключа на реке Гзе, передает летопись. "Собравшись здесь, богатыри решили, что если они будут служить князьям в разных княжествах, то они поневоле перебьют друг друга, потому что между князьями на Руси постоянные раздоры и частые сражения. И приняли они решение служить одному великому князю в матери всех городов – Киеве. А был тогда в Киеве князем храбрый Мстислав, сын Романа Смоленского… Били челом все эти богатыри великому князю Мстиславу Романовичу, и князь великий очень гордился и хвалился ими".



Скорее всего, витязи, ушедшие из Владимира в Киев вместе с Александром Поповичем и Тимоней Златым Поясом, и были теми самыми семьюдесятью богатырями. А всех их вместе получается – семьдесят два.



Гибель за землю Русскую



В 1223 году в Киев к князю Мстиславу Романовичу пришли послы от половцев с известием, что пришел страшный народ – татары, и убивает, пленит, разоряет их. Половцы призвали русских князей придти к ним на помощь. Иначе, прозорливо указывали они, татары отнимут земли по очереди, сперва у половцев, потом и у русских.



Согласно летописи, князь Мстислав Романович похвалялся: "Пока я в Киеве – татарской сабле не махать по эту сторону Яика, Понтийского моря и Дуная!" Многие князья Южной Руси откликнулись на его зов. Самым сильным из них был уже знакомый нам Мстислав Удатной, который в 1219 году сумел захватить галицкий престол. Но, как сообщает та же летопись, между двумя Мстиславами "была сильная распря". Из-за этого русские дружины действовали несогласованно, что и предопределило их поражение на Калке.



"И было сражение гибельным, грехов наших ради, и были побеждены русские князья, и не бывало такого от начала Русской земли". Подводя его печальные итоги, летопись скупо сообщает и о гибели Александра Поповича вместе с семьюдесятью другими богатырями, без упоминания подробностей. Что же, богатыри Суздальской Руси, до той поры отличавшиеся лишь в битвах русских князей между собой, нашли себе достойное упокоение в сражении за землю Русскую с иноплеменниками.



Былины по летописям или летопись по былинам?



Хотя прототипы былинных богатырей, тех же Алеши Поповича и Добрыни Никитича, известны в летописях с 10 века, их черты в былинах могли складываться под влиянием многих персонажей, носивших похожие имена, в разное время. Летописный Александр Попович мог дополнить былинный образ Алеши Поповича, учитывая сходство имени, особенно в уменьшительной форме (Алексаша).



Былинный богатырь Добрыня Никитич примечателен, в частности, своим золотым поясом. Не исключено, что эта деталь былин сложилась в связи с Тимофеем Золотым Поясом. Тимофей вполне мог также носить второе имя Добрыня. Русские того времени имели обычно по два имени – славянское ("языческое") и крестильное. Например, князь Всеволод Большое Гнездо был в крещении Дмитрием, а князь Мстислав Киевский – Борисом. В некоторых преданиях Добрыня происходит из Рязани.



Поздние исторические прототипы богатырей, по идее, должны были оставить самый свежий пласт былинных сказаний о них. Впрочем, есть и другая точка зрения – скептическая по отношению к только что рассказанным преданиям. По мнению видного русского историка Дмитрия Иловайского, сказания об Александре Поповиче, Тимоне Золотом Поясе и семидесяти богатырях – позднейшего происхождения.



Не былины сложились под влиянием их подвигов в междоусобицах и в битве на Калке, а наоборот – позднейшие летописцы вставили их в свои своды под влиянием уже циркулировавших в народе былин. На это указывает осмысление значения битвы на Калке как предвестницы монголо-татарского ига – современники не придавали ей такого судьбоносного значения. Ничего конкретного не говорит летопись о подвигах богатырей в битве на Калке, хотя подробно рассказывает, как храбро там сражались отдельные князья. Само же число "семьдесят богатырей", никто из которых не назван по имени, невольно наводит на мысль, что это чисто символическое число – аналогия с сакральными семьюдесятью апостолами. То есть никто поименно этих богатырей не знал и не сосчитал, а потому и неведомо, были ли они на самом деле.