США готовят Асаду нефтегазовую удавку и "гибридными методами" мешают взять Идлиб

08:00 23.12.2019

США готовят Асаду нефтегазовую удавку

Пентагон "гибридными методами" мешает наступлению правительственных сил в Идлибе



Сирийской авиации катастрофически не хватает ГСМ. Фото со страницы Министерства обороны Сирии в Facebook

В субботу нефтегазовые объекты Сирии подверглись массированным атакам с воздуха неопознанными беспилотниками (БПЛА). Министр нефти и минеральных ресурсов страны Али Ганем сообщил журналистам, что в результате ракетно-бомбовых ударов террористов было повреждено производственное оборудование на нефтеперерабатывающем предприятии в Хомсе, газоперерабатывающем заводе на юге Центрального региона и газовой заправочной станции "Ар-Райян". О жертвах среди населения не сообщается. При этом сирийские руководители и эксперты считают, что за атаками на важные промышленные предприятия Сирии стоят США, которые по-прежнему стремятся уничтожить режим Башара Асада.



Информационно-аналитический портал free-news.su, ссылаясь на арабские источники, утверждает, что летательные аппараты, ударившие по объектам в Хомсе, "были запущены террористами, однако координация и наведение на цель осуществлялась с американского самолета, замеченного недалеко от границы". Эксперты также обращают внимание на высокие технические возможности БПЛА, которых не смогли нейтрализовать сирийские ПВО, прикрывающие объекты. Портал напоминает, что в отношении Дамаска действуют санкции ЕС и США. И они намерены "полностью контролировать оборот нефти в Сирии и блокировать любые попытки доставить черное золото на территорию Арабской Республики". Мол, поэтому и нужна была такая атака, чтобы понизить дееспособность сирийского правительства и его армии.



Египетский военный аналитик Хамди Габр также считает, что атаки дронов были связаны с продолжающейся гибридной войной против правительства Башара Асада, в том числе недавним подписанием президентом США Дональдом Трампом законопроекта "Цезарь", "который предусматривает введение новых экономических санкций против сирийского народа". Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщает, что удары также могут быть связаны с планами США, нацеленными на то, чтобы "помешать успехам Сирийской арабской армии (САА) в борьбе с терроризмом, в частности в провинции Идлиб".



Как известно, новое масштабное наступление САА и поддерживающей ее авиации Воздушно-космических сил России началось в зоне деэскалации (ЗД) "Идлиб" на прошлой неделе сразу с трех направлений – западного, юго-западного и восточного. За несколько дней войска Асада уже продвинулись на глубину 10–20 км в сторону трассы Дамаск–Алеппо. Контроль за этой трассой будет означать, что единственный оставшийся в Сирии очаг террористов и непримиримых незаконных вооруженных формирований (НВФ) практически будет оттеснен на север и между двумя столицами страны будут установленные устойчивые экономические и иные контакты. Но этому противники Асада хотят помешать, используя меры не военного, а логистического характера.



Восстановленный с помощью российских специалистов в 2018 году нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Хомсе способен производить авиакеросин и другие горюче-смазочные (ГСМ) материалы, без которых применение боевых самолетов, вертолетов и бронетехники против НВФ в Идлибе и других регионах, где они действуют, невозможно. Сирия уже более 7 лет, то есть со времени начала гражданской войны, испытывает дефицит ГСМ. И вывод из строя НПЗ в Хомсе может стать важной преградой на пути наступательных действий сирийских войск в ЗД "Идлиб". Но это, видимо, вряд ли произойдет. И главным помощником Дамаска в решении этих проблем, считают эксперты, будут Россия и другие его союзники.



"Я уверен, что НПЗ быстро восстановят, а ПВО Сирии с помощью российских специалистов будет усилена и прикрытие важных промышленных объектов в этой стране станет более надежным. В некоторой мере проблемы с обеспечением ГСМ сирийской военной группировки могут решить Иран и Россия, – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Но сейчас иранские танкеры, которые перевозят нефть в Сирию, США и многие страны Евросоюза пытаются блокировать. А России транспортировать большие объемы ГСМ экономически накладно. Тем более, она снабжает ГСМ собственную группировку своих войск в Сирии".



Неткачев указывает, что НПЗ в Хомсе мог бы получать углеводороды с сирийских месторождений, расположенных восточнее Евфрата. "Ранее там добывалось 90% всей нефти, имеющейся в стране. Но эта территория оккупирована США и находится под контролем "Сирийских демократических сил" (СДС), которые находятся в оппозиции Дамаску. Вашингтон и СДС препятствуют доставке нефти на контролируемую Дамаском территорию через Евфрат. Ее, как утверждает Башар Асад, сейчас продают Турции. Здесь военными мерами проблему не решить. Нужны переговоры, в том числе с участием международного сообщества", – считает эксперт.



"Россия оказывает значительную не только военную, но и экономическую помощь Сирии", – отметил "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. При этом он напомнил о недавнем визите в Дамаск вице-премьера РФ Юрия Борисова, который 17 декабря встречался с Башаром Асадом. "Они обсуждали вопросы восстановления контроля Дамаска над нефтеносными районами страны, – напомнил Гареев. – В планах российской стороны – модернизация порта Тартус до современного уровня. В его модернизацию РФ инвестирует около 500 млн долл. При участии России планируется также восстановление, а в некоторых регионах – прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора "Средиземное море – Персидский залив", что должно по замыслу инвесторов увеличить грузопоток через сирийский порт".



Таким образом, планы РФ по восстановлению Сирии имеют долгосрочный характер. Их успешная реализация, конечно, будет связана с разрешением конфликтных ситуаций с НВФ и сепаратистски настроенными регионами, которые поддерживаются США. Но здесь успех Москвы и Дамаска неочевиден. Путем гибридных методов войны США и их союзники могут серьезно помешать мирному строительству в Сирии. Чтобы этого не произошло, необходимо эффективное и динамичное решение не только военных, но и гуманитарных, политических проблем в этой стране.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

22.12.2019