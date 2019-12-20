У Казахстана новые послы: Василенко - в Словакии, Сейтимов - в Эстонии и др

20:34 22.12.2019

Токаев назначил новых послов

Новые должности получили заместитель министра иностранных дел и ответственный секретарь.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений, передает zakon.kz.

Так, Василенко Роман Юрьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;

Сейтимов Нурлан Мусатаевич стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Эстонии;

Чрезвычайный и полномочный посол в Сингапуре Арыстанов Аркен Кенесбекович назначен послом в Новой Зеландии по совместительству;

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Социалистической Республике Вьетнам Байжанов Ерлан Сапарович назначен послом в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.



В связи с переходом на другую работу освобождены:

Василенко Роман Юрьевич от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан;

Сейтимов Нурлан Мусатаевич от должности ответственного секретаря министерства иностранных дел Республики Казахстан.