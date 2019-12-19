 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аттракцион миллеровской щедрости продолжается. "Газпром" пожертвовал Киргизии 400 млн сомов
17:07 21.12.2019

20 декабря 2019, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ
5-летие "Газпром Кыргызстан". Компания пожертвовала 400 миллионов сомов

За пять лет существования "Газпром Кыргызстан" во всех областях республики было построено девять физкультурно-оздоровительных комплексов, на данный момент они функционируют в полном объеме. Об этом на пресс-конференции сообщил советник генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров.
Более того, в прошлом году было начато строительство школы, в 2019-м ее открыли. Школа рассчитана на 960 ученических мест. В учебном заведении представлены льготы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
С начала деятельности "Газпром Кыргызстан" реализуется программа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов и социальных учреждений "Газпром детям".

Арзымат Алдаяров отметил, что это не обязательства "Газпрома". Изначально эти пункты в соглашениях прописаны не были.
"Можно сказать, что это добрая воля компании. Более того, мы активно участвуем в благотворительности. Общая сумма пожертвований за время деятельности "Газпром Кыргызстан" превысила 400 миллионов сомов", - заключил советник генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Источник - 24.kg,
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