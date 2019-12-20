Первый замакима Мангистауской области Краубаев пытается отмазать жену-пиарщицу, вкусно пристроенную к нефтянке

00:21 23.12.2019

Замакима Мангистауской области развеял слухи о своей супруге

Алихан Краубаев лично прокомментировал распространяющуюся информацию о своей жене и ее трудоустройстве.



В социальных сетях среди жителей Мангистау муссируются слухи о жене заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева. По словам блогеров, она устроилась в компанию "Каражанбасмунай" внештатным советником именно с помощью своего мужа и его высокого поста, передает инАктау.

На прошедшем 19 декабря брифинге Алихан Краубаев лично прокомментировал распространяющуюся информацию о своей жене и ее трудоустройстве.



- В последнее время муссируется информация о том, что якобы я содействовал трудоустройству супруги. Это связано с ротацией, с кадровым перемещением внутри "Самрук казына". Ее пригласили в компанию "Каражанбасмунай" на позицию внештатного советника без моего вмешательства. Она специалист в своей сфере – работает более 20 лет в сфере коммуникации, начинала редактором в некоторых журналах, была ведущей новостей, работала в ряде нацкомпаний. Уже более десяти лет работает в "Самрук Казына". Она достаточно самостоятельный человек, сама зарабатывает, это нормально, когда человек занят в той сфере, где он профессионал, - сообщил первый заместитель акима Мангистауской области.



Алихан Краубаев был назначен заместителем акима региона в ноябре прошлого года, после задержания его предшественника Серика Амангалиева, которого осудили на десять лет лишения свободы за коррупцию.