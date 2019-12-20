В штопор. Самолет президента Киргизии сломался в Санкт-Петербурге

17:37 22.12.2019

Иллюстрация: пресс-служба президента Киргизии

Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову и его сопровождающим пришлось возвращаться из Санкт-Петербурга домой обычным рейсовым самолетом, так как президентский борт сломался.



Самолет ТУ-154, на котором летает глава государства, 20 декабря после заседания Высшего Евразийского экономического совета не смог подняться в воздух из-за технических проблем, сообщают СМИ Киргизии.

Жээнбекову и сопровождавшим его официальным лицам пришлось возвращаться в Бишкек на обычном рейсовом самолете.

Президентский ТУ-154 был выпущен в 1993 году, ему 26 лет.