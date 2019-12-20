|20:34 У Казахстана новые послы: Василенко - в Словакии, Сейтимов - в Эстонии и др
20:08 Скончался самый известный кыргызский кинорежиссер Болот Шамшиев
19:11 Сирийская армия наступает на юго-востоке Идлиба
17:38 США обвинили "российских наемников" в Ливии в эскалации напряженности
17:37 В штопор. Самолет президента Киргизии сломался в Санкт-Петербурге
17:25 Ашраф Гани останется президентом Афганистана еще на пять лет, - А.Серенко
16:38 Президент Кыргызстана должен каким-то образом отреагировать на все обвинения, - А.Грозин
15:46 Отъем квартир в Узбекистане. "Не имеет необходимости пользоваться…"
15:43 Народная воля: остров Бугенвиль объявил о своей независимости
15:39 Узбекистанцы голосуют за "новую эру" Мирзиеева, - Б.Мусаев
15:20 Ашраф Гани признан (наконец-то) победителем на выборах президента Афганистана
11:17 75% заключенных избирателей проголосовали, - gazeta.uz
10:49 Узбекистан ударными темпами голосует за новый парламент
09:31 "Северный поток-2" затормозили на финише: Потери "Газпрома" оплачивать будут рядовые россияне, - "СП"
08:50 Страшный день, когда история Турции полностью изменилась, - А.Асалыоглу
08:41 У России и Турции – крайне мало общих точек соприкосновения, - С.Шакарянц
07:35 Made in China. Поднебесная уверенно берет господство в поднебесье, - В.Сокирко
|У Казахстана новые послы: Василенко - в Словакии, Сейтимов - в Эстонии и др
20:34 22.12.2019
Токаев назначил новых послов
Новые должности получили заместитель министра иностранных дел и ответственный секретарь.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений, передает zakon.kz.
Так, Василенко Роман Юрьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;
Сейтимов Нурлан Мусатаевич стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Эстонии;
Чрезвычайный и полномочный посол в Сингапуре Арыстанов Аркен Кенесбекович назначен послом в Новой Зеландии по совместительству;
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Социалистической Республике Вьетнам Байжанов Ерлан Сапарович назначен послом в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.
В связи с переходом на другую работу освобождены:
Василенко Роман Юрьевич от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан;
Сейтимов Нурлан Мусатаевич от должности ответственного секретаря министерства иностранных дел Республики Казахстан.