Педофилия в Таджикистане: преступление, которое сложно раскрыть

16:42 21.12.2019 "Когда узнал от дочки, что наш 65-летний сосед отвел ее в подвал и совершал с ней неподобающие действия, больше не смог стерпеть. Взял дочку за руку и вместе мы пошли в отдел внутренних дел писать заявление", – это рассказ отца, который поведал о том, как его несовершеннолетняя дочь стала жертвой развратных действий со стороны соседа. Дочь этого мужчины является одной из десятков детей, которые, по словам их родителей, стали жертвами сексуального насилия, негативные последствия которых будут преследовать жертв до конца жизни.



Наше журналистское расследование показало, что несовершеннолетние в Таджикистане уязвимы не только в плане сексуального насилия, но и в остальном – защита их прав все еще оставляет желать лучшего. Одной из серьезных проблем в сфере защиты прав несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному насилию является стремление самого общества "молчать" о подобных случаях. По мнению психологов, в обществе Таджикистана можно наблюдать случаи, когда во избежание превращения девушек, подвергшихся сексуальному насилию или домогательствам, в изгоев и "опозоренных", не предают эти случаи огласке.



"Когда дочка рассказала, как он отвел ее в подвал …"



Случаев изнасилования или неподобающих действий в отношении несовершеннолетних в Таджикистане много, и для отражения проблем мы решили полностью осветить один из них.



Родители А. уже почти пол года хотят привлечь к ответственности обидчика своей несовершеннолетней дочери. Имя ребенка, ее родителей и подозреваемого мужчины, который является бывшим судьей, подтверждаются документально. Однако по этическим соображениям, и по причине того, что дело находится на рассмотрении в суде за закрытыми дверями, их имена не будут раскрываться.



Пострадавшая девочка, которую мы из этических соображений далее будем упоминать как А., с июня 2019 года впала в подавленное состояние. Об этом говорят родители А.



– Она ранее была спокойной девочкой и как все ее сверстники проводила дни, играя с подружками, – говорят родители. H.М. – отец нашей несовершеннолетней героини говорит, что подозреваемый мужчина, который является бывшим судьей, живет с ними в одном многоэтажном доме. О том, что его дочь с марта по июнь месяц не раз подвергалась развратным действиям со стороны соседа он узнал уже после четырех месяцев.



"Когда до меня дошли эти слухи, я позвал дочь и спросил у нее, правда ли это, но вначале она не призналась. Тогда она рассказала мне о двух случаях, когда один раз сосед дотронулся до ее гениталий, а во второй раз отвел ее в подвал. Когда я услышал это, больше ничего не стал спрашивать у нее и пошел в отдел внутренних дел, чтобы написать заявление", – рассказал отец несовершеннолетней.



Н.М. услышал продолжение истории, когда его дочь рассказала ее сотрудникам милиции. По словам отца девочки, более пяти раз она подвергалась развратным дейтствиям.



Наше расследование обстоятельства случая, с которым столкнулась А. было проведено на основе материалов дела и бесед с родственниками обоих сторон. В материалах следствия указывается, чтобы 65-летний подозреваемый несколько раз совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней в подвале своего дома. Подозреваемый обвиняется в том, что он совершал развратные действия в отношении А. "в то время, когда члены семьи отсутствовали в квартире".



Сам подозреваемый по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней находится в СИЗО (следственном изоляторе) и по этой причине журналист не смог получить к нему доступ.



Однако известно, что вину подозреваемый не признает. Члены его семьи категорически отказались говорить с нами на эту тему.



Жена подозреваемого, являющаяся юристом по образованию, в ходе допросов говорила, что обстоятельства, описанные несовершеннолетней А. могут быть выдумкой. Родственники подозреваемого утверждали, в основном, опирались только на то, что если А. подвергалась развратным действиям со стороны отца их семейства, то почему приходила к ним, ничего не боясь.



Дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней А. уже второй раз рассматривается в суде района Фирдавси города Душанбе. В первый раз суд начал рассмотрение дела в сентябре и даже прошло несколько слушаний. Но по словам отца несовершеннолетней, после того, как о случае стало известно в СМИ, суд отправил дело в прокуратуру города Душанбе. Тогда отец пострадавшей жаловался на то, что обвинение в отношении подозреваемого в развратных действиях в отношении его дочери изменено.



Н.М. говорит, что в начале на основании его заявления от 25 июня 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье 139 часть 4 пункт "а" Уголовного кодекса или "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо недостигшего четырнадцатилетнего возраста". Обвинение по этой статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Но по словам отца девочки, прокуратура города Душанбе, получив дело от прокуратуры района Фирдавси, переквалифицировало дело на статью 142 часть 2 пункт "г". По новому обвинению за "развратные действия в отношении лица, заведомо недостигшего четырнадцатилетнего возраста" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. При том, что по первому обвинению подозреваемому грозил срок от 15 до 20 лет.



