 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.12.2019
12:36  Убийцам саудовского оппо-журналиста Хошогги саудовский суд дал "вышку"
11:53  Посеяла "детка" репку... Дарига Назарбаева занялась картофелеводством
10:31  Wall Street Journal: "Северный поток-2" Россия все равно построит...
08:57  В трех ташкентских избир-округах найдены нарушения - "шло давление на избирателей", - невиданная отвага УзбЦИКа
08:24  Просится на эшафот. Подсудимый экс-мэр Бишкека Кулматов предложил... расстрелять его без приговора
08:05  Москва предупреждала Тегеран о топливных бунтах, - И.Субботин
08:00  США готовят Асаду нефтегазовую удавку и "гибридными методами" мешают взять Идлиб

07:55  Узбекские выборы отошли от традиции. Страна расстается с наследием Ислама Каримова, - "Къ"
07:53  Ставка Польше чем жизнь. Как Путин читал лекцию по истории главам СНГ в Питере, - репортаж А.Колесникова
07:28  Супруг Ширин Айтматовой мошеннически руководил 6 организациями
00:29  Чуваши: тайна происхождения этого народа
00:22  Политическая составляющая в ГУАМ отошла на второй план, - Э.Мустафаев, И.Велизаде
00:21  Первый замакима Мангистауской области Краубаев пытается отмазать жену-пиарщицу, вкусно пристроенную к нефтянке
00:19  Политический шпагат Владимира Зеленского, - С.Жильцов
00:17  О девальвации понятия "патриотизм". Почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 3, - Н.Нуртазина
00:16  В битве за Восточное Средиземноморье Эрдоган может потерять Турцию
00:14  Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии (продолжение), - С.Акимбеков
Воскресенье, 22.12.2019
23:37  На выборах в Узбекистане проголосовал 71,1% избирателей. Самые активные - каракалпаки
20:34  У Казахстана новые послы: Василенко - в Словакии, Сейтимов - в Эстонии и др
20:08  Скончался самый известный кыргызский кинорежиссер Болот Шамшиев
19:11  Ползком. Сирийская армия туго наступает на юго-востоке Идлиба
17:38  США обвинили "российских наемников" в Ливии в эскалации напряженности
17:37  В штопор. Самолет президента Киргизии сломался в Санкт-Петербурге
17:25  Ашраф Гани останется президентом Афганистана еще на пять лет, - А.Серенко
16:38  Президент Кыргызстана должен каким-то образом отреагировать на все обвинения, - А.Грозин
15:46  Отъем квартир в Узбекистане. "Не имеет необходимости пользоваться…"
15:43  Народная воля: остров Бугенвиль объявил о своей независимости
15:39  Узбекистанцы голосуют за "новую эру" Мирзиеева, - Б.Мусаев
15:20  Ашраф Гани признан (наконец-то) победителем на выборах президента Афганистана
11:17  75% заключенных избирателей проголосовали, - gazeta.uz
10:49  Узбекистан ударными темпами голосует за новый парламент
09:31  "Северный поток-2" затормозили на финише: Потери "Газпрома" оплачивать будут рядовые россияне, - "СП"
08:50  Страшный день, когда история Турции полностью изменилась, - А.Асалыоглу
08:41  У России и Турции – крайне мало общих точек соприкосновения, - С.Шакарянц
07:35  Made in China. Поднебесная уверенно берет господство в поднебесье, - В.Сокирко
00:42  Таджикистан опять трясет. В ожидании большого толчка, - академик С.Негматуллаев
Суббота, 21.12.2019
22:50  Ранее покалеченный революционерами экс-МВД Киргизии Конгантиев... полностью оправдан
20:23  Аль-Фараби и наследие Золотой Орды: линия духовной преемственности, - Н.Нуртазина
17:07  Аттракцион миллеровской щедрости продолжается. "Газпром" пожертвовал Киргизии 400 млн сомов
16:45  Свобода слова в Таджикистане: не ищи, не спрашивай, не говори
16:42  Педофилия в Таджикистане: преступление, которое сложно раскрыть
15:06  Почему Византия устояла перед арабским завоеванием?
15:04  72 богатыря в битве на Калке: как погибли прототипы былинных героев
15:01  Трамп подписался под санкциями против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"
14:58  Рецензия на книгу "Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии", - Б.Алимджанов, Д.Овсянников
11:28  Пакт Зеленского-Путина. Стали известны детали нового контракта на транзит газа
10:13  Гражданина США Мартинеса приговорили к 15 годам л/с за сожжение... "радужного" флага ЛГБТ
09:05  Малайзия созвала мусульманский саммит, - Владимир Скосырев
08:58  Аральские ласки: как в Центральной Азии возрождают исчезнувший водоем, - И.Кармазин
00:55  Как штурмовали Кабульский дворец Амина (история), - И.Тараненко
00:50  Импичмент Трампа: Уроки и последствия для России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В трех ташкентских избир-округах найдены нарушения - "шло давление на избирателей", - невиданная отвага УзбЦИКа
08:57 23.12.2019

Замглавы ЦИК - о нарушениях в ходе голосования
В трех избирательных округах Ташкента представители местной исполнительной власти оказывали давление на избирательные комиссии для продвижения отдельных депутатов, сообщил замглавы Центризбиркома.

Центральная избирательная комиссия получила сообщения о том, что представители местной исполнительной власти оказывают давление на избирательные комиссии для продвижения отдельных депутатов, передает корреспондент "Газеты.uz" из международного пресс-центра по освещению выборов.

По данным заместителя председателя ЦИКа Махмуда Истамова, продвигают следующих кандидатов:
кандидат в депутаты в Законодательную палату Олий Мажлиса от избирательного округа №142 "Каракамыш" Хуршид Дустмухаммедов;
кандидат в Ташкентский городской совет от избирательного округа №23 "Мойкурган" Камола Хамидова;
кандидат в Алмазарский районный совет от избирательного округа №10 "Ахил" Нодира Шарипова.
ЦИК передал сообщения в прокуратуру. О результатах изучения будет сообщено позже.
Кроме того, Махмуд Истамов в ходе брифинга в пресс-центре сообщил, что на данный момент процесс голосования завершен при представительствах Узбекистана в Японии, Южной Корее, Китае, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Индии, а также на севере России.
Процесс определения результатов голосования и подсчета бюллетеней уже начался.
Замглавы ЦИКа напомнил, что на избирательных участках за рубежом зарегистрированы 1 миллион 697 тысяч 647 избирателей.
В заключение Махмуд Истамов сообщил, что ЦИК планирует объявить предварительные результаты выборов в Олий Мажлис завтра, 23 декабря, в 14:00 по ташкентскому времени.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577080620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал Соглашение о гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка
- Национальная комиссия по модернизации под председательством Премьер-Министра РК рассмотрела промежуточные итоги реализации Плана нации "100 конкретных шагов"
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года №913
- Кадровые перестановки
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Женис Касымбек высказал недовольства в адрес "АрселорМиттал Темиртау"
- Новый глава Минэнерго сделал заявление по повышению цен на бензин в 2020 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  