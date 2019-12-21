 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Просится на эшафот. Подсудимый экс-мэр Бишкека Кулматов предложил... расстрелять его без приговора
08:24 23.12.2019

23 декабря 2019, Бишкек - , Мария ОРЛОВА

Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Кулматов предложил расстрелять его без приговора

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
В прениях по эпизоду со строительством школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" выступил Кубанычбек Кулматов.
Он поинтересовался, когда судья вынесет приговор. Однако председательствующий сказал, что не может ответить на этот вопрос.
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Дело Кубанычбека Кулматова
"Если сегодня, я не вижу смысла сотрясать воздух. Мы и так много времени потратили на это псевдодело", - сказал экс-градоначальник.
Кубанычбек Кулматов напомнил, что когда в июне 2018 года его привезли в суд, журналисты поинтересовались, в чем его обвиняют.
"Я сказал, что не знаю. Это судилище. Я до сих пор не понимаю, почему здесь нахожусь", - сказал он и добавил, что суд над экс-мэрами - это абсурд и театр.
Кубанычбек Кулматов отметил, что в деле наконец-то будет поставлена какая-то точка.
"Никто не смог сказать, что я нарушил, какую статью. Обвиняют, что я совершил умышленные противоправные действия. В чем? Что я хотел школу построить? С развала Союза ни одна школа не строилась в Бишкеке. И когда кредит пришел, то мы дрались, чтобы хотя бы одна школа в Бишкеке была построена. Нам показали фигу. И тогда пришлось обратиться к президенту. За то, что я отстаивал интересы города, мне хотят дать 15 лет? С головой дружить надо", - сказал он.
Кубанычбек Кулматов добавил, что дело рассыпалось, в том числе из-за свидетелей обвинения.
"Мы спрашивали, кого вы приглашаете. Что может знать о меморандуме, договорах сотрудник казначейства? Это кассир. Можно было пригласить и дворника из Минфина. Вы это сделали по делу Албека Ибраимова. Где истина? Вы ее в тумане спрятали. А ваши эксперты? Я понимаю, что вы репетировали, и что в итоге? Они исчезли", - сказал он.
Кубанычбек Кулматов напомнил, что сам носил погоны.
"Я государственник. У меня есть честь и совесть, вы никогда их не отнимете. Удивительно, откуда в вас столько злости. Мне кажется, она переходит в паранойю. У меня нет желания вас оскорблять, но мне непонятно ваше поведение. Судить некого уже? Полстраны сидит", - обратился он к прокурорам.
Меня задело, когда прокурор зачитал, что обвинение просит нам по 15 лет. Мне 57 лет. Я через 15 лет никому не буду нужен. Расстреляйте меня сразу.
Кубанычбек Кулматов
"Я хочу, чтобы вы поступили по совести. Перед нами, перед детьми вы несете ответственность. Они каждый день сюда приходят и смотрят вам в глаза" - отметил он.
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК "Дастан" и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова - к 20 годам.

Источник - 24.kg
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