Президент Кыргызстана должен каким-то образом отреагировать на все обвинения, - А.Грозин

16:38 22.12.2019

Андрей Грозин: Президент Кыргызстана должен каким-то образом отреагировать на все обвинения



Интервью руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина "Общественному рейтингу".



– Какой вам видится текущая обстановка в Кыргызстане?



– Знаете, последний скандал и обвинения, связанные с журналистским расследованием, они, конечно же, бьют по действующей власти. И тут не может быть никаких двух мнений, все совершенно понятно.

Сооронбай Шарипович после всего этого должен каким-то образом отреагировать на происходящее, точнее, на все обвинения, что если власть напрямую не способствовала коррупционным схемам, то, по крайней мере, не очень сильно им мешала.

То есть мяч теперь явно не на стороне действующей власти. Как все будет теперь работать, нам лишь остается строить прогнозы.

Я лично затрудняюсь сказать, что необходимо предпринять действующему руководству, чтобы снять накопившиеся у общества вопросы. Никто не станет спорить, что буквально несколько недель назад ничего абсолютно не предвещало возникшего кризиса.



Кыргызстан в данном случае, как всегда, вновь подтверждает свое реноме страны, где все может произойти в один момент и кардинально изменить текущую повестку дня.



Опять-таки не берусь комментировать какие-то конспирологические вещи, кто за этим всем стоит и кто получает финансирование. Другой вопрос, почему это происходит сейчас? Такой вопрос у меня возник. Буквально недавно появились данные, что парламентские выборы состоятся в октябре 2020 года. Так, вопрос по срокам, казалось бы, должен быть снят, так как образовалась длинная пауза. При этом большинство моих коллег из Кыргызстана утверждают, что выборы состоятся раньше. Полагаю, многие граждане Кыргызстана считают точно так же.



Под это дело появляются высказывания депутатов, далее тиражируется все в СМИ. Возможно, это делается для досрочного оформления парламентских выборов, которые ждут элиты, партии, да и само общество. Но для четкого представления ситуации надо находиться внутри процесса.

Дело в том, что Кыргызстан в масштабах международной политики является лабораторией. Ваша страна вновь демонстрирует новые возможности, потенции, совершенно новую повестку дня.



– Может, Кыргызстан и является лабораторией для отработки социальных инженерий, но если отсутствуют внутренние факторы, то ничего не получится. А за два прошедших года экономическое положение в стране только ухудшилось.



– Абсолютно согласен, и даже ни одной буквы здесь оспорить нельзя. Проблема как раз в том, что власть сама создает широкое поле для манипуляций – внешних и внутренних. А эти манипуляции ложатся на отсутствие каких-либо серьезных подвижек во внутриполитической повестке дня.



Сооронбай Шарипович сколько угодно может рассказывать про то, какими широкими шагами идут экономика и политика внутри страны, но большинство людей не на облаке, и все видят, что происходит вокруг каждого кыргызстанца. Скорее это подходит под категорию стагнации, застоя, регресса.

В любом случае все названные категории являются негативными. Кыргызстан просто застрял в процессе политической, экономической трансформации.

"Что будет завтра, какие цели определены для государственного развития, к чему должно стремиться общество?" – на эти многочисленные вопросы действующая власть ответов не дает. А не дает она их по одной простой причине, о которой мы тысячу раз говорили.

Действующее руководство, действующая политическая система закостенели давным-давно, превратившись в период брежневского застоя с самого момента своего образования.



По большому счету, политическое руководство не дает рядовому гражданину никаких надежд на будущее и не отвечает запросам общества, в чем и заключается главная проблема как нынешней, так и предыдущей власти.

Отсутствие целеполагания и четкого понимания, к чему должно стремиться государство для блага общественного развития. В Кыргызстане данная проблема приобрела абсолютно гипертрофированные черты. Люди ничего не ждут от сегодняшнего госаппарата, выстраивая свою жизнь самостоятельно. Это главная беда!



– Миновало два года президентства Сооронбая Жээнбекова. Какие видимые успехи за прошедшее время можно отметить?



– Мазать все черной краской нельзя, потому что это как минимум антинаучно.



На самом деле Сооронбай Шарипович за два года сумел сделать достаточно много с учетом того, кем он был, как начинал и какое наследие получил. Его же ставили как марионетку, как человека сугубо управляемого. Он вышел из-под диктата и стал самостоятельным политиком.

