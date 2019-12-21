|17:12 Суд над экс-мэрами Бишкека. Ибраимову дали 15 лет, Кулматова освободили
16:26 Изучение арабского языка в Таджикистане: негласный запрет или отсутствие спроса?
16:24 Станешь десятой женой и будешь жить в гареме. История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
16:20 "Своих не бросаем". Поисковики-казахстанцы на месте боев под Ленинградом
16:17 Узбекистан. Обратная сторона реформ Ш. Мирзиеева (в порядке полемики), - Б.Мусаев
16:12 Парламентская кампания в Казахстане: старт без старта, - Б.Толегенов
16:00 У "Лубянского стрелка" оказался бандеровский хвост
15:20 В новый УзбПарламент проходят - УзЛиДеП - 43, "Миллий тикланиш" - 35, "Адолат" - 21, НДПУ - 18 и Экопартия - 11
13:34 Си Цзиньпин хочет переписать Библию, чтобы адаптировать ее к линии коммунистической партии, - Le Figaro
12:36 Убийцам саудовского оппо-журналиста Хашогги саудовский суд дал "вышку"
11:53 Посеяла "детка" репку... Дарига Назарбаева занялась картофелеводством
10:31 Wall Street Journal: "Северный поток-2" Россия все равно построит...
08:57 В трех ташкентских избир-округах найдены нарушения - "шло давление на избирателей", - невиданная отвага УзбЦИКа
08:24 Просится на эшафот. Подсудимый экс-мэр Бишкека Кулматов предложил... расстрелять его без приговора
08:05 Москва предупреждала Тегеран о топливных бунтах, - И.Субботин
08:00 США готовят Асаду нефтегазовую удавку и "гибридными методами" мешают взять Идлиб
07:55 Узбекские выборы отошли от традиции. Страна расстается с наследием Ислама Каримова, - "Къ"
07:53 Ставка Польше чем жизнь. Как Путин читал лекцию по истории главам СНГ в Питере, - репортаж А.Колесникова
07:28 Супруг Ширин Айтматовой мошеннически руководил 6 организациями
00:29 Чуваши: тайна происхождения этого народа
00:22 Политическая составляющая в ГУАМ отошла на второй план, - Э.Мустафаев, И.Велизаде
00:21 Первый замакима Мангистауской области Краубаев пытается отмазать жену-пиарщицу, вкусно пристроенную к нефтянке
00:19 Политический шпагат Владимира Зеленского, - С.Жильцов
00:17 О девальвации понятия "патриотизм". Почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 3, - Н.Нуртазина
00:16 В битве за Восточное Средиземноморье Эрдоган может потерять Турцию
00:14 Золотая Орда, героическая и трагическая история Евразии (продолжение), - С.Акимбеков
|23:37 На выборах в Узбекистане проголосовал 71,1% избирателей. Самые активные - каракалпаки
20:34 У Казахстана новые послы: Василенко - в Словакии, Сейтимов - в Эстонии и др
20:08 Скончался самый известный кыргызский кинорежиссер Болот Шамшиев
19:11 Ползком. Сирийская армия туго наступает на юго-востоке Идлиба
17:38 США обвинили "российских наемников" в Ливии в эскалации напряженности
17:37 В штопор. Самолет президента Киргизии сломался в Санкт-Петербурге
17:25 Ашраф Гани останется президентом Афганистана еще на пять лет, - А.Серенко
16:38 Президент Кыргызстана должен каким-то образом отреагировать на все обвинения, - А.Грозин
15:46 Отъем квартир в Узбекистане. "Не имеет необходимости пользоваться…"
15:43 Народная воля: остров Бугенвиль объявил о своей независимости
15:39 Узбекистанцы голосуют за "новую эру" Мирзиеева, - Б.Мусаев
15:20 Ашраф Гани признан (наконец-то) победителем на выборах президента Афганистана
11:17 75% заключенных избирателей проголосовали, - gazeta.uz
10:49 Узбекистан ударными темпами голосует за новый парламент
09:31 "Северный поток-2" затормозили на финише: Потери "Газпрома" оплачивать будут рядовые россияне, - "СП"
08:50 Страшный день, когда история Турции полностью изменилась, - А.Асалыоглу
08:41 У России и Турции – крайне мало общих точек соприкосновения, - С.Шакарянц
07:35 Made in China. Поднебесная уверенно берет господство в поднебесье, - В.Сокирко
00:42 Таджикистан опять трясет. В ожидании большого толчка, - академик С.Негматуллаев
|Убийцам саудовского оппо-журналиста Хашогги саудовский суд дал "вышку"
12:36 23.12.2019
Саудовский суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашокджи к казни
Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи. Еще трое фигурантов дела осуждены на 24 года, сообщает Sky News Arabia. Всего по делу проходили 11 человек. Как утверждает гособвинение, в ходе расследования выяснилось, что у фигурантов "не было никакого предварительного намерения" убить журналиста.
Джамаль Хашокджи был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ писали, что господина Хашокджи пытали, а его тело спрятали в колодце на территории резиденции саудовского генконсула. Спустя почти год, в сентябре 2019-го наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за гибель журналиста, но при этом отметил, что не знал о готовящемся убийстве. В ООН считают, что Эр-Рияд отвел мало времени на расследование дела.