В новый УзбПарламент проходят - УзЛиДеП - 43, "Миллий тикланиш" - 35, "Адолат" - 21, НДПУ - 18 и Экопартия - 11

15:20 23.12.2019

Выборы в Узбекистане выигрывает Либерально-демократическая партия



Глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирзо-Улугбек Абдусаломов 23 декабря объявил предварительные итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламент) страны. На данный момент известны 128 депутатов из 150, итоги местных выборов, которые проходили вместе с парламентскими, пока не подведены.

По данным ЦИК, крупнейшую фракцию в парламенте сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП).

"Избраны депутаты в 128 округах из 150. Среди избранных депутатов:

43 человека – из УзЛиДеП,

35 – из Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"),

21 – от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость"),

18 – от Народно-демократической партии Узбекистана

и 11 – от Экологической партии Узбекистана", – сказал он.

Избирательные участки для голосования закрылись в 20.00 по Ташкенту. По данным ЦИК страны, явка составила 70% – 18 797 810 человек. Выборы считаются состоявшимися, если явка составила не менее 33%.

В то же время независимые эксперты по центральноазиатскому региону отмечают, что выбор у жителей был небольшой – пять партий представлены в парламенте и придерживаются единой политики по ключевым вопросам и решениям президента Мерзияева.

Это первые выборы в парламент момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мерзияева. Он пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова.