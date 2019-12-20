США обвинили "российских наемников" в Ливии в эскалации напряженности

17:38 22.12.2019

Госдепартамент США вновь выразил беспокойство в связи с деятельностью частной военной компании "Вагнер" в Ливии, передает Anadolu.



По данным ведомства, связанные с Россией наемники только усиливают эскалацию в регионе, поддерживая войска генерала Халифы Хафтара в попытке захватить столицу Триполи.



Отмечается, что в Ливии растет число жертв среди мирного населения, наносится ущерб гражданским объектам, в том числе больницам и аэропортам.



При этом в Вашингтоне заявляют, что наемники применяют в боевых действиях беспилотники и самолеты.



Со своей стороны, США выражают поддержку Правительству национального согласия Ливии, с которым борется армия Хафтара.



"Присутствие российских наемников в регионе обостряет напряженность. В связи с ростом числа наемников из компании ЧВК Вагнер меняется общая картина конфликта, растет напряженность", - сообщил представитель Госдепа.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет "закрывать глаза" на российских наемников частной военной компании "Вагнер". При этом президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что Москва поддерживает контакты с обеими конфликтующими сторонами в Ливии.



Вагнеровцы находятся под санкциями США.