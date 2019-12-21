Посеяла "детка" репку... Дарига Назарбаева занялась картофелеводством

11:53 23.12.2019

Дарига Назарбаева провела рабочую встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли

Тема создания оптово-распределительных центров была поддержана Д.Назарбаевой, которая поручила дополнительно изучить подобные практики в других странах



, 19 декабря



Дарига Назарбаева провела рабочую встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли

В рамках подготовки к парламентским слушаниям Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева провела ряд рабочих встреч с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли.

Первая встреча прошла с представителями Союза картофелеводов и овощеводов.

Выступивший на ней Председатель правления Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат Бисетаев выделил факторы, от которых зависит успешное развитие картофелеводства в стране. К ним относятся увеличение производительности и качества картофеля, развитие инфраструктуры в картофелеводстве и развитие экспорта и переработки картофеля.

К.Бисетаев считает, что отрасли особенно вредят теневые схемы сбыта картофеля. В качестве решения этой проблемы, председатель Союза картофелеводов и овощеводов предложил создать в областях и городах республиканского значения оптово-распределительные центры. "Подобные центры по оптовой торговле овощной продукцией и картофелем между субъектами продовольственного рынка позволят снизить цены на продукты", - резюмировал К. Бисетаев.

Тема создания оптово-распределительных центров была поддержана Д.Назарбаевой, которая поручила дополнительно изучить подобные практики в других странах.

Следующая рабочая встреча была посвящена текущему состоянию и перспективам развития масложировой отрасли Казахстана.

Президент ОЮЛ "Ассоциации "Масложировой союз Казахстана" Константин Невзоров рассказал об основных сложностях, с которыми приходится сталкиваться предприятиям отрасли. К ним относятся: низкая продуктивность семенного материала, неразвитость производства минеральных удобрений, состояние инфраструктуры хранения продукции, изношенность сельскохозяйственной техники, дефицит квалифицированных кадров и недостаточный уровень соблюдения агротехнологий.

В ходе встречи К. Невзоров обратил внимание участников обсуждения на необходимость разработки механизмов проверки, предупреждения и оперативного изъятия с полок магазинов фальсифицированной продукции. Руководитель Ассоциации привел в качестве примера ситуацию по сливочному маслу и спредам (пищевые изделия на основе смеси растительных и молочных жиров): "На этикетке указывается, что это сливочное масло, а по факту является спредом. В составе спреда на этикетке указывается, что это спред, по факту в нем 15-30% жира или даже 0%. Здесь нужна более активная помощь Комитета по контролю качества и безопасности товаров".

По итогам проведенных встреч, глава Верхней палаты Парламента Дарига Назарбаева поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить проблемные вопросы, затронутые представителями СХТП и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях в 2020 году.



---



В Сенате прошла рабочая встреча Дариги Назарбаевой с представителями рыбной отрасли

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям встретилась с представителями рыбной отрасли.

Выступивший на встрече и.о. исполнительного директора ОЮЛ "Казахрыбхоз" Серик Темирханов сосредоточился на основных проблемах предпринимателей и фермеров, которые занимаются разведением рыбы. К ним относятся большой объем неучтенного оборота рыбной продукции, дефицит сырья, низкий уровень развития аквакультуры, моноэкспорт, оторванность от проблем отрасли профильных научно-исследовательских институтов.

Отдельный акцент С.Темирханов сделал на недостатках администрирования отрасли со стороны министерства сельского хозяйства, которое, по его словам, "имеет слабое представление о роли рыбного хозяйства в сельхозиндустрии страны".

По оценке представителей отрасли, до 70% оборота рыбной продукции находится вне легального рынка, в "теневом секторе". Улучшить ситуацию, считает С.Темирханов, могло бы внедрение системы прослеживаемости рыбы и рыбной продукции от хозяйств до прилавков магазинов.

По итогам проведенных рабочих встреч, Председатель Сената Д.Назарбаева поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые представителями сельхозпроизводителей проблемные темы и подготовить их к обсуждению на запланированных на 2020 год парламентских слушаниях.