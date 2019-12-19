Аттракцион миллеровской щедрости продолжается. "Газпром" пожертвовал Киргизии 400 млн сомов

17:07 21.12.2019

20 декабря 2019, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ

5-летие "Газпром Кыргызстан". Компания пожертвовала 400 миллионов сомов



За пять лет существования "Газпром Кыргызстан" во всех областях республики было построено девять физкультурно-оздоровительных комплексов, на данный момент они функционируют в полном объеме. Об этом на пресс-конференции сообщил советник генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров.

Более того, в прошлом году было начато строительство школы, в 2019-м ее открыли. Школа рассчитана на 960 ученических мест. В учебном заведении представлены льготы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

С начала деятельности "Газпром Кыргызстан" реализуется программа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов и социальных учреждений "Газпром детям".



Арзымат Алдаяров отметил, что это не обязательства "Газпрома". Изначально эти пункты в соглашениях прописаны не были.

"Можно сказать, что это добрая воля компании. Более того, мы активно участвуем в благотворительности. Общая сумма пожертвований за время деятельности "Газпром Кыргызстан" превысила 400 миллионов сомов", - заключил советник генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан".