Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии (продолжение), - С.Акимбеков

00:14 23.12.2019 Казахстан и Золотая Орда: от частного к общему



В истории Казахстана большой вопрос всегда был связан с тем, как в целом относиться к периоду Монгольской империи. Условно говоря, что, к примеру, делали предки казахов при штурме Отрара войсками Чингис-хана в 1219 году. Они защищали этот город или напротив они его штурмовали?

В такой постановке вопроса есть весьма важная составляющая. Потому что, если предки казахов защищали Отрар, получается одна концепция истории. В таком случае тюркоязычные народы региона, в первую очередь кипчаки, канглы, а также городское и ремесленное население самого Отрара, были жертвами монгольского завоевания.

Если же предки казахов штурмовали Отрар, то это совсем другая версия истории

Так, в составе монгольской армии под стенами Отрара были многие тюркоязычные воины, например, кочевые уйгуры, карлуки, онгуты. Но были также и монголоязычные воины из племен барлас, джалаир, дуглат, найман, хунгират, кереит и многих других.

Между прочим, в нынешней Туркестанской области Казахстана, где находится Отрар, сегодня проживают в основном казахи из племен дулат и конрат. Характерно, что до возникновения империи Чингис-хана среди тюркоязычных племен Евразии не было таких племен. Однако дуглаты и хунгираты были среди монголоязычных племен Монголии.

Совместить несовместимое

В современной истории Монголии этот вопрос решается проще. Здесь история государства в общем совпадает с историей современного народа. Хотя стоит отметить, что монголы появились как политический проект именно во времена Чингис-хана.

До этого монголоязычные племена Монголии обычно называли обобщающим именем шивей. Поэтому для современной Монголии Чингис-хан основатель государства, великий завоеватель и это для монголов главное.

А вот как совместить историю Казахстана и казахов с Монгольской империей и ее наследниками, в числе которых была Золотая Орда?

В частности, как совместить тот факт, что большая часть названий крупных традиционных казахских племен связана с территорией Монголии и монгольскими племенами?

В казахском родоплеменном обществе это аргыны, найманы, кереи, джалаиры, дулаты, конраты. Их прямыми аналогами были племена Монголии времен создания империи Чингис-хана – аргинуты, найманы, кереиты, джалаиры, дуглаты и хунгираты. Можно ли считать, что все эти племена были изначально тюркскими или они подверглись отюречиванию уже на территории Казахстана после переселения?

Если они были монголоязычными и пришли с завоевателем Чингис-ханом, то почему они перешли в итоге на тюркский язык? Как вообще сформулировать отношение современного Казахстана к этой мощной империи и к ее наследству? И можно ли считать, что казахи такие же наследники политической традиции Монгольской империи, как те же монголы? Или все-таки это было завоевание предков казахов империей, представлявшей главным образом народ, говоривший на другом языке?

Монголы и казахи

Соответственно, падение Монгольской империи и ее наследников, среди них и улус Джучи (Золотая Орда) было освобождением от внешнего управления со стороны завоевателей. Таким образом, по сути, главный вопрос – какое отношение казахи имеют к эпохе Монгольской империи и ее государств-преемников?

То есть, можно ли провести линию образования казахского народа к временам до монгольских завоеваний или казахский народ образовался уже в эпоху существования Монгольской империи и ее преемников?

И как тогда быть с тем, что образование Казахского ханства было связано с ханами-чингизидами, потомками правящей династии Золотой Орды, вернее ее левого крыла. Между прочим, Барак, отец первых казахских ханов Джанибека и Гирея, некоторое время был также ханом в столице Золотой Орды городе Сарае, то есть управлял всем этим государством, пусть даже в его ослабленной версии.

Хотя власть Барака была недолгой, да и власть Сарайских ханов была уже эфемерной, но первые казахские ханы все же были сыновьями хана Золотой Орды и относились к правящей в этом государстве династии Джучидов.

Казахская государственность, несомненно, выделилась из государственности Золотой Орды и этот процесс организовали именно представители правящей чингизидской династии. Более того, образование Казахского ханства сопровождалось отделением казахов от других групп кочевников бывшей Золотой Орды.

Неудобный вопрос

Здесь надо отметить, что на руинах этого государства в XV-XVI веках сформировалось сразу несколько крупных кочевых объединений со своей идентификацией. Кроме казахов это были узбеки, ногайцы, крымские, литовские, сибирские татары.

Между ними не было культурной, языковой, религиозной разницы. Во времена Золотой Орды все вместе они составляли военное сословие этого государства. Правда здесь возникает очень сложный вопрос, по какому принципу поделились на указанные выше группы представители единого военного сословия Золотой Орды.

В истории Казахстана этот вопрос пытаются не замечать, по крайней мере, не ставить его в таком виде. Потому что основные тезисы казахской истории формировались во времена СССР, поэтому основывались на материалистических основаниях.

