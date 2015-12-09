Отъем квартир в Узбекистане. "Не имеет необходимости пользоваться…"

15:46 22.12.2019 Изучение случаев массовой конфискации квартир и домов узбекистанцев в 2015-2017 годах, объявляемых "притонами разврата", помогло выявить важную особенность. Оперативники, выполнявшие заказ властей на "обнаружение" притонов, поставили отъем недвижимости буквально на поток, правда, часть отобранных квартир впоследствии была возвращена гражданам, поскольку оказалась ЕДИНСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ их владельцев. В предписаниях прокуроров о конфискациях говорилось открытым текстом: "учитывая, что он (она) имеет еще одну квартиру, в связи с чем не имеет необходимости пользоваться квартирой, где было совершено преступление, - изъять последнюю в пользу государства".



Другими словами, все прокуроры и судьи были посвящены в то, что в стране происходит небывалая по своей наглости и цинизму кампанию ограбления граждан, в которой задействована вся судебно-правоприменительная и административная система, - ради наделения отобранными квартирами милиционеров и других слуг режима, в связи с чем любые спекуляции о том, что это, дескать, отдельные частные случаи, неуместны.



БРАТЬЯ-АПТЕКАРИ



Жительница Ташкента Роза Турабекова, 1979 года рождения, проживающая с мужем на массиве Чиланзар, в 2011 году приобрела двухкомнатную квартиру неподалеку от аэропорта, на улице Бабура, оформила ее на себя и сразу же разумно ею распорядилась: стала сдавать в аренду. Никаких нареканий это ни у кого не вызывало. По ее словам, она не заключала с жильцами официальный договор, так как его никто не требовал.



В 2015 году по объявлению на сайте Torg.uz (сейчас OLX) к ней обратился 25-летний парень, Бахром Абралов. Он пришел с женщиной, представившейся его тетей. Та объяснила, что квартиру хотят снять три брата из Аккурганского района Ташкентской области: в столице они учатся и работают. Пообещала, что все будет тихо-спокойно.



Роза взяла у Бахрома ксерокопию паспорта с необходимыми данными (адрес: Ташкентская область, Аккурганский район, дом без номера, паспорт СВ 2613060, не судимый) и пустила его на квартиру, опять-таки, не заключая официального договора.



Молодой человек прожил там около полугода. Его братьев Роза тоже видела, они говорили, что работают аптекарями; их документы она не проверяла. Никаких ЧП за все это время не было, ни от соседей, ни от участкового жалоб не поступало.



Однажды Бахром позвонил ей и сказал, что уходит с квартиры, а ключ передаст через друга. Ключ ей действительно передали, в квартире все было на месте, правда, остались небольшие коммунальные долги. Хозяйка махнула на них рукой и нашла новых квартиранток - девушек-студенток, с которыми в январе 2016-го заключила официальный договор об аренде. В апреле с этим договором Роза пошла в БТИ (Бюро технической инвентаризации - ред.). И услышала, что на ее квартиру наложен запрет. Оказывается, еще в августе 2015-го состоялся суд, на котором Абралова осудили за "содержание притона" в ее квартире, а потом еще один, уже в городской инстанции, где было принято решение о конфискации ее квартиры, как орудия преступления.



Что там произошло в действительности, Роза может судить лишь по материалам уголовного дела, которые ей удалось получить в архиве суда. "Об обнаружении "притона" мне никто не сказал, - возмущается она. - Меня не вызвали ни в суд первой инстанции, ни второй. Я в этом деле не имела никакого статуса - ни потерпевшей, ни свидетеля. Рыночная стоимость квартиры - примерно 30 тысяч долларов. Мне государство ее не подарило, я ее не выиграла в лотерею, я много лет работала и купила ее на свои деньги, чтобы, как говорится, обеспечить себе старость. Это не какой-то велосипед, чтобы вот так взять и отобрать".



ФАБРИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Из документов, которые удалось ей получить, видно, что допросы задержанных проводили следователи Следственного отдела УВД Яккасарайского района Ташкента, лейтенант С. Чориев и майор Александр Югай. Чориев заводил дело и готовил обвинительное заключение. По опыту наблюдения можно сказать, что тот, кто подготавливает материалы дела, тот его и фабрикует.



Примечательно, что фамилии оперативников, "накрывших" притон, в показания задержанных и решения судов не упоминаются. В них лишь кратко говорится, что "в ходе проведения мероприятия "Орият" ("Честь"; по выявлению женщин, занимающиеся проституцией - ред.) сотрудниками ОПП (отдела профилактики правонарушений - ред.) РУВД Яккасарайского района города Ташкента обнаружен притон" и т.д. Вероятно, одним из них был и лейтенант Чориев.



