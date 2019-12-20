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|75% заключенных избирателей проголосовали, - gazeta.uz
11:17 22.12.2019
В местах содержания под стражей и лишения свободы зарегистрированы 3619 избирателей. На 11:00 из них проголосовали 75%.
По данным на 11:00 на выборах депутатов Законодательной палаты и местные кенгаши народных депутатов в местах содержания под стражей и лишения свободы проголосовали 75% избирателей, имеющих право голоса. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов.
Всего в местах содержания под стражей и лишения свободы было открыто 25 избирательных участков. В списки избирателей включены 3619 человек, в том числе 1344 человек, отбывающих наказание в колониях и колониях-поселениях, и 2275 находящихся в следственных изоляторах.
Из них уже проголосовали 2715 человек, сейчас голосование продолжается, сообщил министр. Он объяснил такой высокий процент проголосовавших тем, что они размещены компактно.
Для наблюдения за голосованием заключенных зарегистрировались 6 иностранных наблюдателей.
Голосование в местах содержания под стражей и лишения свободы проходит впервые в соответствии с новым Избирательным кодексом. Право голосования имеют лица, лишенные свободы за преступления, не представляющие общественной опасности.