В советской трактовке событий нельзя согласиться, что вопрос принадлежности тех или иных племен, к примеру, к узбекам и казахам определялся бы их политическим выбором. То есть, сложно было говорить, что те кочевые племена бывшей Золотой Орды, которые ушли с представителем династии Шибанидов в Среднюю Азию, стали в итоге узбеками.

В то время как те, кто выбрал политическую ориентацию на династию первых казахских ханов, которые, скорее всего, были потомками Орды-Еджена, старшего сына Джучи, составили казахский народ. В этом смысле политический выбор с точки зрения марксистско-материалистического подхода не слишком надежный способ формирования того или иного народа. Тем более, если речь идет об ориентации на представителей правящей династии чужеземного происхождения.

Белые пятна идеологии

Возможно, поэтому в современном Казахстане отношение к первым казахским ханам довольно сдержанное. К примеру, нет улиц общеказахских ханов Касыма, Хакназара, Тауекелля, Джангира, Есима. Это, если говорить только о знаковых персонажах.

Кроме них был еще целый ряд менее значимых фигур, но, тем не менее, они были политическими деятелями раннего Казахского ханства. Из казахских ханов более или менее известны только самые первые из них Джанибек и Гирей, да и то им присваивают названия улиц почему-то вместе, а не по отдельности. Более активно используются только образы и имена ханов Аблая и Кенесары из сравнительно недавнего прошлого (XVIII и XIX века). А между ними как-то пусто.

Это все равно, как если бы в той же России помнили бы только князя Олега и княгиню Ольгу, а потом сразу перешли к императорам Петру и Екатерине. Хотя и в России нет улиц Михаила Романова или, скажем, Ивана Калиты, но там достаточно много исторических фигур.

Для идеологии Казахстана собственное Казахское ханство должно иметь особое значение, как, примеру, для литовцев их Великое княжество Литовское. Поэтому они называют улицы именами князей Миндаугаса, Витаутаса и других, а мы забыли о целой группе видных общеказахских ханов. Но в любом случае казахские ханы принадлежали к правящей династии Золотой Орды, его левого крыла с центром в городе Сыгнак на Сыр-Дарье, и предки казахов вышли из военного сословия этого государства.

Возвращение к истокам?

По сути, именно чингизиды напрямую связывают историю казахов с Золотой Ордой. Между прочим, для истории Казахстана советского времени было характерно частичное разделение истории Казахского ханства и Золотой Орды (улуса Джучи). Частичное потому, что на первый план выводили не собственно Золотую Орду, а ее восточную часть, левое крыло под названием Ак-Орда.

Оно рассматривалось фактически как самостоятельное государство. Таким образом, по умолчанию казахская история отделялась от истории Золотой Орды с тем, чтобы не подчеркивать преемственности между этим государством и Казахским ханством.

В Казахстане к истории Золотой Орды обратились в 2014 году. Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан является "наследником Золотой Орды". В августе 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев объявил о праздновании в Казахстане 750-летия Золотой Орды. При этом характерно, что в Казахстане при рассмотрении вопроса о Золотой Орде делают акцент на том, что это государство было общим для целого ряда народов.

Так, в официальной газете "Казахстанская правда" в статье Тимура Козырева после заявления Токаева был сделан несколько неожиданный вывод.

"Обращение к золотоордынскому наследию будет способствовать дальнейшей интеграции этносов Казахстана в единую гражданскую нацию, консолидированную вокруг государствообразующего казахского народа".

В развитие этой мысли автор этой статьи написал, что "такой подход снимает все основные проблемы в сфере идеологии, над которыми уже без малого три десятилетия бьется казахстанское экспертное сообщество. И обращение к наследию Золотой Орды потенциально является ценнейшим стратегическим ресурсом для современного Казахстана.



О нюансах, связанных с историей Золотой Орды, и идеологией стран, причастных к этому историческому государству.



Следует особо подчеркнуть, что возможность для современного Казахстана опереться на Золотую Орду – тот редкий случай, когда желаемое и действительное счастливым образом совпадают.

Здесь практически не нужно ничего искусственно "конструировать", достаточно просто вернуть народу Казахстана историческую правду"

Очевидно, что для идеологических задач современного Казахстана Золотая Орда является вполне естественным историческим выбором. Тем более, что Казахское ханство объективно было связано с этим государством и с исторической точки зрения являлось одним из его преемников. Но также понятно, почему Казахстан делает акцент на личности Джучи, как об этом говорил президент Токаев в 2019 году.

Почему в 2013 году Марат Тажин, занимавший тогда должность государственного секретаря, говорил, что история Золотой Орды и ее преемников - это то время, когда Казахская степь взаимодействовала с новым русским государством? И почему в в официальной газете говорится, что Золотая Орда может быть фактором сплочения разных этносов?

Эту же идею можно встретить на российском сайте ИАЦ МГУ.

"Обращение нового президента к теме Золотой Орды имеет под собой как историко-идеологические, так и сугубо прагматичные экономические причины. "Генерация новых смыслов", которая была запущена командой нового президента, будет продолжаться.