Что же произошло в квартире, снятой у Розы Турабековой?



Из протокола допроса Бахрома Абралова от 13 августа 2015 года (здесь и далее перевод с узбекского):



"7 августа 2015 года около 19:00 …на номер моего сотового телефона позвонила незнакомая девушка, представилась как Ульмасхон, и сказала, что для отдыха (интимной связи) со своим парнем ей нужна квартира. Я сообщил ей о моей съемной квартире по адресу …и позвал ее. Ульмасхон …приехала со своим парнем …Сказала, что им нужно место для интимной связи …на 2 часа. Я сдал им свою съемную квартиру …взамен получил у Ульмасхон 50.000 сумов ($11 - ред.) и ушел из квартиры. Когда я выходил из подъезда данного дома …меня остановили сотрудники милиции и, представившись, попросили удостоверяющий мою личность документ. Я сказал сотрудникам РУВД, что мои документы находятся дома и мы вместе с ними поднялись в квартиру… Когда я открыл дверь …сотрудники РУВД увидели внутри квартиры Ульмасхон и ее парня. Затем сотрудники …спросили, что там делают Ульмасхон и ее парень и есть ли у них документы подтверждающие их личности, парень представил себя как Петряков Владимир Эдуардович и девушка представилась как Ибрагимова Ульмасхон Латипхон кизи. Затем Ульмасхон сказала сотрудникам РУВД, что сняла у меня квартиру на 2 часа для интимной связи со своим парнем взамен 50.000 сумов. После этого я сказал, что действительно я предоставил квартиру Ульмасхон на 2 часа для интимной связи со своим парнем за 50.000 сумов, что ПРИ УЧАСТИИ ПОНЯТЫХ я добровольно передал 50.000 сумов сотрудникам РУВД (…).



Вопрос следователя Чориева: известно ли владелице квартиры по имени Роза …что вы создали условия Петрякову Владимиру …и Ибрагимовой Ульмасхон …для занятия интимной связью взамен 50.000 сумов, если ей известно, то имеет ли Роза заинтересованность в этих деньгах?



Ответ: Женщине по имени Роза, у которой я снимаю квартиру, не известно о том, что я создал условия Петрякову …и Ибрагимовой …для занятия интимной связью взамен 50.000 сумов, и она не заинтересована в этих деньгах.



Вопрос: Откуда получила Ульмасхон номер вашего телефона и знакомы ли вы с ней?



Ответ: Я не знаю у кого она взяла номер моего телефона, и ее не знаю".



Практически то же самое говорит и задержанная - 23-летняя Ульмасхон Ибрагимова, постоянно проживающая в Намангане (5-й микрорайон, квартира 31, временно не работающая, паспорт СН 2110981, не судимая).



Из протокола допроса (перевод с узбекского):



"…Я встречаюсь со своим парнем Владимиром около 2-х лет. Когда сегодня я встретилась с Владимиром, он, как всегда, предложил интимную связь. ...Затем я позвонила со своего старого телефонного аппарата, в котором сохранен номер (…) человека по имени Бахром, и сказала, что мне нужно место для интимной связи со своим парнем. …После этого я вместе со своим парнем Владимиром приехала по этому адресу и, встретившись с Бахромом, отдала ему оговоренную сумму в 50.000 сумов… Затем я вступила один раз в интимную связь со своим парнем в этой квартире. …Затем в квартиру вошли сотрудники внутренних дел, Бахром и неизвестные лица. Сотрудники РУВД спросили у нас кто мы …мы ответили, что занимались в этой в квартире интимной связью, и что Бахром сдал нам эту квартиру на два часа и получил взамен 50.000 сумов".



Вопрос следователя Чориева: У кого вы взяли номер телефона Бахрома и приходили ли ранее в эту квартиру для интимных связей?



Ответ: Я взяла номер Бахрома у неизвестного водителя такси, я знала, что Бахром сдает квартиру, я ранее не была в квартире и НЕ БЫЛА ЗНАКОМА С БАХРОМОМ".



И Бахром Абралов, и Ульмасхон давали показания на узбекском языке. А "парень" Ибрагимовой, 26-летний Владимир Петряков, - на русском. В материалах дела приводятся сведения о нем: проживает в Ташкенте (Учтепинский район, квартал 11, дом 7, кв. 4.), имеет судимость по статье 168 ("Мошенничество") УК РУз. Однако не уточняется, когда именно он был осужден, и к какому приговорен наказанию.



