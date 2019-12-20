Народная воля: остров Бугенвиль объявил о своей независимости

15:43 22.12.2019 На карте мира скоро может появиться новое государство. Но все не так просто



Алексей Куприянов



"Еще одна нация получила независимость", "В ближайшее время в ООН появится новое государство", "Парламенту осталась сущая формальность - ратифицировать результаты народного волеизъявления на Бугенвиле". С такими заголовками выходили в течение последней недели газеты по всему миру, включая Россию, после того как на далеком тропическом острове Бугенвиль были объявлены результаты референдума: 97,7% - за полную независимость от Папуа - Новой Гвинеи. Такое внимание к происходящему объяснимо: не так часто в последнее время на официальной карте мира появляются новые государства. Однако все не так просто: парламент Папуа отнюдь не горит желанием отпускать бугенвильцев в свободное плавание, и провозглашение желанной независимости вполне может быть отложено на неопределенный срок. Почему - разбирались "Известия".



Запутанное прошлое



Бугенвиль - самый северный крупный остров в архипелаге Соломоновых островов - был открыт в 1768 году французской кругосветной экспедицией под командованием графа Луи Антуана де Бугенвиля и назван в его честь. К тому моменту на острове уже жили люди - меланезийцы, близкие родственники тех, кто населял другие острова архипелага. Европейцы и американцы в последующие десятилетия посещали остров редко: лишь британские и американские китобои в течение следующего столетия изредка наведывались на остров, чтобы запастись провизией, водой и древесиной.



Ни одно из цивилизованных государств того времени на Бугенвиль не претендовало: местный климат считался нездоровым, туземцы - дикими и кровожадными дикарями, к тому же вокруг хватало других островов для колонизации.



Все изменилось в конце XIX века. Колониальные державы в процессе дележки последних неосвоенных кусков мира обратили внимание на прежде дикие земли - Африку и острова Океании. Особую активность проявляла Германия, которая присоединилась к колониальной гонке достаточно поздно и пыталась наверстать упущенное. В 1885 году немцы объявили протекторат над северными Соломоновыми островами - Бугенвилем, Букой, Шуазелем, Санта-Исабель и Онтонг-Джава.



Спустя восемь лет британцы взяли под свой протекторат южные острова, а еще через пять лет - центральные. В 1899 году Лондон и Берлин подписали соглашение о разделе сфер влияния, по которому Британия отказалась от претензий на Самоа, а взамен получила часть германских владений на Соломоновых островах. Бугенвиль и соседний остров Бука при этом немцы оставили за собой, включив их в состав своей колонии Германская Новая Гвинея, занимавшей северо-восточную часть огромного острова Новая Гвинея (так называемую Землю кайзера Вильгельма) и несколько мелких архипелагов.



Жители Бугенвиля проголосовали за независимость от Папуа – Новой Гвинеи



Немецким Бугенвиль пробыл недолго. После начала Первой мировой войны его вместе с большей частью Германской Новой Гвинеи оккупировали австралийские войска, а после окончания войны австралийцы получили Землю кайзера Вильгельма в управление на основе мандата Лиги наций. Учитывая, что к тому моменту австралийцы владели уже юго-восточной частью Новой Гвинеи, под их контролем оказалась вся восточная часть острова - и, само собой, Бугенвиль и Бука. Остальные же Соломоновы острова остались британскими.



В результате, когда в 1975 году Австралия предоставила независимость новому государству Папуа - Новая Гвинея, Бугенвиль и Бука вошли в его состав. Три года спустя независимость, теперь уже от Британии, получили остальные Соломоновы острова, но было уже поздно: Бугенвиль, населенный меланезийцами и сохранявший издавна культурные и языковые связи с южными собратьями, оказался в составе другой страны, большинство населения которой принадлежит к иной этнической группе и говорит на непонятных языках.



Нельзя сказать, что бугенвильцев это сильно обрадовало. За пару недель до провозглашения независимости Папуа (16 сентября) Временное региональное правительство Бугенвиля объявило о создании нового государства - Республики Северные Соломоновы острова. Это произошло 1 сентября. Свежесформированная республика обратилась в ООН за признанием - но безуспешно; примкнуть к британскому протекторату Соломоновы острова им также не удалось.



В итоге бугенвильцы подписали с правительством Папуа - Новой Гвинеи соглашение о том, что остров временно побудет в составе большого папуасского государства на правах автономии, а через пять лет получит независимость. Но чиновники в Порт-Морсби выполнять свои обещания не спешили, и дело было не только в том, что новые государства обычно крайне ревниво относятся к вопросам суверенитета. Бугенвиль был настоящей кладовой.



