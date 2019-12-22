Чуваши: тайна происхождения этого народа

00:29 23.12.2019

По данным переписи 2010 года в России проживает 1 435 872 чуваша. Больше всего их в Чувашии (814 750 человек), в Татарстане проживает еще 116 252 чуваша, в Башкортостане – 107 450, а в Ульяновской области и в Самарской соответственно 94 970 и 84 105 чувашей.

Культура чувашей давно проникла в наш быт – многие в России любят ватрушки с картошкой и творогом, пельмени, рыбу, отваренную в молоке – традиционные чувашские блюда. Однако этот древний народ полон тайн, которые ученые не могут разгадать до сих пор.



Откуда название?



Никто не может точно сказать, почему чуваши называются чувашами.

В русских летописях они впервые упоминаются в 1521 году: "...И вси князи Казанскиа и Татаровѣ и Мордва и Черемиса и Чюваши".



Существует несколько гипотез происхождения названия "чуваш".



Считается, что "чуваш", "чаваш" – это самоназвание народа. Но откуда оно взялось? Одни филологи считают, что это измененное название "суваз", которое чуваши носили раньше. Во всяком случае, арабские путешественники еще в 10 веке упоминали некий народ – то ли суваш, то ли суваз, который жил в пределах Великой Булгарии и отказывался принимать ислам, оставаясь верным язычеству. Поскольку в арабском языке отсутствует звук "ч", то скорее всего это были чуваши.



Арабам вторит князь Андрей Михайлович Курбский, который упоминает в записках о существовании на реке Суре неких "горных черемисов", которые сами себя звали "чуваша".

Само же название могло произойти от имени родоначальника – богатыря Сувара или же от некоего народа савиры, которые ушли в леса от исламских проповедников со своим вождем по имени Выраг.

Английский востоковед Джерард Клосон считает, что название народа произошло от названия их предков – табгачей или тоба, которые впервые упоминаются в хрониках в III веке, как народ, живущий в Монголии. Тоба были кочевниками , несколько сот лет они жили в долине реки Онон, а затем вторглись в Китай и основали династию Северную Вэй. Жужани, основавшие позже Жужаньский каганат, считали себя потомками тоба.



Составитель этимологического словаря Макс Фасмер объясняет происхождение названия народа от киргизского слова Živaš и от названия нижних кумандинцев "чабаш": и то, и другое означало "мирный". Название могло произойти и от татарского слова džуvаš, которое означает то же самое. Схожее слово есть и древнетюркском – javaš.

Как видите, даже поверхностное знакомство с мнениями ученых заставляет говорить о том, что перед нами – древний народ с таинственной историей.



Откуда они пришли?



Если чуваши жили в Булгарии еще в X веке, и уже тогда славились строптивостью и спаянностью, можно предположить, что корни народа древние.

Сами чуваши высказывают смелые предположения, что являются прямыми потомками древних шумеров.

Эта идея возникла еще во времена СССР: ее выдвинул филолог Николай Марра, заявивший, что название "чуваш", "чаваш" – не что иное, как видоизмененное "шумар", "шумер".



Идею поддерживает чувашский автор Геннадий Егоров, пытающийся отследить схожесть языка с древнешумерским и считает, что Булгарию основали шумеры, пришедшие с юга в X–III вв. до нашей эры.

Действительно, чувашский язык выделяется среди тюркских, и считается единственным живым языком Булгарии. Филологи думают, что чувашский отошел от пратюркского на рубеже эр, и связывают это опять же с вторжением гуннов, что заставляет задуматься – а не стали ли чуваши потомками этого воинственного народа? Ведь возможного предка чувашей – народ тоба китайцы считали детьми гуннов.



Наука соглашается, что шумеры действительно уходили на север. Например, в Узбекистане около Термеза был найден шлем шумерского воина IV века до нашей эры, а некоторые тюркские слова действительно схожи.

Но все же большинство ученых связывают происхождение чувашей с тюрками, вышедшими из Азии и смешавшимися с автохтонными уграми. При этом возникает вопрос – откуда же взялись угры, и кем были эти тюрки? Быть может, все-таки гуннами? Но на вопрос нет ответа.



Они и выглядят странно



Только 10% чувашей имеют монголоидные черты, 65% – имеют смешанный тип, остальные – европейцы. Оксфордские антропологи считают что перед нами – древний народ из Восточной Азии с примесью европейской крови, которая произошла чуть большее тысячи лет назад в результате великой миграции народов.

Генетики считают, что около 50% распространенных у чувашей гаплогрупп имеют начало на Ближнем Востоке (J, E3b, I, К); около 20% ( N3) относятся к к Сибири, к Монголии или к Китаю, еще 18% (R1a) появилась на юге Русской равнины 15 000 лет назад, а оставшиеся имеют европейское происхождение.



И вера у них тоже странная



В отличие от других, у чувашей существует целый сонм духов воды, главный из которых - Шыв Турри; вода является границей миров и прародиной народа. Чтобы водяные духи не вредили, их ежегодно "кормили", забивая быков, а в трудные времена – убивая людей. Все водоемы и источники воды считались священными. Однако этнографы Ольга Викторовна Зарубкина и Марина Юрьевна Черноярова в работе "Cравнительная характеристика водных духов в русском и чувашском фольклоре" указывают на то, что чуваши считали русских неуязвимыми для воздействия водяных. Возможно, это было связано не только с христианством, но и с тем, что русский народ чувашами воспринимался как более сильный.



Зато женщины – красивые!



При всей древности народа и странном смешении генов, чувашские женщины считаются одними из самых красивых в России. Автор Зариф Башири в трудах указывает, что женщина в семье всегда занята даже больше мужчины, работает наравне с ним в поле, заботится о детях, и редко имеет возможность ухаживать за собой. Но не смотря на это, ее красота "берет вверх" и непостижимым образом чувашская женщина стареет очень поздно. При этом автор отмечает необыкновенную мастеровитость и трудолюбие чувашской женщины.



22.12.2019