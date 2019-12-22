Москва предупреждала Тегеран о топливных бунтах, - И.Субботин

08:05 23.12.2019

О возможных акциях протеста иранским властям сообщили также разведки Турции и "Хезболлы"



Али Шамхани мог получить данные об антиправительственных выступлениях от Николая Патрушева. Фото с сайта Совета безопасности РФ

Власти Ирана были предупреждены о топливных протестах у себя в стране заранее. Об этом заявил представитель Генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мостафа Изади, который курирует борьбу с "новыми вызовами". В числе стран, которые оповестили Тегеран о "планах врагов", военачальник упомянул Россию. Несмотря на то что это мало кем замеченное выступление может говорить о качестве канала коммуникации между российскими и иранскими структурами безопасности, такая "помощь" России вряд ли может быть положительно интерпретирована простыми иранцами.



Свое заявление Изади сделал во время выступления в Университете им. имама Хусейна. Там проходила национальная конференция, посвященная аспектам применения "мягкой силы". Как передает иранское агентство ISNA, военачальник обвинил в организации топливных протестов в Исламской Республике внешние силы, которые "максимально задействовали киберпространство и СМИ", однако заметил, что об антиправительственных выступлениях иранское руководство было оповещено задолго до их начала. Информация, по словам Изади, поступила в том числе от партнеров Ирана в регионе – России, Турции, ливанской группировки "Хезболла" и иракской военизированной организации "Хашд аш-Шааби" (Силы народной мобилизации).



По какому именно каналу коммуникации была передана соответствующая информация от РФ, иранский военачальник не уточнил. Не исключено, что данные иранской стороне Россия могла предоставить по линии Совета безопасности РФ. Тем более что ее используют регулярно. Так, 18 декабря секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Тегеране переговоры с иранским коллегой Али Шамхани.

"Шамхани заявил о необходимости углубления усилий двух стран по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", – говорится в сообщении пресс-службы иранского посольства в России по итогам встречи. Иранский чиновник также отметил "успешное стратегическое сотрудничество двух стран по борьбе с терроризмом".



В ноябре Иран потрясли мощные акции

гражданского неповиновения. Фото Reuters

В свою очередь, во время переговоров с иранским коллегой Патрушев "отметил необходимость сотрудничества всех сторон для обеспечения стабильности и безопасности в Сирии". "Для предотвращения повторного роста террористической активности решающее значение имеют политические инициативы в рамках астанинского процесса", – заявил секретарь Совбеза РФ. Он обратил внимание на важность реализации многосторонней ядерной сделки – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан в 2015 году при участии международных посредников. "Полноценное выполнение всеми сторонами своих обязательств является необходимым для сохранения СВПД", – сказал Патрушев.



Российская сторона, как известно, объясняла появление протестных настроений в Иране санкционной политикой США и их демаршем против СВПД. "Подобное развитие событий было спровоцировано незаконным и массированным санкционным давлением, которое США оказывают на эту страну, – отметила на брифинге 21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. – С одной стороны, Вашингтон якобы поддерживает чаяния иранского народа, по крайней мере, на словах. Но при этом делает все возможное, чтобы население этой страны страдало и оказалось в максимально некомфортном, мягко говоря, положении. Это лицемерная позиция – широко применяемая американцами на всех континентах схема".

В Иране 5 ноября вступило в силу распоряжение о повышении цен на бензин, которое спровоцировало массовые акции протеста в различных районах страны. Публично власти Ирана признали наличие проблем в экономике, однако назвали действия некоторых групп протестующих агрессивными. Данные о масштабах подавления антиправительственных выступлений в Иране носят спорный характер, но США нашли в них основание для новых санкций против Исламской Республики. Как заявил госсекретарь Майкл Помпео, ограничительные меры направлены против тех в Иране, кто принимал решение о применении силы. Минфин США уже ввел санкции против двух судей Революционного суда Тегерана – Мохаммада Могисе и Абольгасема Салавати.



В разговоре с "НГ" руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил, что выступление Изади в Университете им. имама Хусейна может иметь политическую подоплеку и преследовать цель укрепить связи внутри блока Россия–Иран–Турция.



Тем не менее стоит отметить, что "содействие" иранским властям может иметь и обратный эффект с точки зрения восприятия российской внешней политики. Эксперты американской аналитической корпорации RAND в недавнем докладе с анализом внутригосударственных дискуссий в Иране (см. "НГ" от 11.10.19) пришли к выводу, что тема влияния глобальных игроков на республику остается достаточно чувствительным вопросом для иранцев. Поэтому есть риск, что попытка Москвы предупредить Тегеран о топливных протестах может быть негативно воспринята в иранском общественном мнении. Впрочем, наблюдатели отмечают, что Мостафа Изади не является центральной фигурой в военной элите и его заявление вряд ли привлечет к себе много внимания.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



22.12.2019