И мы вполне можем ожидать, что "золотоордынский концепт" в ближайшие годы займет свое законное место в основании национальной истории Казахстана, которая будет стремиться сблизить между собой различные этнолингвистические группы населения Казахстана".



Дипломатия Востока



Несомненно, что все эти тезисы в той или иной степени связаны с позицией России по данному вопросу. Потому что для нее тема Золотой Орды как минимум очень чувствительная. Казахстанские идеологи не могут не учитывать этого обстоятельства, поэтому они предельно аккуратны в оценках.



Например, когда Токаев говорил о праздновании 750-летия Золотой Орды, он наверняка не просто так сделал акцент на личности Джучи. Потому что улус Джучи первоначально был создан на территории современного Казахстана, и только потом его центр переместился в процессе завоевания на территорию Поволжья и Причерноморских степей.

Соответственно, фактически речь идет о государстве, которое при жизни Джучи еще не завоевало русские земли и даже пока не собиралось этого делать. Кроме того, Токаев говорил о Джучи в контексте развития туризма в центральном Казахстане, где находится его мавзолей.

То есть акцент с политического контекста несколько сдвинут на культурно-исторический. В конце концов, почему бы нет.

В той же Монголии культ Чингисхана обеспечивает значительную туристическую активность

Но самым любопытным является упомянутый выше тезис Козырева о возможном значении Золотой Орды для государственной идеологии. Если оставить за скобками высказанную в статье идею о "гражданском обществе", понятно, что Золотая Орда была многонациональным государством.



Империя кочевников



Одной из характерных особенностей этого государства кочевников являлось то, что в степи было построено довольно много городских центров. Российские археологи насчитали около 100 городов в степной зоне от Аккермана в нынешней Молдове до Сарайчика на Яике (Урале).

Причем в этот список не вошли старые города, к примеру, Булгар, а также Отрар, Сыгнак и другие на Сырдарье и города Хорезма на Амударье. Золотоордынские города были построены по среднеазиатскому типу, об этом говорят данные археологии. Но очевидно, что в них проживали представители многих народов, которые чаще всего населяли свои отдельные кварталы.



Например, в русской православной церкви была влиятельная Сарайская епархия, представительства которой были во всех крупных городах степной зоны Золотой Орды. По сути,

улус Джучи был империей, в центре которой находилась правящая династия, а основу военной мощи составляли кочевые племена, проживавшие в степной зоне.

Это избавляло государство от необходимости содержать армию, но позволяло обеспечить военное преимущество над любыми возможными конкурентами и, соответственно, над зависимыми землями. Но, очевидно, такая модель государственного устройства не могла нравиться населению зависимых территорий. Тем более, что многие из них фактически находились под двойным налогообложением. Те же русские князья должны были получить с населения налоги не только для Золотой Орды, но и для своих потребностей.



Спорное, но общее



В любом случае трудно рассчитывать, что Золотая Орда могла бы стать чем-то объединяющим для многих народов в том же Казахстане. Их историческая память основана на несколько другом восприятии событий. К примеру, в казахской исторической памяти большое значение имеет легендарный Едигей, который долгое время фактически правил Золотой Ордой. При нем всегда были подставные чингизиды. Слабые, но все-таки они были.

В 1399 году при реке Ворскле Едигей разбил литовскую армию Витовта, в значительной степени состоявшую из войск западно-русских княжеств. В 1408 году Едигей осаждал Москву. Его потомки на руинах Золотой Орды затем построили свое государство - Ногайскую Орду. Естественно, что для исторической памяти казахов, каракалпаков, ногайцев и татар Едигей является героем и великим полководцем.

В то время, как, к примеру, для русской исторической памяти это не совсем так.



Эпос о Едигее даже запрещали в 1944 году постановлением ЦК ВКП(б) "О состоянии и мерах улучшения массово-политической работы в Татарской партийной организации"

История с Едигеем - только один частный случай из золотоордынской истории. Таких случаев было очень много, и отношение к ним не может быть однозначным у всех, кто считает себя потомками участников процесса.

В этом вопросе можно согласиться с Вадимом Трепавловым, известным российским специалистом по истории Золотой Орды и ее преемников. По его словам,

"…история Золотой Орды – это общее наследие народов России и Казахстана. В прошлом современной России было всякое – и жестокие конфликты между народами, и не менее жестокие распри внутри этих народов.

Давайте не будем забывать, что речь идет о взаимоотношениях наших далеких предков, живших несколько столетий назад. Поэтому

не нужно эмоционально оценивать последствия их поступков и переносить это на современность"

Поэтому всегда лучше, когда история вопроса, даже такого сложного, как история Золотой Орды, переходит к специалистам-историкам. В этом случае она становится немного скучной, не так волнует кровь, но зато это разговор без эмоций и идеологического подтекста.



20 декабря 2019



Султан Акимбеков Источник - 365info.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577049240

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