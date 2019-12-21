В трех ташкентских избир-округах найдены нарушения - "шло давление на избирателей", - невиданная отвага УзбЦИКа

08:57 23.12.2019

Замглавы ЦИК - о нарушениях в ходе голосования

В трех избирательных округах Ташкента представители местной исполнительной власти оказывали давление на избирательные комиссии для продвижения отдельных депутатов, сообщил замглавы Центризбиркома.



Центральная избирательная комиссия получила сообщения о том, что представители местной исполнительной власти оказывают давление на избирательные комиссии для продвижения отдельных депутатов, передает корреспондент "Газеты.uz" из международного пресс-центра по освещению выборов.



По данным заместителя председателя ЦИКа Махмуда Истамова, продвигают следующих кандидатов:

кандидат в депутаты в Законодательную палату Олий Мажлиса от избирательного округа №142 "Каракамыш" Хуршид Дустмухаммедов;

кандидат в Ташкентский городской совет от избирательного округа №23 "Мойкурган" Камола Хамидова;

кандидат в Алмазарский районный совет от избирательного округа №10 "Ахил" Нодира Шарипова.

ЦИК передал сообщения в прокуратуру. О результатах изучения будет сообщено позже.

Кроме того, Махмуд Истамов в ходе брифинга в пресс-центре сообщил, что на данный момент процесс голосования завершен при представительствах Узбекистана в Японии, Южной Корее, Китае, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Индии, а также на севере России.

Процесс определения результатов голосования и подсчета бюллетеней уже начался.

Замглавы ЦИКа напомнил, что на избирательных участках за рубежом зарегистрированы 1 миллион 697 тысяч 647 избирателей.

В заключение Махмуд Истамов сообщил, что ЦИК планирует объявить предварительные результаты выборов в Олий Мажлис завтра, 23 декабря, в 14:00 по ташкентскому времени.