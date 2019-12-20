 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ашраф Гани признан (наконец-то) победителем на выборах президента Афганистана
15:20 22.12.2019

Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила нынешнего президента Ашрафа Гани победителем прошедших в сентябре выборов главы государства.

Председатель НИК Хава Нурстани в воскресенье подвела предварительные итоги выборов и заявила, что Гани получил поддержку большинства избирателей, сообщает interfax.ru.
По ее словам, за Мухаммада Ашрафа Гани проголосовало 923 тыс. 868 или 50,64% избирателей. Его главный соперник, действующий премьер Абдулла Энаятулла получил в свою поддержку 720 099 голосов - (39,52%), председатель Исламской партии Афганистана Гулбеддин Хекматяр - 70 243 голоса (3,85%), Рахматулла Набиль (бывший глава управления национальной безопасности - ИФ) 33 921 или 1,86% голосов.
Нурстани отметила, что всего после проверок были признаны действительными 1 млн 824 тыс. 401 бюллетеней.
Представители оппозиции поспешили назвать эти результаты фальсификацией.
На прошедших в Афганистане 28 сентября выборах за пост главы государства боролись 15 кандидатов, в том числе действующие президент Мухаммад Ашраф Гани и премьер Абдулла Энаятулла.
Это четвертые президентские выборы в Афганистане с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - interfax.ru
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