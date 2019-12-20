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20:08 Скончался самый известный кыргызский кинорежиссер Болот Шамшиев
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|Скончался самый известный кыргызский кинорежиссер Болот Шамшиев
20:08 22.12.2019
Скончался режиссер фильма "Алые маки Иссык-Куля"
Сегодня, 18:02
Анастасия Цирулик
Он умер после продолжительной болезни в больнице.
Фото: Newsler.ru
Кинорежиссер, сценарист, народный артист Киргизской ССР, народный артист СССР Болот Шамшиев умер в Кыргызстане, сообщили РИА Новости.
"После продолжительной болезни Болот Шамшиев умер в больнице", - заявили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Болот Шамшиев - советский и киргизский кинорежиссер. Он был автором таких фильмов, как "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля" и "Белый пароход". За последнюю картину он в 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.