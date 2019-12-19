Почему Византия устояла перед арабским завоеванием?

15:06 21.12.2019

На самом деле, это отличный вопрос. И он действительно серьезно озадачил историков. Восточная Римская империя за несколько десятилетий более потеряла половины своей территории, включая самые богатые и густонаселенные провинции – Сирию и Египет. Но в отличие от Сасанидов, которые навсегда ушли в историю, Византия держалась.



Правда, теперь, это было нелегко. Меньше территории означало меньше налогов и меньше людей, способных взять в руки оружие. И это в то время, когда правительство нуждалось в дополнительных доходах, чтобы обеспечить выживание государства в военном отношении.



С другой стороны, теперь было меньше территории для обороны. Византийцы потеряли вечно недовольные и всегда готовые к бунту провинции, которые не были защищены никакими естественными преградами. Зато они получили относительно однородное население и на целых пять веков сумели стабилизировать свои границы примерно по линии хребта Тавр в Малой Азии.



Как им это удалось?



Одним из греческих ответов на вызовы времени стала система фем. В середине 7-о века государство было разделено на военные округа (фемы), каждая из которых имела свое местное ополчение. Это было очень практичное решение, потому что оно означало, что где бы враг ни атаковал, там должны были быть обороняющиеся силы, которые могли быть немедленно вызваны.



Тут была и другая сторона дела. Поскольку денег в это время было мало, солдатам вместо жалованья давали землю. Таким образом было решено сразу две проблемы: во-первых, появились войска, всегда готовые к отражению нападения; во-вторых, потребность в деньгах была вытеснена потребностью в земле. В отличие от звонкой монеты, она еще имелась в наличии. Вместо регулярного жалования солдаты получали выплаты натурой.



Обычно в качестве преимуществ Византии называют наличие сильного флота, способного отражать нашествия и высаживать десанты в любой точке побережья. Но это не совсем правда – арабы оказались достаточно предприимчивы, чтобы построить собственный флот. Очень быстро они захватили островные владения империи – Мальту, Родос, Крит, Сицилию и постоянно грозили ее столице с моря. Только создание греческого огня эмигрантом из захваченного города Гелиополя несколько изменило расклад сил. Но все равно, мусульмане полностью контролировали мореплавание в восточной части Средиземноморья до самой эпохи Крестовых походов.



В качестве причин византийской стойкости я бы назвал еще то, что благодаря императорам древности, стены Константинополя оказались неприступными. На тот момент его практически невозможно было взять силой.



Можно вспомнить такую историю. В 717-м году арабы стояли у греческой столицы второй раз. Они были настолько уверены в победе, что даже передали послу противника зерно для голодающих жителей – надеялись, что тогда они быстрее сдадутся. Но хитрые византийцы заперли ворота, а их флот благодаря греческому огню блокировал поставки арабам продовольствия и подкреплений.



Осаждающие были вынуждены употреблять в пищу зерно, просеянное из навоза животных. Несколько тысяч их них замерзло или yмeрлo от голода.



В это время болгары хана Тервела атаковали мусульман на суше. Утомленные долгой осадой, они оказали лишь видимость сопротивления и бежали.



Больше арабы не атаковали столицу Византии, а сосредоточились на покорении менее защищенных территорий.



Империя выстояла.