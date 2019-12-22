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Ашраф Гани останется президентом Афганистана еще на пять лет, - А.Серенко
17:25 22.12.2019

Прогнозы НГ по итогам выборов подтвердились
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
22.12.2019

Доктор Мохаммад Ашраф Гани сохранил за собой пост президента Афганистана. Об этом свидетельствуют итоги голосования, обнародованные сегодня Независимой (Центральной) избирательной комиссией (НИК) Афганистана. В Кабуле уже начались консультации по формированию нового правительства страны.
Сегодня председатель НИК Хава Алам Нуристани объявила предварительные результаты президентских выборов, состоявшихся 28 сентября. Согласно данным главы афганского Центризбиркома, в голосовании приняли участие 1 млн 824 тыс.401 избиратель. Из них 923 тыс. 868 чел. (50,64%) отдали свои голоса действующему президенту Ашрафу Гани. За главного соперника Ашрафа Гани исполнительного директора правительства страны доктора Абдуллу Абдуллу, согласно официальным данным НИК, отдали свои голоса 39,52% избирателей (720 тыс. 990 чел.). Третье место с 3,85% (это 70 тыс. 242 чел.) занял лидер "Хезб-и-Ислами" (Исламская партия Афганистана, ИПА) Гульбеддин Хекматияр. Бывший шеф афганской разведки Рахматулла Набиль смог заручиться поддержкой только 1,86% избирателей (это 33 тыс. 921 чел.) и занять четвертое место. Все остальные кандидаты в президенты Афганистана, включая зятя главы Центризбиркома Фарамарза Таману, получили менее, чем по 1% голосов.
"Хотя обнародованные 22 декабря итоги выборов являются предварительными, на самом деле их можно считать и окончательными. Принципиальных изменений в позициях кандидатов уже не произойдет. То, что доктор Гани смог набрать сразу более 50% голосов говорит о его несомненной победе в первом туре", - прокомментировал "НГ" ситуацию один из кабульских политических экспертов.
Напомним, что ровно за два месяца до обнародования результатов выборов главы афганского государства, 22 октября, "НГ" опубликовала свой прогноз исхода голосования, согласно которому победителем уже в первом туре окажется Ашраф Гани.

Как стало известно "НГ, сегодня вечером афганский президент Мохаммад Ашраф Гани выступит по телевидению со специальным обращением к народу страны. "Доктор Гани будет говорить о предварительных итогах выборов, а также поблагодарит всю нацию за терпение в ходе процесса подсчета голосов", - сообщил "НГ" информированный источник в Кабуле.

По словам кабульских источников "НГ", президент Гани уже встретился с некоторыми членами своей предвыборной команды и заявил им, что "мы будем работать следующие пять лет для следующих пяти поколений". Источники "НГ" также сообщают, что в ходе своего воскресного телеобращения Ашраф Гани особо поблагодарит афганские силы безопасности – армию, полицию и спецслужбы – за эффективную работу по обеспечению проведения выборов главы государства.

Уже есть первая международная реакция на завершение процесса подсчета голосов афганским Центризбиркомом. Объявление итогов президентских выборов 22 декабря поприветствовал специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, выразив благодарность афганским избирателям, сотрудникам Центризбиркома и Комиссии по жалобам. По словам представителя ООН, афганские власти теперь должны защитить результаты голосования. "У всех кандидатов есть возможность высказать любые сомнения, которые у них могут возникнуть, с помощью соответствующего механизма и в установленный срок, согласно соответствующим правовым правилам и процедурам", - подчеркнул Тадамичи Ямамото, отметив, что Комиссия по жалобам "обязана рассматривать любые жалобы, которые она получает, прозрачно и тщательно".
"Свободные и честные выборы - лучшее свидетельство силы афганской демократии", - говорится в сегодняшнем заявлении посольства Франции в Кабуле, назвавшего "щедрым даром" Конституцию Афганистана, а реализацию конституционного права на выборы – лучшим способом для афганцев сохранить права и ценности, которые закрепляет Основной закон, противостоя "врагам республики и демократии". Французские дипломатические представители подчеркнули необходимость завершения избирательного процесса в Афганистане: "Все жалобы должны рассматриваться Комиссией по жалобам при полном уважении прав избирателей. Закон о выборах во всех его положениях должен полностью соблюдаться. Голоса тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы проголосовать, должны уважаться. Пока закон полностью соблюдается, низкая явка не является причиной сомневаться в легитимности выборов. Афганский народ имеет право на законный и заслуживающий доверия избирательный процесс до самого его конца".

Завершенность выборного процесса, по мнению представителей официального Парижа, имеет важное значение для ведения межафганских переговоров о мире: "Демократически избранный президент с четким мандатом от народа будет иметь необходимую легитимность для вовлечения республики в межафганские переговоры. Будущему президенту придется собрать вместе всех афганцев и занять инклюзивную позицию, чтобы обеспечить устойчивый мир, опираясь на достижения последних 18 лет, и решая жизненно важные проблемы, такие как эффективная борьба с терроризмом, наркотрафиком, нищетой и коррупцией".

Источники "НГ" в Кабуле сообщают, что президент Ашраф Гани и члены его команды уже начали консультации по формированию нового правительства Афганистана. Известно, что переговоры ведутся с различными влиятельными афганскими политиками, в том числе, и с теми, кто еще несколько месяцев назад находился в оппозиции.

"Скорее всего, формат нынешнего "правительства национального единства", созданного в 2015 году как альянс команд двух политиков – Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы - продлен не будет, - прокомментировали "НГ" ситуацию кабульские политические эксперты. – На сегодняшний день участие доктора Абдуллы в правительстве страны представляется крайне маловероятным. Конечно, в афганской политике ничего исключать нельзя, политические торги иногда ведутся по самым непредсказуемым амплитудам. Однако сейчас о партнерстве Ашрафа Гани и доктора Абдуллы говорить точно неуместно".
Ранее официальные представители НАТО отмечали бесперспективность создания коалиционного правительства в Афганистане после 2019 года, подчеркивая, что новый кабинет министров должен сформировать именно победитель президентских выборов. Представители США также подавали похожие сигналы. С учетом объявленных 22 декабря итогов голосования, это означает, что ключевые западные партнеры Кабула поддержат монопольный мандат Ашрафа Гани на создание нового правительства Афганистана.

На фото: Команда Ашрафа Гани начинает формировать новое правительство Афганистана / Предвыборный плакат Ашрафа Гани.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577024700
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