Хозяева медной горы



Еще в первой половине XX века геологи обнаружили на Бугенвиле медь, причем в огромных количествах и очень близко к поверхности. Разработка ее началась в 1964 году: компания CRA Exploration, дочернее предприятие австралийской компании "Рио Тинто Цинк", начала работы на руднике, получившем название Пангуна. На полную мощность рудник заработал в 1969 году, для управления им была создана компания Bougainville Copper Ltd.



Местные жители от ее деятельности изначально были не в восторге. Вся прибыль от добычи меди уходила австралийским хозяевам, рудник загрязнял природу. К тому же при его создании геологи снесли несколько деревень, так и не выплатив жителям компенсации, а для работы на шахте массово завезли рабочих-папуасов с Новой Гвинеи. Местные жители, таким образом, остались с разрушенными домами, без рабочих мест и какой-либо компенсации.



Кругосветное путешествие: лучшие пляжи мира



Когда Папуа - Новая Гвинея получала независимость, власти в Порт-Морсби обещали бугенвильцам, что теперь-то все изменится и что по меньшей мере треть денег, полученных от продажи добытой на острове меди, достанется местным. Но ничего не произошло: неиссякаемая Пангуна давала в лучшие годы до 40% ВВП всей страны, при этом положение коренных бугенвильцев все ухудшалось. И тогда они восстали.



Восстание



В 1987 году два работника рудника - двоюродные брат и сестра Фрэнсис Она и Пепетуа Сереро - призвали фермеров, живущих возле Пангуны, к гражданскому неповиновению. Они создали Ассоциацию землевладельцев Пангуны, Сереро избрали председателем, Ону - генеральным секретарем. Крестьяне требовали выплатить им в качестве компенсаций сумму, равную стоимости половины добытой на шахте меди. Австралийские владельцы шахты отказались, тогда шахтеры и крестьяне восстали.



Она сформировал из фермеров Бугенвильскую революционную армию (БРА). Первой боевой операцией стала атака на шахту: крестьяне разгромили постройки, разграбили магазины и забрали с собой взрывчатые вещества, которыми подорвали столбы линии электроснабжения, тем самым полностью обесточив рудник. Командовал восставшими Сэм Кауона - дезертир из папуасской армии, прошедший до того боевую подготовку в Австралии. Не в силах сражаться с папуасскими солдатами на равных, бугенвильские революционные отряды перешли к тактике партизанской войны, нападая на чиновников и конвои с рудой. В результате менее чем через год австралийцы осознали, что убытки слишком велики, и закрыли рудник.



Полицейские и военные неоднократно пытались поймать Ону и его помощников, но безуспешно: у партизан была разветвленная сеть информаторов и симпатизанты в высших кругах бугенвильского автономного правительства. С каждым месяцем противостояние становилось все более ожесточенным: армейцы, пытаясь добраться до неуловимых вождей партизан, избивали и пытали мирных жителей, а революционеры отвечали актами террора - так, они расстреляли Джона Бику, местного министра торговли, который выступал за мир между Папуа и бугенвильцами. Не в силах справиться с Бугенвильской революционной армией, Порт-Морсби объявил на Бугенвиле чрезвычайное положение. Это не помогло.



Правительство Папуа испробовало в борьбе с бугенвильцами и кнут, и пряник. В 1990 году оно согласилось вывести войска в обмен на разоружение Бугенвильской революционной армии под контролем иностранных наблюдателей. Вслед за армией с острова бежали полицейские, опасаясь расправ, и Бугенвиль полностью перешел под контроль мятежников. Власти Папуа объявили полную блокаду острова, в ответ Фрэнсис Она в одностороннем порядке вновь провозгласил независимость.



В рядах бугенвильских революционеров началось разложение: так как большинство в командовании составляли выходцы из клана насиои, представители других кланов обвинили их в попытке захватить власть. В итоге БРА раскололась на фракции, которые начали бороться друг с другом; многие дезертировали, сбились в банды и принялись терроризировать фермеров, которые в ответ создали силы самообороны.



В Порт-Морсби внимательно следили за происходящим, подбрасывая оружие любой силе, выступавшей против БРА. На соседнем острове Бука местное ополчение с активной помощью войск, прибывших по их призыву с Папуа, прогнало бугенвильские революционные отряды. В мутной воде в те годы много кто пытался поймать рыбку пожирнее: в бугенвильской распре активно участвовали добровольцы с Соломоновых островов.



Когда в 1992 году в Порт-Морсби сменилась власть, новый премьер-министр Вингти решил, что время пришло. Год спустя папуасские войска начали массовую высадку на остров. На этот раз солдат поддерживали местные отряды ополчения, уставшие по горло от головорезов и дезертиров из Бугенвильской революционной армии. Флаг Папуа вновь взвился над столицей острова - Аравой, армия штурмом взяла Пангуну - но тут Вингти ушел в отставку. Новое правительство сперва попыталось снова решить дело миром, отведя войска, но потом махнуло рукой и вновь отправило солдат воевать на Бугенвиль. На этот раз - при поддержке профессионалов.



