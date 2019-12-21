"Северный поток-2" затормозили на финише: Потери "Газпрома" оплачивать будут рядовые россияне, - "СП"

09:31 22.12.2019

США в срочном порядке ввели санкции против российских газопроводов, а на Украине ждут денег



София Сачивко



21.12.2019



На фото: рабочие стоят на строительной площадке приемной станции для газопровода Nord Stream 2 Балтийского моря, который первоначально планировалось ввести в эксплуатацию в конце этого года (Фото: dpa/picture-alliance/TASS)

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Кирилл Коктыш



Николай Платошкин



Швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству "Северного потока-2". Причем сделала это еще в преддверии подписания оборонного бюджета США на 2020 год, в котором и предусмотрены санкции в отношении газопровода.

"Allseas будет действовать в соответствии с Положением законодательства и ожидает получить необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующих властей США", - сообщается в заявлении компании.

Долго ждать не пришлось. Президент Дональд Трамп в пятницу подписал оборонный бюджет, а Министерство финансов США сообщило о вступлении в силу санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Эти меры, в частности, включают требования к компаниям, ведущим прокладку, немедленно прекратить строительство.

В компании-операторе Nord Stream 2, тем не менее, уверяют, что участники проекта намерены в кратчайшие сроки завершить строительство.

Правительство Германии уже выступило с осуждением действий США, фактически повторив сделанное ранее канцлером Ангелой Меркель заявление о неприемлемости экстерриториальных санкций, связанных с газопроводом. Впрочем, в самой ФРГ к заявлению главы государства отнеслись скептически. Депутат бундестага Вальдемар Гердт считает, что так называемое "объявление войны" Трампу сильно переоценено.



По его мнению, надо срочно принимать меры для защиты предпринимателей, участвующих в проекте. Все попытки договориться успеха не имели, а примет ли ФРГ реальные контрсанкции или иные меры - большой вопрос.

Евросоюз также заявил о том, что принципиально выступает против введения санкций против в отношении европейских компаний, которые ведут легальный бизнес.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает санкции США абсолютно незаконными, так как они направлены против лиц в третьих странах и объясняются лишь тем, что желанием США нарушить суверенитет Европы в сфере определения энергетической безопасности, а также добиться недобросовестным путем конкурентных преимуществ на европейском рынке.

"Вопрос в том, удастся ли европейским правительствам убедить администрацию США, что их действия неправомерны, и трубоукладчики, а именно компания Allseas, могут завершить эту работу в течение одной-двух недель максимум", - заявил он.



Если это не удастся, то для завершения строительства придется искать другие возможности. Впрочем, вряд ли это беспокоит США, которые уже добились приостановки реализации проекта. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Фейсбук назвал решение США лучшим новогодним подарком.



Абсурдности ситуации добавляет то, что американские санкции вводились отчасти и под предлогом поддержки украинского транзита, однако накануне Россия и Украина как раз договорились о его условиях. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, урегулированы взаимные претензии, а подписание контракта на 5 лет ожидается до Нового года. В свою очередь, киевские власти сообщили о том, что "Газпром" выплатит украинской стороне $ 3 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.



По информации "Интерфакс", в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров. Кроме того, ряд СМИ сообщил, что предусмотрено повышение тарифа на транзит. Глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что соглашение предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, выплату по решению Стокгольмского арбитража.

Многие эксперты в последние дни говорили о том, что США уже не успеют ввести санкции, но произошло обратное. Может ли это отразиться на подписании соглашения с Украиной и как повлияет на дальнейших взаимоотношениях России и США? Кроме того, эти два события - простое совпадение или за ними стоит хорошо продуманный расчет?

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш отмечает, что в сложившейся ситуации запущены разные механизмы, которые пересекаются.

- Санкции против "Северного потока" идут в рамках военного бюджета, потому что не было уверенности, что по-другому их подпишет Трамп. А изымать их из военного бюджета никто не будет. Понятно, что процесс имел свою логику развития и в ситуации, когда даже легальные основания исчезли (вопрос Украиной решен), вылезает уже неприкрытое и ничем не объясненное желание выиграть конкуренцию за газ, поставляемый в Европу.

"СП": - У Трампа была возможность не подписывать так срочно?