В прокуратуре города Душанбе, где проводили расследование данного случая, воздержались от комментариев. 17 октября 2019 года мы отправили запрос на имя Хайрулло Саидзода, прокурора города Душанбе, попросив его ответить на наши вопросы по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней А. В частности, мы хотели уточнить у него, действительно ли обвинение в отношении подозреваемого было переквалифицировано со статьи 139 часть 4 на статью 142 часть 2 пункт "г"? Если это имело место, то на чем основывалось принятие такого решения?



Но за прошедшие три недели Прокуратура города Душанбе в своем ответе на наш запрос от комментариев воздержалась. В ответе прокуратуры за подписью Джаъфари Н., следователя отдела расследований особо важных преступлений прокуратуры города Душанбе говорится:



"Уголовное дело в отношении А.П. после предварительного следствия и подтверждения обвинительного заключения для рассмотрения данного уголовного дела по существу было направлено в Суд района Фирдавси города Душанбе. По этой причине, для получения информации по данному уголовному делу просим Вас обращаться в Суд района Фирдавси города Душанбе".



Однако в обвинительном заключении прокуратуры города Душанбе от 20 августа 2019 года по данному делу указано, что в действиях подозреваемого мужчины наблюдаются признаки преступления, предусмотренного статьей 139 Уголовного кодекса или "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо недостигшего четырнадцатилетнего возраста".



"Таким образом, своими намеренными действиями А.П. совершил преступление, предусмотренное в статье 142 часть 2 пункт "г" Уголовного кодекса Республики Таджикистан, предполагающего наказание за развратные действия в отношении лица, заведомо недостигшего четырнадцатилетнего возраста при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 138 (Изнасилование), 139 (Насильственные действия сексуального характера) и 140 (Понуждение к действиям сексуального характера) данного Кодекса".



6 декабря 2019 года отец несовершеннолетней через два месяца после первой беседы с нами поведал, что после вторичного возвращения дела в прокуратуру статья снова была изменена со 142 на 139.



"Когда прокуратура вторично рассмотрела дело и нас позвали для подписи, следователь показал, что обвинение действительно было выдвинуто по статье 139. А также проведена повторная психологическая экспертиза.", – сказал отец несовершеннолетней.



Данное дело вновь было отправлено в суд города Душанбе. 6 декабря 2019 года представители суда подтвердили, что уголовное дело по развратным действиям в отношении несовершеннолетней А. вновь поступило к ним. Однако судья по данному делу заявила нам, что не предоставит никакой информации по делу и нас самих также не пустит на заседание. По словам судьи, в целях защиты прав несовершеннолетней рассмотрение дела пройдет за закрытыми дверями и туда будут пускать только лица, имеющие к нему отношение.



Кейс несовершеннолетней А. после того, как начал освещаться в СМИ, привлек внимание уполномоченного по правам ребенка, который говорит, что следит за его ходом. Раджабмо Хабибуллозода, Уполномоченный по правам ребенка в своем ответе на наше обращение отметила, что по запросу родителей несовершеннолетней работник уполномоченного принимает участие в судебных заседаниях. Уполномоченный по правам детей ребенка, что они не имеют права вмешиваться в ход следствия и суда, но родители несовершеннолетней имеют право обращаться с жалобами.



Дело сейчас находится на рассмотрении в Суде района Фирдавси и суд внесет всой вердикт. Мы не имеем права полностью обвинять подозреваемого, однако наше расследование, заключения психологов и следователей указывают на то, что несовершеннолетняя А. подвергалась сексуальному насилию. Однако, кто именно виновен в этом преступлении окончательно определит суд.



"17,5 лет лишения свободы учителя по такому обвинению"



Кейс несовершеннолетней А. не является единственным в Таджикистане случаем развратных действий в отношении несовершеннолетних. И до этого случая несколько человек было задержано и осуждено по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.



В частности, учитель из города Норак в октябре 2019 года был осужден на 17,5 лет по обвинению в "насильственных действиях сексуального характера" в отношении своей ученицы. Несмотря на это, близкие учителя в беседе с Радио Озоди назвали обвинение необоснованным и заявили, что учителя подвело под статью поздравление ученицы в победе на шахматном турнире. Дети учителя Мирзохона Алиева сказали Радио Озоди, что их отец стал жертвой клеветы и суд должен пересмотреть свое решение. "Они говорят, что обвинение началось после того, как Мирзохон Алиев в апреле текущего года после победы своей ученицы на шахматном турнире пожал ей руку и будто бы поцеловал", – отмечается в источнике.



Также 21 ноября 2019 года Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило о задержании мужчины обвиняемого в изнасиловании 8-летнего ребенка. По информации пресс-службы МВД, Рамазон Салимов, 38-летний Вахшского района, освобожденный по амнистии, был задержан в обвинении в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. Следствие обвиняет Салимова в том, что он на территории района Рудаки Вахшского района, заметив несовершеннолетнего ребенка, занятого выпасом скота, обманом отвел его в близлежащую чащу и совершил над ним развратные дейcтвия. Точка зрения самого Рамазона Салимова по этому поводу не озвучена и потому неизвестно, до какой степени он согласен с предъявленным обвинением.



"Если открыто скажу об этом, то потом никто не женится на ней"



Вопрос сексуального насилия в отношении несовершеннолетних является для общества Таджикистана чувствительным. Случаи изнасилований и развратных действий в отношении несовершеннолетних в Таджикистане мало освещается в медиа.



