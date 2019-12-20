Узбекистан ударными темпами голосует за новый парламент

10:49 22.12.2019

Явка на выборах составила 24,3%

На 11:00 на выборах в Узбекистане проголосовало 24,3% избирателей. В Ташкенте явка составила 11,3%.



По данным на 11:00 на участках по выбору депутатов нижней палаты парламента и местных кенгашей в Узбекистане проголосовало 24,3% избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Из общего числа зарегистрированных избирателей в 18 миллионов 797 тысяч 810 человек голоса отдали 4 миллиона 566 тысяч 905.



Самая низкая явка наблюдается в Ташкенте - 11%, или 158 тысяч 564 проголосовавших из 1 миллиона 403 тысяч 220 избирателей. В других регионах явка превышает 20%.

Голосование продлится до 20:00 часов.