- Военный бюджет не подписать невозможно. Это громаднейший пакет законов. Пересмотр всего военного бюджета из-за одних санкций проблематично. И это, скорее всего, поставило бы Трампа под удар, независимо от его желания.

Понятно, что будут искаться обходные пути. И в этой ситуации политика силы вряд ли будет эффективна, она нанесет вред тем же Соединенным Штатам. Европа немножко в оторопи от такой степени диктата. Но на сегодня механизмы сработали так.

"СП": - Может ли введение санкция отразиться на пока не подписанном контракте с Украиной, на каких-то его параметрах?

- Насколько можно судить, договорились о пролонгации контракта на 5 лет. В этом плане понятно, что решение Стокгольмского суда может быть обменено на суверенный долг Украины, на те 3 миллиарда, которые Россия давала в 2014 году, и которые Киев не выплачивает. Собственно, это и есть компромисс .

"СП": - Но ведь в одном случае речь идет о суверенном долге, а в другом о долге коммерческой компании - "Газпрома".

- Президент Владимир Путин на пресс-конференции дал понять, что это возможно. Скорее всего, это будет компромисс, который нужен, но не более того.

"СП": - Российским потребителям стоит в связи с этим ждать повышения цен на газ?

- Обычно это не коррелируется. Обычно внешняя и внутренняя политика существуют достаточно раздельно. В том числе и в ситуации с "Газпромом". Я таких вещей не припомню и, если бы они произошли, то политически были бы очень тяжелы.

"СП": - Решится ли Германия на принятие контрсанкций?

- Пока Меркель заявляет, что у нее нет других мер, кроме как вести переговоры. Из этого контрсанкции пока не вытекают. Пока она обещала, что Германия отреагирует, не детализируя как именно. Надо смотреть.

"СП": - Строительство "Северного потока-2" связано с большим количеством проблем. Тенденция сохранится? Пойдут ли США на новые серьезные меры противодействия?



- Когда возникают такие крайние меры, уже не обусловленные ни экономически, ни ценностно, то это ведет к очень сильному разрушению общих ценностей. Сразу выясняется, что за всем стоит все-таки прагматика. А политические надежды, политическая мотивация оказывается абсолютно случайной, ситуативной и от нее ничего не зависит. Это ведет к потере иллюзий, к обесцениванию ценностей и другим негативным процессам.

Долгосрочно это принесет Штатам очень серьезные потери влияние. Краткосрочно может и позволит добиться тактических побед, но вряд ли это будет победа стратегическая, потому что "Северный поток" никто не бросит. В этом плане России уже проще выкупить швейцарскую компанию.



Политолог Николай Платошкин напомнил, что санкции против "Северного потока" теоретически заложены еще в законе, который Конгресс США принял 2 августа 2017 года, где было написано, что все экспортные газопроводы России - это оружие Кремля, и президент США может вводить против них санкции.

- Вопрос газового транзита через Украину с "Северным потоком" никак не связан, потому что мы обязаны поставлять газ в Европу. Соглашения заключены так, что счетчик стоит на словацкой границе, и каким образом Россия доставит газ до Словакии европейского покупателя вообще не интересует.



Мы, как обычно, пошли на уступки украинцам. Орали, что не заплатим 3 миллиарда долларов, которые нам присудил Стокгольмский арбитраж. Заплатим. Причем украинцы настояли на том, что не натурой, а деньгами. Соглашение будет на пять лет. Плюс Путин заявил на пресс-конференции, что скидка украинцам будет 20−25%. Вы бы на месте Украины не согласились?

"СП": - Сейчас совпали и соглашение, и санкции. Чем это чревато?

- Санкции против "Северного потока" вещь эфемерная. Американцы не смогут ничего сделать, потому что "Северный поток" практически построен и скоро заработает.

"СП": - "Газпром" наверняка сейчас понесет убытки.

- Убытки у "Газпрома" будут, потому что цена на газ резко упала. Она еще больше упадет, потому что зима теплая и цены на нефть не такие высокие. "Газпром" потеряет порядка 10−15% выручки, по сравнению с прошлым годом.

"СП": - Как это на нас скажется?

- Никак. "Газпрому" наплевать на российских потребителей. Цена на нефть падает, а на бензоколонках это видно?

Цены нам естественно поднимут. Если люди терпят, то почему не поднять.