Сирийская армия наступает на юго-востоке Идлиба

19:11 22.12.2019

неся серьезные потери



Сирийская армия за последние трое суток освободила около 20 селений в юго-восточной части провинции Идлиб. Масштабное наступление ведут части 4-й и 7-й механизированных дивизий, 5-го корпуса, 25-й дивизии спецназначения (бывшие "Силы Тигры") ВС Сирии при поддержке российской авиации. Наступательные операции проводятся как днем, так и ночью по двум основным направлениям на город Джарджаназ - в охват турецкого наблюдательного поста у поселка Сурман, сообщает портал "Военный обозреватель".



Правительственные войска применяют уже апробированную ранее тактику атак с использованием приборов ночного видения. Днем по позициям боевиков исламистского альянса "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат Фатх аш-Шам", бывшая "Джебхат ан-Нусра") и протурецкого "Национального фронта освобождения (НФО) активно работает артиллерия.



После прорыва линии обороны противника 20 декабря боевики-исламисты перегруппировались и 21-го числа организовали ожесточенное сопротивление на нескольких направлениях. Поздно вечером 20-го и в ночь на 21-е спецназовцы 25-й дивизии отбили селения Раффа и Халуба, однако в результате контратаки джихадистов последнее селение вновь пришлось оставить. За последние сутки боевики ХТШ дважды пытались организовать засады для наступающих сирийских войск, активно применяя противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).



21 декабря заминированный автомобиль под управлением боевика-смертника ХДШ под именем Абу Худайда атаковал позицию правительственных войск на окраине села Раффа. Погибли несколько военнослужащих, в том числе два офицера (один из них в звании полковника).



В общей сложности потери правительственных сил за трое суток наступления оцениваются примерно в 40 погибших и до 60 раненых. Потери боевиков (преимущественно от работы авиации и артиллерии) составляют до 70 убитых и около 100 раненых.



Несмотря на ожесточенное сопротивление противника продвижение сирийской армии продолжается. В ночь на 22 декабря взяты поселки Харран, Храки и Абу-Шардж.



Напомним, несмотря на объявленный режим прекращения огня с 06.00 утра по местному времени (совпадает с московским) 31 августа, на ключевых участках фронта в регионе "большой Идлиб" продолжались локальные боестолкновения. Перемирие между правительственными войсками и группировками боевиков было объявлено по инициативе Турции и при посредничестве российской стороны. До этого правительственным войскам Сирийской Арабской Республики в ходе успешного наступления удалось выбить боевиков-исламистов из ряда крупных населенных пунктов в провинциях Хама и Идлиб.