Допрашивал его уже не лейтенант Чориев, а старший следователь по особо важным делам следственного отдела Яккасарайского РУВД города Ташкента майор Александр Югай. (Тот самый, что "засветился" в деле по незаконному отъему графической работы Рембрандта, применив к похитителю работы, экс-депутату Юлдашеву, 170-ю статью УК "Преступления, не связанные с хищением чужого имущества", а затем и вовсе прекратив дело в его отношении - без объяснения причин.).



Из протокола допроса:



"Я, Петряков Владимир …встретился со своей девушкой- Ибрагимовой Ульмасхон Латипхон кизи. …она сказала, что у нее есть ЗНАКОМЫЙ, у которого можно снять квартиру на несколько часов. Ульмасхон позвонила СВОЕМУ ЗНАКОМОМУ, как позже мне стало известно, его имя Бахром. …Ульмасхон отдала Бахрому деньги ...Спустя некоторое время кто-то стал стучаться, я вначале хотел открыть дверь, но она была закрыта снаружи, тогда я вновь ушел в спальню. Через несколько минут в квартиру вошел Бахром, вместе с ним еще какие-то незнакомые мужчины и сотрудники милиции. Я вместе с Ульмасхон находился в спальне, и мы были обнажены. …Мы признались, что сняли квартиру у Бахрома за 50.000 сумов для вступления в интимную связь…".



Не менее любопытны показания понятых, Хамроза Назарова и Даврона Низомиддинова, с которыми сотрудники РУВД вошли в квартиру. Оба они, как и все остальные участники этой истории, "временно безработные". По профессии - наемные рабочие. Адрес у обоих один и тот же: Самаркандская область, Иштиханский район, сельский сход граждан Равот, кишлак Ширин, дом без номера. В тот день они совершенно случайно проходили мимо того самого дома, а далее произошло следующее (рассказы обоих одинаковые):



"Около 19:00 я проходил по улице Бобура в Яккасарайском районе вместе со своим знакомым …к нам подошли граждане в гражданской одежде, представились сотрудниками внутренних дел и попросили участвовать в качестве понятых в одном деле, мы согласились. Затем мы вместе с сотрудниками милиции пошли в квартиру… КОГДА МЫ ВОШЛИ В ПОДЪЕЗД данного дома …Мы встретили одного гражданина (заметьте, не возле подъезда, но именно в подъезде, куда они пошли с сотрудниками милиции - ред.), сотрудники РУВД сказали, что проверяется паспортный режим и попросили его представиться…". Далее все по стандартной схеме.



На основе этих противоречивых и не вызывающих доверия показаний следователь Чориев выносит постановление о привлечении Бахрома Абралова в качестве обвиняемого по уголовному делу. Своими преднамеренными действиями, в корыстных или других низменных целях создав притон, [он] совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 131 ("Сводничество или содержание притонов") УК РУз.



Чориев также уведомляет, что копия постановления направляется прокурору района.



Ниже - две утвердительные резолюции. "Согласен" - начальник отделения СО РУВД Яккасарайского района г. Ташкента Д. Сатимбаев. "Согласен" - заместитель начальника РУВД Яккасарайского района г. Ташкента Д. Исаев.



КОНФИСКАЦИЯ "ПРИТОНА"



27 августа 2015 года суд Яккасарайского района Ташкента по уголовным делам под председательством судьи Ш. Бакаева, с участием помощника прокурора того же района У. Холбоева, рассмотрел уголовное дело в отношении Бахрома Абралова, полностью согласился с версией случившегося, изложенной следователями Чориевым и Югаем, и приговорил подсудимого к наказанию в виде года исправительных работ. Показания задержанных не вызвали у судьи Бакаева ни малейшего подозрения. О судьбе квартиры в решении суда не говорилось.



Дальнейшее происходило по типовому сценарию, использующемуся примерно в половине случаев незаконного отъема квартир. Через четыре месяца, 15 декабря, прокурор Ташкента Мирзохид Обидов внес протест в кассационную инстанцию Ташкентского городского суда по уголовным делам на решение суда Яккасарайского района, утверждая, что суд допустил ошибку, не обсудив вопрос об орудии преступления.



