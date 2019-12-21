Made in China. Поднебесная уверенно берет господство в поднебесье, - В.Сокирко

07:35 22.12.2019

Made in China: США оценили китайский "воздушный меч"

Поднебесная уверенно берет господство в поднебесье и осваивает прежде недоступные авиационные технологии



Всем хорошо известен "китайский болванчик" - фарфоровая фигурка, которая кивает головой в ответ на любое движение вокруг. В Китае всегда считали, что людей окружают невидимые им сущности из других миров. Они могут быть добрыми или же, напротив, враждебными. Поэтому в китайской культуре всегда было большое количество различных амулетов и оберегов для защиты от злых духов, каковым и считается "болванчик". Собственно эта древняя традиция сегодня воплощается в современных технологиях, в частности в области новейших вооружений, в том числе авиационных - в Китае их считают именно защитой. Вот и появление у Народно-освободительной армии Китая истребителей пятого поколения J-20 стал таким своеобразным оберегом. В первую очередь от американского преимущества.



О том, что Китай совершил мощный прорыв в сфере высокотехнологичного оружия уже давно известно и не секрет, что Пекин делает ставку именно на современные технологии. Каждая новая китайская разработка вызывает пристальное внимание во всем мире, в первую очередь в США, где ревностно следят за этим развитием. Все просто - чем мощнее армия Китая, тем сложнее давить на страну с позиции экономических выгод, к которым так привыкли американцы.



Уже понятно, и с этим никто не спорит, что Китай является третьей страной в мире, после США и России, которая сумела создать истребитель пятого поколения. Плох ли, хорош ли их J-20, который китайские эксперты назвали "настоящим воздушным мечом", покажет время и сравнения с американским F-35 или российским Су-57, но он существует в реальности и уже стоит на вооружении НОАК.

При этом КНР не стоит на месте в области развития авиационных вооружений. Известно, что Китай приступил к разработке уже следующего типа истребителей. Этот проект известен как JJ и на настоящий момент его образец уже представлен в тестовом виде (правда, широкой аудитории он представлен не был). И, как сообщает Global Times, этот самолет будет обладать стелс-способностью, а в его конструкции используют большое количество современных композитных материалов. По крайней мере, известно, что группа разработчиков из команды JJ получила премию именно за работы в этом направлении. То есть очевидно, что это будет именно самолет-невидимка, обладающий сверхзвуковой скоростью.



Имеющийся J-20, уже стоящий на вооружении ВВС НОАК и активно летающий - эти истребители осуществляют постоянное патрулирование над юго-восточными водами Китая и так называемыми спорными островами в районе архипелага Спратли и островов Дяоюйдао. Китайские эксперты высоко оценивают преимущества своего самолета. "J-20 уже сегодня уникален своей концепцией по аэродинамической компоновке. Она существенно отличается от американских F-22 и F-35, как и от российского Су-57. У американских самолетов отличная технология малозаметности, но есть проблемы с маневренностью, а потому Made in China: США оценили китайский "воздушный меч"

Поднебесная уверенно берет господство в поднебесье и осваивает прежде недоступные авиационные технологии



Всем хорошо известен "китайский болванчик" - фарфоровая фигурка, которая кивает головой в ответ на любое движение вокруг. В Китае всегда считали, что людей окружают невидимые им сущности из других миров. Они могут быть добрыми или же, напротив, враждебными. Поэтому в китайской культуре всегда было большое количество различных амулетов и оберегов для защиты от злых духов, каковым и считается "болванчик". Собственно эта древняя традиция сегодня воплощается в современных технологиях, в частности в области новейших вооружений, в том числе авиационных - в Китае их считают именно защитой. Вот и появление у Народно-освободительной армии Китая истребителей пятого поколения J-20 стал таким своеобразным оберегом. В первую очередь от американского преимущества.



О том, что Китай совершил мощный прорыв в сфере высокотехнологичного оружия уже давно известно и не секрет, что Пекин делает ставку именно на современные технологии. Каждая новая китайская разработка вызывает пристальное внимание во всем мире, в первую очередь в США, где ревностно следят за этим развитием. Все просто - чем мощнее армия Китая, тем сложнее давить на страну с позиции экономических выгод, к которым так привыкли американцы.



Уже понятно, и с этим никто не спорит, что Китай является третьей страной в мире, после США и России, которая сумела создать истребитель пятого поколения. Плох ли, хорош ли их J-20, который китайские эксперты назвали "настоящим воздушным мечом", покажет время и сравнения с американским F-35 или российским Су-57, но он существует в реальности и уже стоит на вооружении НОАК.

При этом КНР не стоит на месте в области развития авиационных вооружений. Известно, что Китай приступил к разработке уже следующего типа истребителей. Этот проект известен как JJ и на настоящий момент его образец уже представлен в тестовом виде (правда, широкой аудитории он представлен не был). И, как сообщает Global Times, этот самолет будет обладать стелс-способностью, а в его конструкции используют большое количество современных композитных материалов. По крайней мере, известно, что группа разработчиков из команды JJ получила премию именно за работы в этом направлении. То есть очевидно, что это будет именно самолет-невидимка, обладающий сверхзвуковой скоростью.



Имеющийся J-20, уже стоящий на вооружении ВВС НОАК и активно летающий - эти истребители осуществляют постоянное патрулирование над юго-восточными водами Китая и так называемыми спорными островами в районе архипелага Спратли и островов Дяоюйдао. Китайские эксперты высоко оценивают преимущества своего самолета. "J-20 уже сегодня уникален своей концепцией по аэродинамической компоновке. Она существенно отличается от американских F-22 и F-35, как и от российского Су-57. У американских самолетов отличная технология малозаметности, но есть проблемы с маневренностью, а потому они не подходят для ближнего боя. У Су-57 все наоборот - прекрасная аэродинамика, но отсутствуют реализованные сталс-технологии", - пишет китайское издание Sohu.



Тут, конечно, надо отметить, что при всех "цветах и красках" китайского J-20, в том числе вполне неплохой универсальной ракеты PL-21 класса "воздух-воздух", у него есть существенный недостаток. Эти истребители комплектуются двигателями российского производства, которые сейчас тормозят путь в пятое поколение и для Су-57 (достаточно эффективны на Су-35, который оценивается как 4+++). Россия новый двигатель уже активно испытывает, однако Китай рассчитывает сейчас на собственный потенциал производства - двигатели Xian WS-15. Возможно, что и за счет мощностей украинского предприятия "Мотор-Сич", которое КНР намерено приобрести. Китай рассчитывает с 2020-го довести уровень выпуска J-20 до 150 машин ежегодно.они не подходят для ближнего боя. У Су-57 все наоборот - прекрасная аэродинамика, но отсутствуют реализованные сталс-технологии", - пишет китайское издание Sohu.



Тут, конечно, надо отметить, что при всех "цветах и красках" китайского J-20, в том числе вполне неплохой универсальной ракеты PL-21 класса "воздух-воздух", у него есть существенный недостаток. Эти истребители комплектуются двигателями российского производства, которые сейчас тормозят путь в пятое поколение и для Су-57 (достаточно эффективны на Су-35, который оценивается как 4+++). Россия новый двигатель уже активно испытывает, однако Китай рассчитывает сейчас на собственный потенциал производства - двигатели Xian WS-15. Возможно, что и за счет мощностей украинского предприятия "Мотор-Сич", которое КНР намерено приобрести. Китай рассчитывает с 2020-го довести уровень выпуска J-20 до 150 машин ежегодно.



Виктор Сокирко

21.12.2019