В Верховном суде Таджикистана говорят, что за последние 4 года суды страны рассмотрели 9 дел об изнасилованиях несовершеннолетних. В ответе на наш запрос было отмечено, что в этих уголовных делах 12 несовершеннолетних проходят в качестве пострадавших. В Верховном суде сообщили, что они собирают информацию о несовершеннолетних только по случаям изнасилований в рамках статьи 138 Уголовного кодекса, однако данных по развратным действиям в отношении несовершеннолетних у них неведется.



Министерство внутренних дел Таджикистана по прошествии одного месяца так и не ответил на наш запрос. Представители МВД заявили, что ответ еще не готов. При этом закон устанавливает, что ответ на запрос должен быть предоставлен в кратчайшие сроки, но не более 30 календарных дней со дня его получения. Если запрашиваемая информация не может быть предоставлена в указанный срок, обратившемуся за ее получением в течение семи рабочих дней после получения запроса направляется письменное уведомление об отсрочке ответа. В уведомлении должны быть указаны причины отсрочки и срок предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцати календарных дней сверх установленного Законом РТ "О праве на доступ к информации" (статья 13) срока для ответа.



Но по мнению лиц, знакомых с ситуацией, невозможно оценить тему сексуального насилия в отношении несовершеннолетних только на основании официальной статистики. Поскольку, по словам психологов, в таджикском обществе некоторые родители стараются скрыть такие факты.



Наргис Тоймастова, психолог центра "Азбука личности" предоставляет гражданам психологическую помощь. "В сельской местности эта проблема стоит более остро. Поскольку в селе все знают друг друга. Вероятно, они живут в таких условиях, когда по сложившейся практике после достижения совершенолетия на таких людях никто не женится. Конечно же мы не можем заставить родителей сделать что-то определенное, только рекомендуем им обращаться в соответствующие органы. Тот, кто совершил сексуальное преступление в отношении одного несовершеннолетнего, завтра может повторить эти дейтствия в отношении другого человека", – говорит психолог.



Психолог отмечает, что в обществе Таджикистана стараются скрыть сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Доказать факт и уговорить родителей обратиться в правоохранительные органы очень сложно, поскольку, по мнению Наргис Тоймастовой, родители боятся, что если они открыто будут говорить о таких случаях, их дети станут изгоями в обществе.



Тоймастова говорит, что в некоторых случаях развратные действия совершают мужчины, которые сами в детстве становились жертвами. В подобных ситуациях, по словам психолога, такие лица мстят за свои обиды несовершеннолетним.



"Другая причина в том, что обмануть детей легче. Есть и те, которые больны педофилией и хотят иметь связь с детьми. Вполне вероятно, что они сами становились жертвой сексуального насилия в детстве и потому имеют проблемы с психическим здоровьем. Иногда они не осознают серьезность ситуации. Видят что-то, что становится побуждением к развратным действиям", – говорит психолог.



"Юрист: законодательство должно быть исправлено"



Гулчехра Рахмонова, руководитель общественного фонда "Правовая инициатива", которая следила за несколькими делами, связанными с несовершеннолетними, говорит, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает особый порядок допроса несовершеннолетних пострадавших и свидетелей в ходе предварительного следствия и в суде.



Госпожа Рахмонова добавила, что "государственная гарантия по оказанию бесплатной юридической помощи, упомянутая в законе "О защите прав детей", распространяется только на детей-сирот и оставшихся без попечения. В Таджикистане действует специальный закон, направленный на защиту участников уголовного судопроизводства. Однако, к сожалению, меры, предусмотренные в этом законе, в большинстве случаев направлены на защиту взрослых и не адаптированы для защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений с учетом интересов и потребностей детей".



По уверениям Гулчехры Рахмоновой, если эти проблемы законодательства будут решены, вероятно в сфере защиты несовершеннолетних, столкнувшихся с развратными действиями, можно будет наблюдать улучшения.



Таджикистан, признав два международных документа, посвященных предотвращению сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, обязался соблюдать их. Эти документы – Конвенция ООН по правам ребенка и Дополнительный протокол к этой конвенции о торговле детьми, детской проституции и порнографии.



В частности, в Конвенции ООН по правам ребенка говорится, что государство обязуется "защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения".



Наше журналистское расследование определило, что несовершеннолетние лица являются уязвимыми перед сексуальным насилием. Оставленные без присмотра, обманутые, силой или другими способами дети становятся жертвами сексуального насилия. Раскрытие информации о том, что отдельный ребенок стал жертвой изнасилования или развратных действий, может превратить его и его родителей в изгоев в традиционном обществе Таджикистана. Это несмотря на то, что дети становятся жертвами насилия против своей воли.



В Таджикистане также не налажена разъяснительная работа, чтобы население не боялось раскрытия случаев сексуального насилия, с которым сталкиваются их дети. В крайнем случае, следует объяснить населению, что, если их ребенок подвергнулся сексуальному насилию или развратным действиям, следует обращаться в правоохранительные органы. Источник - cabar.asia

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