"Ясно видно, что, осужденный Б.Б. Абралов, создавая условия для совершения полового акта между В. Петряковым и У. Ибрагимовой …ПЛАНИРОВАЛ получение незаконного дохода от регулярного пользования вышеуказанной квартирой в качестве дома проституции. Регулярное пользование квартирой …также подтверждается документами данного уголовного дела. (…) Поэтому следует признать данную квартиру вещественным доказательством, и внести изменение в решение суда в вопросе о переводе квартиры в собственность государства", - писал прокурор столицы.



"Согласно справке …полученной 09.12.2015 года из "Государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости города Ташкента" Управления земельных ресурсов и государственного кадастра по городу Ташкенту, на имя владельца квартиры, где была совершено преступление - Турабаковой Розы Абдугалиевны, также оформлены другие жилые помещения, расположенные по адресу: Сергелийский район, массив Спутник-2, дом 59, квартира 3 и Сергелийский район, массив Спутник-2, дом 2, квартира 2, данное обстоятельство означает, что она не имеет необходимости пользоваться квартирой, где было совершено преступление, расположенной по адресу (…) в качестве жилья, и она создала возможность подсудимому использовать данное жилье для получения незаконной прибыли". И прокурор Ташкента попросил признать квартиру Розы Турабековой вещественным доказательством, а затем передать в собственность государства как орудие преступления.



В действительности две эти квартиры - результат раздела одной 3-комнатной квартиры на массиве Дустлик, где жила большая семья Розы; в момент раздела в ней было четверо детей, которые повзрослели и им надо было создавать свои семьи. По словам Розы, оформлены они были на ее имя, но первая из них предназначалась для сестры, сейчас там живет ее мама, а вторая для брата; одну из них минувшей осенью они продали.



Через шесть дней после протеста прокурора, 21 декабря 2015 года, произошел заключительный этап отъема квартиры на улице Бабура в виде заседания кассационной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам в составе председательствующего судьи А. Асрарова, судей комиссии Т. Турсунова и С. Каримова, и при участии прокурора К. Ганибаева, которая, приняв во внимание доводы прокурора Обидова, постановила передать квартиру в государственную собственность и зачислить на баланс хокимията (администрации) Яккасарайского района столицы.



ФАКТЫ РАЗОБЛАЧАЮТ



Как и в большинстве дел, связанных с конфискацией недвижимого имущества граждан, все обвинение строится исключительно на признаниях задержанной троицы.



Судей не заставило усомниться даже то обстоятельство, что, хотя Бахрому Абралову по статье за "Сводничество или содержание притонов" грозил срок, он немедленно во всем признался и заявил, что пустил своих гостей за деньги, сразу же признались и они. Точно так же все происходило и при отъеме квартиры у Дильдор Юсуповой, причем, даже сумма была той же самой - 50.000 сумов.



По поводу произошедшего "выявления" притона можно задать те же вопросы, указать на те же самые противоречия, что и в других подобных случаях.



Откуда оперативники узнали, что по такому-то адресу действует притон? В судебном решении, составленном на основе обвинительного заключения говорится, что он был выявлен "около 19:00 …сотрудниками ОПП РУВД Яккасарайского района города Ташкента". За пару минут до этого они остановили случайных прохожих, у которых случайно оказалось время, и вместе с ними зачем-то пошли в подъезд, где встретили Бахрома Абралова и спросили у него документы. Но почему именно у него? Ведь у него на лбу не написано, что он организовал нечто незаконное. А просто так документы ни у кого не спрашивают, да еще с заранее приглашенными понятыми.



Кстати, хозяйка квартиры утверждает, что дом расположен так, что подъезд смотрит не вдоль дороги, - там находится только детский сад, и посторонние люди мимо никогда не ходят. Так что никаких случайно проходящих мимо людей там быть не могло.



При этом сам Абралов пишет, что "около 19:00" к нему позвонила девушка. Потом они подъехали, потом он взял деньги, вышел из квартиры и внизу был встречен милиционерами (а "парочка", за то время, что он спускался и вновь поднимался, будто бы успела искупаться и совершить половой акт). То есть, расхождения во времени налицо - все это не могло произойти так, как описывают участники событий.



Теперь о том обстоятельстве, что вошедшие застали "парочку" в полуголом виде. Напомним, Петряков пишет, что, когда кто-то начал стучаться, он попытался было открыть дверь, не смог и ушел в спальню, а ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ в квартиру вошли сотрудники милиции с понятыми. Но если в снимаемую квартиру кто-то настойчиво ломится, нескольких минут более чем достаточно, чтобы одеться. Однако Петряков и Ибрагимова принципиально не одеваются.



