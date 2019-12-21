Убийцам саудовского оппо-журналиста Хашогги саудовский суд дал "вышку"

12:36 23.12.2019

Саудовский суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашокджи к казни



Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи. Еще трое фигурантов дела осуждены на 24 года, сообщает Sky News Arabia. Всего по делу проходили 11 человек. Как утверждает гособвинение, в ходе расследования выяснилось, что у фигурантов "не было никакого предварительного намерения" убить журналиста.

Джамаль Хашокджи был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ писали, что господина Хашокджи пытали, а его тело спрятали в колодце на территории резиденции саудовского генконсула. Спустя почти год, в сентябре 2019-го наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за гибель журналиста, но при этом отметил, что не знал о готовящемся убийстве. В ООН считают, что Эр-Рияд отвел мало времени на расследование дела.