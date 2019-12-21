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Wall Street Journal: "Северный поток-2" Россия все равно построит...
10:31 23.12.2019

Американские санкции привели к временной остановке строительства газопровода "Северный поток - 2", однако представитель компании сообщил, что строительство газопровода будет завершено в любом случае. МИД России обвинил США в нарушении международного права.
The Wall Street Journal (США): cанкции США привели к остановке строительства российского газопровода в Европу
Северный поток - 2

Строительство было остановлено спустя несколько часов после того, как президент Трамп подписал закон, направленный против участвующих в этом проекте компаний.
Американские санкции привели к временной остановке строительства газопровода, который должен был увеличить объемы природного газа, поставляемого напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря.
Эти санкции коснутся всех компаний и лиц, принимающих участие в строительстве газопровода, и фактически лишат эти компании возможности вести бизнес в США или с компаниями, непосредственным образом связанными с США. Америка долгое время выступала против этого проекта, настаивая на том, что он лишь увеличит зависимость Германии и Европы от российских энергоресурсов и повысит доходы Кремля.

Швейцарская компания Allseas Group, которая занимается строительством этого газопровода по заказу консорциума во главе с российской государственной компанией "Газпром", заявила о том, что она приостанавливает строительство, в субботу, 21 декабря, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против любых компаний, работающих над этим проектом.
Газопровод "Северный поток - 2", строительство которого обошлось в 10,5 миллиарда долларов, который будет работать параллельно с уже существующим "Северным потоком" и позволит удвоить объемы газа, поставляемого напрямую из России в Германию, уже давно вызывал напряженность в отношениях между Вашингтоном и Берлином.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила в парламенте, что она обсудит тему санкций с Трампом, потому что этот газопровод имеет большое стратегическое значение для Германии и Европы в целом.
"Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции, которые затрагивают немецкие и европейские компании и является вмешательством в наши внутренние дела", - подчеркнула представитель Меркель в заявлении, с которым она выступила в ответ на приостановку строительства.

По словам помощников Меркель, канцлер Германии и президент России Владимир Путин обсуждают американские санкции. По словам помощников, они полагают, что Россия завершит строительство газопровода, несмотря на задержки, ставшие следствием санкций.
В субботу, 21 декабря, Министерство иностранных дел России заявило, что санкции Вашингтона не остановят реализацию экономических проектов России, и Москва продолжит строительство своего газопровода, несмотря на все препятствия со стороны США. В своем заявлении российские чиновники обвинили Вашингтон в стремлении навязать Европе его дорогостоящий сжиженный природный газ и затормозить развитие европейской экономики, одновременно подорвав ее конкурентоспособность.
"В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям, - говорится в заявлении МИД России. - В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО".
Представители Allseas, глобального лидера в укладке подводных трубопроводов, сообщили, что компания приостанавливает работу над этим проектом в соответствии с требованиями американского закона.
Ее корабли Solitaire и Pioneering Spirit, крупнейшее строительное судно в мире, останутся в том районе, где они находятся сейчас, но уже не будут прокладывать трубы, как сообщил представитель Allseas. Он добавил, что в момент остановки строительства до завершения прокладки труб оставался всего месяц.
Йенс Мюллер (Jens D. Mueller), представитель холдинговой компании "Северного потока - 2", сообщил, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на решение Allseas.
"Завершить этот проект необходимо для обеспечения безопасности энергопоставок в Европу. Вместе с компаниями, поддерживающими этот проект, мы будем работать над тем, чтобы как можно быстрее завершить строительство", - сказал Мюллер в интервью Wall Street Journal.
Ожидается, что этот газопровод позволит укрепить торговые отношения между Россией и Германией и поможет превратить Германию в узел газового экспорта в Европе.
В ожидании санкций "Газпром" модифицировал свои собственные корабли, а также корабли, принадлежащие другим российским подрядчикам, которые не ведут бизнес за пределами России и в связи с этим не попадают под действие американских санкций. Об этом сообщил один чиновник компании, попросивший сохранить его имя в тайне.
Одним из подрядчиков, которые уже участвуют в этом проекте, является российская компания ОАО "МРТС", владеющая кораблями, которые можно будет использовать для завершения строительства газопровода, о чем сообщили представители "Газпрома".
"Газпром" владеет контрольным пакетом акций газопровода, который пользуется финансовой поддержкой пяти европейских компаний: австрийской OMV, британско-голландской Shell, французской Engie, а также немецких компаний Uniper и Wintershall.
Если США расширят санкции таким образом, чтобы они затрагивали западные компании из консорциума "Северный поток - 2", "Газпром" выкупит их акции и изолирует этот проект от санкций, о чем сообщил представитель "Газпрома".
Исполнительный директор компании Uniper Дэвид Брайсон (David Bryson) сообщил, что его компания поддерживает контакт с немецким правительством касательно санкций. ""Северный поток - 2" - это важный проект для газовой безопасности в Европе. Сейчас в Европе предложение снижается, а спрос растет", - сказал Брайсон в интервью Wall Street Journal.

В среду, 18 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции США являются непосредственным нарушением международного права, однако они не помешают России завершить строительство этого газопровода.
"Мы ожидаем, что этот проект будет завершен", - сказал Песков.

The Wall Street Journal, США
Боян Панчевски (Bojan Pancevski)

Оригинал публикации: U.S. Sanctions Halt Work on Russia’s Gas Pipeline to Europe
Опубликовано 21/12/2019

Источник - inosmi.ru
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