Сегодня он является главным актором основных политических процессов страны. В определенном смысле это можно записать в категорию достижений. К тому же на нем висит гирей тяжелое наследие, которое заставляет размениваться не на решение глобальных задач, а на удержание власти, потом на укрепление системы, решение текущих вопросов. В этой рутине теряется стратегический замах.



Сооронбай Шарипович - тактик, но не стратег. Помните, как Нона Мордюкова в фильме "Родня" говорила: "Хороший ты мужик, но не орел". Сооронбай Жээнбеков - хороший менеджер, но чтобы вывести страну из глубокого болота, необходимо обладать орлиными качествами. Здесь ничего не поделаешь. Тем не менее его всенародно выбрали граждане Кыргызстана, связывая с ним какие-то ожидания. Насколько теперь ему удается реализовывать все эти ожидания? Пока, по моему сугубо личному мнению, удается плохо. Он погружается в разрешение текущих конфликтов между людьми, а до стратегических решений руки не доходят.



– А кто абсорбирует этих людей?



– Безусловно. Но поставьте себя на его место. Сегодня у вас проблема на таможне, завтра – контрабанда бензина, а в перерывах – история с пропавшими деньгами. Приходится постоянно купировать многочисленные конфликты.

Можно всех посадить, но так проблемы не решаются. Через два месяца можно получить абсолютный раздрай.

Любой руководитель упирается в потолок, а у Сооронбая Шариповича он очень низкий. Надо жить реальной ситуацией, а не идеальными конструкциями. В Кыргызстане накопилось большое недовольство в разных достаточно серьезных группировках. Но пока открытой конфронтации нет, что является заслугой Жээнбекова. В Кыргызстане раскачать ситуацию очень просто и дешево, технологично.



– Какой прогноз вы бы могли сделать на ближайшую перспективу?



– Можно давать прогноз, в котором каждый пункт будет логичен и подтвержден историей страны, ее социологией и демографией. Но потом все может в один момент развалиться. С учетом имеющейся динамики в Кыргызстане делать прогнозы – смелая затея.



Я же полагаю, текущий кризис не повлияет существенно на политический расклад. Тем не менее, я также считаю, что сдвинутся сроки по парламентским выборам, так как накопилось высокое напряжение. Тянуть до октября будет тяжело и ресурсозатратно для власти, в первую очередь.

Могут быть инициированы какие-то изменения в выборное законодательство, так как нынешний порог слишком велик и очень много недовольных.



Третий аспект затрагивает международную повестку. Думаю, станет нарастать американское давление на Кыргызстан в связи с новой редакцией Соглашения о взаимном партнерстве и предоставлении какой-то крупной финансовой помощи. Возможно, мы увидим подъем финансово-торгового сотрудничества в пику русскому и китайскому. В данной связи будет расти внутренняя конкуренция разных проектов ЕАЭС, "Один пояс и один путь". Может быть, Кыргызстану будут предлагаться серьезные проекты, чего не было в последнее пятилетие. Так, мировое геополитическое соперничество вокруг Кыргызстана, в том числе и влияющее на внутриполитическую повестку, будет постепенно активизироваться.



– Недавно я читал авторский материал, в котором высказывается тревога в связи с исламизацией госаппарата. Ваше мнение?



– Говорят, что Сооронбай Шарипович - человек искренне верующий и не склонен к фанатическим проявлениям.

В России его считают человеком умеренным во всех проявлениях, в том числе и в религиозном.

[Но канитель с джамаатами в Кыргызстане началась не при Жээнбекове, а намного раньше. Все нетрадиционные, исторически несвойственные кыргызскому обществу теологические версии появились раньше. Другое дело, из года в год они набирают темп. Насколько это связано с тем или иным президентом, мне сказать трудно.

Не думаю, что рост политизированного исламизма связан с Жээнбековым. Вряд ли. Другое дело, симпатии, которые президент испытывает к исламу, они способствуют расширению как традиционной, так и нетрадиционных форм просто потому, что меняется сама атмосфера и подходы.

Существуют государственные интересы, которые часто вступают в противоречие с религиозной идеологией. Существуют также интересы общественные, которые тоже довольно часто не совпадают с государственными. Но в общем российском дискурсе о Кыргызстане на уровне экспертов является мнение о том, что Кыргызстан – общество неофитов. А неофиты всегда склонны к радикализму. Так, неофит становится еще более ревностным католиком, чем сам Папа. Неофитское желание переделать весь мир под свою колодку, свою модель очень опасно просто потому, что неофит всегда бежит впереди паровоза.