Роза Турабекова обращает внимание на то обстоятельство, что они давали показания на разных языках. "Между ними языковой барьер был. Потому что она из области. А он из мест лишения свободы, он был судим. Возможно, у него был какой-то договор: чтобы ему скостили срок, он идет на сделку с органами".



Кроме того, как и в других таких делах, задержанная женщина не была признана проституткой. Ведь суд не доказал, что она взяла деньги (напротив, это она их дала Бахрому Абралову). Тогда как законодательно зафиксированное понятие притона подразумевает его посещение именно проститутками и их клиентами (в "Комментарии к Уголовному кодексу Республики Узбекистан" под редакцией заслуженного юриста Узбекистана М. Рустамбаева притон определяется как СПЕЦИАЛЬНО ПРИСПОСОБЛЕННОЕ помещение для приема клиентов, а его обязательным признаком является СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ посещение его посетителями для удовлетворения ими своих сексуальных потребностей за определенную плату - ред.).



Адвокат Б. Набиджонова, представлявшая интересы Розы Турабековой, в протесте, заявленном в надзорном порядке, обратила внимание на ряд положений законодательства, предписывающих уведомлять заинтересованных лиц (в том числе потерпевших - а Роза Турабеков вполне может считаться потерпевшей, ведь она потеряла квартиру) о поступившей претензии или протесте участников процесса касательно их интересов (имеется в виду протест прокурора Обидова). Турабекова не была о нем уведомлена и ее участие на заседании суда не было обеспечено, то есть, дело было рассмотрено односторонне. А в соответствии со статьей 484 УПК РУз ("Основания к отмене или изменению приговора"), неполнота или односторонность судебного следствия или ведения дела является основанием для изменения решения суда.



Добавим, что в пункте 2 постановления №17 Пленума Верховного суда Республики Узбекистан "О некоторых вопросах применения законодательства касательно вещественных доказательств по уголовным делам" от 13 декабря 2012 года, по состоянию этого документа на август 2015-го, под понятие вещественного доказательства подпадали "имущество, деньги и иные ценности, приобретенные ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ на средства, НАЖИТЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ". Сторона же обвинения и не подумала доказывать, что квартира была приобретена на преступно нажитые деньги.



Суд кассационной инстанции не обратил внимание на то, что квартира не было специально оборудована под притон (несколько спален, кроватей, халатов - ред.), и что ее владелица не имела отношения к преступлению, указывала адвокат.



Остается добавить, что обязательным атрибутом притона является систематичность его посещения клиентами, а об этом никто не вел и речи, и ничего не говорилось в материалах дела. Правда, о том, что Абралов якобы сдавал квартиру вскользь упомянула Ульмасхон Ибрагимова.



"В уголовном деле между Абраловым Б. и Ибрагимовой У. имеется протокол очной ставки (…), - пишет по этому поводу адвокат Набиджонова. - И в конце протокола Б. Абралов в записи, сделанной от руки, указал, что не согласен с показаниями девушки, и что ее слова являются клеветой (это может относиться только к ее фразе "я знала, что Бахром сдает квартиру", т.к. в остальном их показания совпадают - ред.) . Предварительное следствие не обсудило эту запись …и не установило правду".



СУДЬИ-СОУЧАСТНИКИ



О решении суда, конфисковавшего ее квартиру, Роза Турабекова узнала слишком поздно (ведь ей об этом не сообщили) и пропустила 10-дневный период подачи апелляции. Затем стала обращаться во все инстанции, объясняя, что произошло недоразумение и квартира не может быть орудием преступления, поскольку это имущество, недвижимость. Однако судьи все как один признавали правильность решений двух первых инстанций, основывающихся на обвинительном заключении, сфабрикованном сотрудниками Яккасарайского РУВД.



Из ответа заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан Б. Дехканова от 18 февраля 2019 года:



"Суд …учитывая, что квартира …была использована Абраловым Б. в качестве орудия преступления при совершении преступления, пришел к обоснованному заключению о передаче квартиры в распоряжение государства…".



Из ответа председателя Ташкентского городского суда по уголовным делам М. Абдуджабарова от 23 августа 2016 года:



"Ваши претензии, написанные в Аппарат Президента Республики Узбекистан, Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан, Представителю Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмен), с возражением против решений суда …были рассмотрены… Доводы именно такого содержания, приведенные в ваших претензиях ранее, также были полностью изучены на основании материалов уголовного дела, и по причине того, что вам дан подробный ответ… об отсутствии оснований для удовлетворения претензии, ваши претензии были отклонены без удовлетворения".



