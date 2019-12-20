 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Политический шпагат Владимира Зеленского, - С.Жильцов
00:19 23.12.2019

Политический шпагат Владимира Зеленского
Президент Украины не торопится принимать важные решения

Сергей Сергеевич Жильцов
доктор политических наук.

Встреча в Нормандском формате, которая состоялась в декабре этого года, показала, что формально Украина, Германия, Франция и Россия готовы решать конфликт в Донбассе. В то же время в ходе встречи четырех президентов были обозначены принципиальные разногласия между Киевом и Москвой в подходах к разрешению данного конфликта.

Для украинского президента становится очевидным, что решить конфликт в рамках Минских соглашений без обострения внутриполитической ситуации невозможно. Силы, для которых выполнение пунктов Минских соглашений является предательством, доминируют в Украине. Поражение Петра Порошенко на президентских выборах и приход к власти нового главы государства в целом не изменили политику государства. В Киеве и регионах по-прежнему свои позиции сохранили чиновники и политики, для которых построение независимого государства с дистанцированием от России остается ключевой задачей. Соответственно Владимир Зеленский не может с этим не считаться.

Показательно, что для консолидированного давления на президента усилия, несмотря на личную вражду, объединили Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Они рассчитывают повысить свои рейтинги в первую очередь за счет радикального электората. Кроме этого, парламентским партиям важно не допустить усиления внепарламентской оппозиции, которая выступает с жесткими заявлениями в адрес главы государства. Не случайно, Зеленскому четко очертили "красные линии" – границы, переход за которые мог спровоцировать выступления оппозиции. Для оппозиции, как парламентской, так внепарламентской, изменение подхода со стороны Зеленского – в сторону реализации Минских соглашений – стало бы настоящим подарком. Однако президент не пошел на это, ограничившись заявлениями о приверженности Минским соглашениям и одновременно продемонстрировав, что не согласен с некоторыми из них.

Внутри страны президент практически не имеет поддержки политических сил. Его заявления о готовности положить конец конфликту сопровождаются массой оговорок. Киев не готов рассматривать представителей ЛНР и ДНР в качестве равноправных партнеров, выступает за первоочередность установления контроля над российско-украинской границей, что противоречит Минским соглашениям. Киев вновь инициировал обсуждение идеи введения в зону конфликта миротворцев, что также противоречит достигнутым договоренностям.

Подходы Зеленского к обсуждению проблем, связанных с востоком Украины, и в целом к решению межрегиональных противоречий показывают, что он не торопится решать конфликт. Последствия изменения позиции, которая будет отличаться от позиций партий, представленных в парламенте и внепарламентской оппозиции, приведут к ослаблению влияния президента. Кроме того, у Зеленского нет возможности добиться внесения изменений в Конституцию. Почти все партии Украины заявили о наличии планов по решению конфликта, при этом не раскрывая деталей. В действительности власть имеет единственный план – сохранить сложившиеся подходы к решению конфликта. Всем политическим силам это дает возможность использовать конфликт в Донбассе в своих интересах. Зеленский сможет, как и его предшественник, постоянно находиться в поиске решения конфликта. Остальные политические силы будут стоять на "страже" национальных интересов, запугивая электорат угрозой предательства со стороны президента. Приближение местных выборов, которые должны состояться в 2020 году, лишь усиливает интерес к такой модели отношений между президентом, парламентом и внепарламентской оппозицией.

Реальное изменение позиции украинской политической элиты в отношении Донбасса ожидать сложно. Возврат к прежнему сосуществованию, которое было до 2014 года, невозможен и не устранит противоречия между регионами. Силы, находящиеся в последние годы у власти, не заинтересованы в новой модели взаимоотношений между регионами и центральными властями. Кроме этого, у Киева нет средств на восстановление Донбасса. В целом переход к федеративному устройству и разработка новых принципов региональной политики потребуют от украинской элиты новых подходов и отказа от идеологии унитарного государства, которая упорно отстаивалась на протяжении всех лет независимости.

В последнее время в Украине инициируют обсуждение пересмотра или отказа от Минских соглашений. Это может разрушить равновесие в зоне конфликта и внутри Украины и спровоцировать обострение ситуации в Донбассе. Кроме того, в этом случае возможна активизация украинских региональных элит, которые недовольны доминированием Киева. Западные страны поддерживают выполнение Минских соглашений, оказывая давление на украинского президента. В ЕС опасаются, что отказ от Минских соглашений может спровоцировать неконтролируемое обострение внутриполитической ситуации. Президент Украины готов и дальше маневрировать между требованиями националистов, позицией Запада и положениями Минских соглашений. Отсутствие опытной команды и давление внешних сил делают его заложником ситуации. Однако геополитический шпагат устраивает Зеленского, готового и дальше решать конфликт в Донбассе исключительно громкими заявлениями.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577049540
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