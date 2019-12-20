 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В битве за Восточное Средиземноморье Эрдоган может потерять Турцию
00:16 23.12.2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может пытаться выстраивать "единую стратегическую магистраль Сирия – Ливия – Восточное Средиземноморье, склонять Россию к подписанию соглашений типа сирийского, играть на американских страхах перед российским военным присутствием в Северной Африке". Но он рискует. И может серьезно проиграть.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Как сообщает турецкое правительственное агентство Anadolu, парламент Турции ратифицировал меморандум о безопасности и военном сотрудничестве с Ливией. Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле. Он предусматривает возможность отправки в Ливию турецкого военного контингента по соответствующему запросу Триполи. Следует напомнить, что ливийское правительство было признано международным сообществом, в том числе Россией, в соответствии со Схиратскими соглашениями под эгидой ООН. Телеканал "Аль-Арабийя" считает, что теперь Триполи может обратится к Анкаре с просьбой о военной помощи, так как внутренних юридических препятствий для начала турками военной операции в Ливии уже нет.

Главный вопрос, как пишет британское здание Rai Al Youm, теперь состоит в том, как отреагирует Египет, наряду с ОАЭ, да и другие участники уже сложившейся антитурецкой коалиции в Восточном Средиземноморье - Греция, Кипр, Израиль, Иордания, Италия и Палестина. Особенно в ситуации, когда фельдмаршал Халиф Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В этой связи многие эксперты и аналитики сходятся во мнении, что потенциально на севере Африки может возникнуть серьезный вооруженный конфликт с самыми невероятными последствиями. Единственный шанс, позволяющий избежать такого хода событий, связывается с намеченной на январь 2020 года в Берлине международной конференции по мирному урегулированию в Ливии. Приглашение участвовать в ней уже получили президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако ни тот, ни другой пока не подтвердили своего намерения там присутствовать.

По мнению эксперта Гиссенского университета Андреаса Диттмана, "в Ливии идет война с участием многих невидимых, но связанных между собой фронтов". Европа в целом ведет себя относительно сдержанно. Италия выступает на стороне правительства в Тобруке, а Франция поддерживает генерала Хафтара. Что касается Германии, то она делает ставку на дипломатию. При этом очевидно, что как Турция, так и другие страны-члены НАТО, задействованные в ливийском кризисе, далеки от выстраивания согласованной блоковой политики. Что будет, к примеру, если египетские ВВС станут наносить удары по турецким военным кораблям, когда они прибудут в порты Ливии? Будет ли Каир перебрасывать в Ливию танки, военную технику, самолеты и военные корабли в поддержку Хафтара? Такой вариант тоже исключать не следует. Что дальше? Как считает британское издание The Independent, Эрдоган может пытаться выстраивать "единую стратегическую магистраль Сирия - Ливия - Восточное Средиземноморье, склонять Россию к подписанию соглашений типа сирийского, играть на американских страхах перед российским военным присутствием в Северной Африке".

Но рискуя, он может и серьезно проиграть. Не стоит забывать, что так называемая "Триполитанская война" (Trablusgarp Savaşı в турецком варианте) 1911-1912-х годов, охватившая Триполитанию и Киренаику (территория современной Ливии), а также грекоязычный архипелаг Додеканес (включая остров Родос), стала предвестником распада Османской империи. Что касается России, то, как заявил Путин, отвечая на вопрос сотрудника Anadolu в ходе большой пресс-конференции 19 декабря в Москве, она "ведет постоянный диалог со всеми конфликтующими сторонами в Ливии". По словам российского президента, "в Ливии трудно определить, кто прав, а кто виноват, и самое правильное в настоящее время - найти такое решение, которое позволит прекратить боевые действия".

Пока же, как пишет израильский эксперт Сет Францман, "Турция поставила себя в центр яростного спора в ливийской гражданской войне, и это подготовило почву для выяснения отношений в более широкой части региона". События развиваются по очень тревожному сценарию.

Источник - REGNUM
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