Из ответа заместителя председателя суда по уголовным делам г. Ташкента Ш. Иногамова от 10 ноября 2016 года:



"Ваша претензия, написанная в Аппарат Президента Республики Узбекистан, с возражением против решений суда …рассмотрена в надзорном порядке. Доводы именно такого содержания приведенные в вашей претензии, ранее также были полностью изучены на основании материалов уголовного дела и так как вам был дан подробный ответ …ваша претензия была оставлена без удовлетворения".



Из ответа судьи Верховного суда С. Мамбеткадырова от 26 августа 2019 года:



"В вашей претензии вы просите отменить определение суда кассационной инстанции по уголовным делам города Ташкента от 21 декабря 2015 года по причине необоснованного признания данным определением в качестве орудия преступления принадлежащей вам квартиры… Ваша претензия была оставлена без удовлетворения".



Из ответа судьи Верховного суда Э. Эргашева от 25 октября 2019 года:



"В вашей претензии вы просите отменить определение суда кассационной инстанции по уголовным делам города Ташкента от 21 декабря 2015 года …Ваша претензия оставлена без удовлетворения".



"Спустя года два, когда я в шоке моталась по всем инстанциям, я встретила Бахрома Абралова на улице, - вспоминает Роза. - Я подошла и потребовала объяснений по поводу случившегося. Он ответил, что его заставили все это сделать. Говорит: "Меня заставили многое сказать". Видимо, "многое сказать" - "сказать неправду", я так поняла".



Сейчас в ее отобранной квартире живет заместитель начальника ГОМ (специальное городское отделение милиции - ред.), старший лейтенант по имени Мирджалол (фамилии она не знает), бывший участковый того же района.



СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН



На рубеже 2018-2019 годов значительная часть отобранных квартир была возвращена их владельцам, которые уже отчаялись вернуть свою собственность; тем не менее их дела были направлены на пересмотр. Но! Квартиры были возвращены только тем, у кого они были единственным жильем, гражданам, имеющим несколько квартир, в возвращении было отказано, хотя закон подразумевает единообразие его применения. К тому же, преступлений не было вообще, ведь это были милицейские инсценировки.



Многих участников кампании по отъему квартир, недавно посадили. Например, бывшего генпрокурора, а затем главу СГБ Ихтиера Абдуллаева, заместителя председателя Верховного суда Баходыра Дехканова. Но говорить о торжестве справедливости пока рано: наказали их совсем не за это, а за что именно, можно лишь догадываться.



Мирзохид Обидов



Зато великое множество оперативников, следователей, прокуроров и судей, непосредственно участвовавших в "спецоперации", никакому наказанию не подверглись. Например, прокурор Ташкента Мирзохид Обидов, заслуженный юрист Республики Узбекистан, тот, что в массовом порядке отправлял на пересмотр решения судов первой инстанции, не признавших квартиры "орудиями преступления", в марте 2016-го был назначен первым заместителем хокима Ташкента по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодежной политике, а в начале 2017-го был утвержден на должность руководителя "Народной приемной" президента Узбекистана в городе Ташкенте.



Следует напомнить, что конфискации под предлогом "выявления притонов" начались в 2015-м, а с 2017-го действительную цель этой спецоперации власти почти перестали скрывать.



10 сентября 2017 года в Ташкенте в торжественной обстановке ста пятидесяти участковым милиционерам были вручены ключи от квартир. Это произошло во исполнение постановления президента Шавката Мирзиеева "О дополнительных мерах по обеспечению инспекторов профилактики опорных пунктов органов внутренних дел служебным жильем" от 20 апреля того же года. В соответствии с этим постановлением, была принята программа по их наделению в 2017-2018 годах служебными квартирами в многоэтажных домах, расположенных в местах несения ими службы.



К постановлению прилагались Основные параметры обеспечения участковых милиционеров квартирами в Ташкенте в 2017-2018 годах, на основании чего им должно было быть предоставлено 537 квартир. Органам государственной власти предписывалось сформировать жилищный фонд для наделения их квартирами из числа тех, что находятся в их ведении, либо из жилья, приобретенного на вторичном рынке, либо из числа квартир, ОБРАЩЕННЫХ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА.



По словам замначальника ГУВД Ташкента Дониера Ташходжаева, сказанным во время брифинга 20 июля 2017-го, только с начала того года в Ташкенте было выявлено около 400 случаев "содержания притонов и сводничества". Иначе говоря, президентский план был выполнен в кратчайшие сроки.



Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

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