В игру вступают профессионалы



Власти Папуа решили обратиться за помощью к наемникам - расположенной в Лондоне частной военной компании Sandline International. Отряды этой ЧВК комплектовались из бывших солдат, отслуживших в армии Великобритании и ЮАР, и имели опыт боевых действий в Сьерра-Леоне и Анголе. Пока стороны утрясали сумму вознаграждения и условия контракта, папуасские войска развернули наступление на позиции БРА, окончившееся катастрофой: боевики нанесли контрудар, разгромив армейский лагерь на Кангу-Бич. В операции участвовали бойцы местного ополчения, которые, поглядев на поведение на Бугенвиле папуасских солдат, решили, что лучше уж свои мародеры и убийцы, чем чужие, и в очередной раз сменили сторону.



Тем временем правительству в Порт-Морсби наконец удалось договориться с наемниками, но на этот раз возмутились военные Папуа - Новой Гвинеи, которые до того на своих плечах выносили всю тяжесть боев. Особенно - когда узнали о сумме вознаграждения: $36 млн, и это притом что новогвинейские солдаты получали за службу сущие копейки.



Командующий армией Папуа - Новой Гвинеи Джерри Сингирок приказал арестовать всех наемников по прибытии и окружить парламент на случай, если тот попробует одобрить решение правительства. В результате последовавшего кризиса наемники покинули Папуа, правительство ушло в отставку, а Сингирок был арестован по подозрению в попытке военного переворота, но потом оправдан.



Война на Бугенвиле сама по себе начала постепенно затухать. Правительственные войска не могли выбить мятежников из горных районов, а те не в состоянии были сбросить новогвинейских солдат в море. Стороны наконец сели за стол переговоров и заключили соглашение: Бугенвиль получает широкую автономию, а Порт-Морсби обязуется провести спустя 10–15 лет референдум о независимости острова. Непримиримые революционеры во главе с Она отступили в район рудника Пангуна, где создали свое собственное непризнанное государство, куда не пускали ни правительственных чиновников, ни туристов.



Фрэнсис Она провозгласил себя королем Бугенвиля под именем Фрэнсис Доминик Датеранси Доманаа и правил своим непризнанным королевством, пока в 2004 году не скончался от малярии. Его преемник, король Дэвид Пеи II (в прошлом Ной Мусингку), развернул активную внешнеполитическую деятельность, создав в Австралии финансовую пирамиду, деньги от которой пошли на наполнение бюджета королевства и оплату армии, собранной из остатков бойцов БРА и фиджийских наемников-протестантов.



Референдум провели в итоге через 19 лет, но независимость острова по-прежнему под вопросом. И причины вполне очевидны: Папуа - Новая Гвинея попросту не хочет предоставлять Бугенвилю независимость, и нет никого, кто бы мог заставить ее это сделать.



Отпустить нельзя оставить



Власти в Порт-Морсби заняли позицию, не лишенную изящества. "Мы, конечно, обещали провести референдум и провели, - говорят чиновники Папуа. - Но признавать его результаты обязательными для себя мы не обещали". Капитуляция перед сепаратистами - последнее, что нужно сейчас новогвинейцам: сама республика Папуа на живую нитку сшита из множества племенных объединений, кланов и семейств, и отпускать сейчас Бугенвиль - означает ставить под вопрос единство страны.



Ситуация сложная: 97,7% в пользу независимости нельзя просто проигнорировать, тем более что ввязываться сейчас в новую войну Папуа не готова; но рисковать самим существованием государства - еще хуже. Пока власти в Порт-Морсби заявили, что попытаются убедить сепаратистов не настаивать на выходе из состава единого государства, но непохоже, чтобы сторонники бугенвильской независимости восприняли эту идею с энтузиазмом.



Но главное - никто из серьезных игроков, имеющих интересы в регионе, не может и не хочет играть вдолгую за Бугенвиль. Папуа богата полезными ископаемыми: там добываются золото, медь, серебро, теллур, кобальт, никель, есть залежи нефти и газа. Это огромная кладовая, в разработке запасов которой заинтересованы прежде всего Австралия и Китай (все больше укрепляющий в последнее время связи с Порт-Морсби), но в которой готовы порыться и другие игроки, включая США и Индию.



Признать независимость Бугенвиля - означает получить один, пусть даже очень большой, медный рудник, лишившись при этом доступа к новогвинейским ископаемым. Пока на это, похоже, не готов никто из крупных игроков. До тех пор, пока не будет найдено взаимоприемлемое решение, независимость Бугенвиля останется несбыточной мечтой. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577018580

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Дарига Назарбаева провела рабочую встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли

- Расходы на образование и науку к 2025 году вырастут до 7% от ВВП Казахстана

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года №877

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2019 года №887

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года №898

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года №903

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года №912

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года №914

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года №918

