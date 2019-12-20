Скончался самый известный кыргызский кинорежиссер Болот Шамшиев

20:08 22.12.2019

Скончался режиссер фильма "Алые маки Иссык-Куля"

Сегодня, 18:02

Анастасия Цирулик

Он умер после продолжительной болезни в больнице.



Фото: Newsler.ru



Кинорежиссер, сценарист, народный артист Киргизской ССР, народный артист СССР Болот Шамшиев умер в Кыргызстане, сообщили РИА Новости.



"После продолжительной болезни Болот Шамшиев умер в больнице", - заявили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Болот Шамшиев - советский и киргизский кинорежиссер. Он был автором таких фильмов, как "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля" и "Белый пароход". За последнюю картину он в 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.