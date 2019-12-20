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Суббота, 21.12.2019
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Пятница, 20.12.2019
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На выборах в Узбекистане проголосовал 71,1% избирателей. Самые активные - каракалпаки
23:37 22.12.2019

По предварительным данным ЦИК, явка на выборах депутатов Законодательной палаты и местных кенгашей составила 71,1%. Это самая низкая явка с 1991 года.

Явка избирателей на выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей народных депутатов, которые прошли в воскресенье, составила по предварительным данным 71,1%. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов.
Всего в стране на 10260 избирательных участках проголосовало 13 миллионов 355 тысяч 911 из 18 миллионов 797 тысяч 810 зарегистрированных избирателей.

Наиболее активно голосовали в Каракалпакстане и Кашкадарьинской области - 75,4%. Наименьшая итоговая явка отмечена в Ташкенте - 60,8%.
Голосование в данный момент продолжается на некоторых избирательных участках в Европе и США. Всего за рубежом было открыто 55 участков и зарегистрированы 1 миллион 697 тысяч 647 избирателей. Примерно 89 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом, голосовали досрочно.
В настоящее время ведется подсчет голосов. Предварительные результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса будут объявлены 23 декабря в 14:00.
Явка на выборах 2019 года является самой низкой в современной истории Узбекистана (за последние 28 лет).

Источник - gazeta.uz
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