Ранее покалеченный революционерами экс-МВД Киргизии Конгантиев... полностью оправдан

22:50 21.12.2019

Оправдан Молдомуса Конгантиев



Бишкекский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева о том, что в его действиях нет состава преступления. Адвокат подсудимого Икрамидин Айткулов торжественно заявил: "Городской суд оставил в силе решение об оправдании. Было отмечено, что прокуратуре так и не удалось найти доказательства. Да их и в принципе не было. Все эти обвинения в адрес Конгантиева не обоснованы".



Источник: газета "Фабула пресс" №45 от 20.12.2019 / стр. 2