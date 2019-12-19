 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ранее покалеченный революционерами экс-МВД Киргизии Конгантиев... полностью оправдан
22:50 21.12.2019

Оправдан Молдомуса Конгантиев

Бишкекский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева о том, что в его действиях нет состава преступления. Адвокат подсудимого Икрамидин Айткулов торжественно заявил: "Городской суд оставил в силе решение об оправдании. Было отмечено, что прокуратуре так и не удалось найти доказательства. Да их и в принципе не было. Все эти обвинения в адрес Конгантиева не обоснованы".

Источник: газета "Фабула пресс" №45 от 20.12.2019 / стр. 2

Источник - gezitter.org
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