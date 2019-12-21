У "Лубянского стрелка" оказался бандеровский хвост

16:00 23.12.2019 Следы стрелка с Лубянки привели на Украину

Самым известным активистом движения борцов за "славянский этнос" и "чистоту крови" стал человек с отчеством Фарухович



Станислав Борзяков



Стрелок, напавший на главное здание ФСБ и убивший двоих сотрудников спецслужбы, мог быть не одинок. Согласно источникам, через Евгения Манюрова оперативники вышли на некое Этническое национальное объединение, идеология которого напоминает воззрения некогда многочисленных скинхедов. Но самое интересное, что базируется эта тщательно законспирированная организация на Украине.



Идеологией Этнического национального объединения (ЭНО) назван "этносизм". Это неологизм, в традиционной политологии нет такого понятия. Зато налицо традиции фюреров прошлого, когда каждый уважающий себя ультраправый деятель предлагал собственный идеологический бренд: у Гитлера это был нацизм, у Франко – франкизм, у Салазара – "Новое государство". Традицию впоследствии наследовали милитаристские режимы Латинской Америки (в Гватемале, например, был риосмонттизм, в Парагвае – стронизм, в Бразилии – интегрализм) и русские вожди калибром поменьше из "лихих девяностых" (так, в окормлявшей бритоголовых Народной национальной партии Иванова-Сухаревского исповедовали русизм).



С первого взгляда "этносизм" напоминает старое-доброе славянофильство: движение называет себя трансграничным, тянет "братские" объятия к славянским странам Восточной Европы и утверждает, что "славянский этнос важнее отдельно взятых наций, из которых он и состоит".



"Славянский этнос", кстати, понятие тоже не академичное – и, прямо говоря, вымышленное. Славяне – это языковая группа, а не этнос. И то, что славянские народы принадлежат к одной расе, для языковых групп не матрица – представители тюркских народов, например, бывают и монголоидами, и европеоидами.



Самоназванные "этносисты" не делают ставки на ирреденту, то есть не провозглашают своей целью объединение всех восточных славянских стран в одно государство. Целью заявлено "благополучие собственного этноса, которое можно достигнуть за счет социальных преобразований внутри каждого моноэтнического государства".



Моноэтническое – это, напомним, этнически однородное. В прессе иногда встречаются отсылки к ООН, где моноэтническими якобы считают страны с долей национального большинства в 95% (таковы Япония, Дания, Польша, Армения), но в реальности никакой такой "шкалы" в ООН нет и никогда не было.



Следует ли из этого, что от примерно 20% населения России (такова у нас доля национальных меньшинств) предстоит так или иначе избавиться, "этносисты" не уточняют. Они предельно аккуратны в формулировках, избегают призывов к национальной розни, экстремизму, сепаратизму или свержению действующего государственного строя – по крайней мере обозревателю газеты ВЗГЛЯД в опубликованных движением материалах ничего подобного не встретилось.



Другое дело, что SMM-службу ЭНО периодически прорывает на посты про "оболганного Гитлера", а комментаторы его аккаунтов любят искать "семитские корни" у представителей федеральной власти РФ.



Трогательный момент – министра госпропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса не забыли поздравить с днем рождения. Похвалили талантливого оратора.



Также в социальных сетях ЭНО прослеживается категорическое отрицание советского периода и любовь ко всему белому, будь то "белая раса" или Белое движение.



Этот "коктейль" взглядов и заблуждений было бы правильно охарактеризовать как примитивный этнический национализм, давно вышедший из моды и ставший в правых политических движениях редкой экзотикой. И тем заметнее идеологические и персональные отсылки "этносистов" к субкультуре наци-скинхедов. Пика своего влияния сколоченные вокруг этой субкультуры группировки достигли в начале "нулевых", а к их второй половине были полностью разгромлены правоохранительными органами и ушли в небытие.



Собственно, журналисты питерской "Фонтанки" выяснили, что спецслужбы разрабатывают ЭНО по делу "лубянского стрелка" Евгения Манюрова, благодаря допросу скинхеда "старой школы" Дмитрия Боброва, к которому нанесли визит оперативники Центра "Э" и УФСБ по Петербургу и области. Ранее Бобров был известен, как Шульц, его привлекали к суду за создание экстремистского сообщества и "возбуждение ненависти и вражды", он отсидел несколько лет в тюрьме и по меркам других участников своей группировки, в общем-то, легко отделался.



В "Шульц-88" (цифрой 88 неонацисты обозначают клич Heil Hitler) входили будущие лидеры знаменитой банды Боровикова и Воеводина, также известной как Боевая террористическая организация (БТО). Ее дело в свое время прогремело на всю страну, на ее счету как минимум 12 убийств. При этом в ЭНО к БТО относятся с явным вниманием и даже почтением. Неудивительно, что там решили взять интервью у остепенившегося Шульца – и вот теперь этим интервью заинтересовались оперативники.



До нападения Манюрова на Лубянку ЭНО в поле зрения правоохранительных органов не попадало. И у этого есть уважительные причины.



Во-первых, идеологи организации, как уже было отмечено выше, очень аккуратны в формулировках – с точки зрения закона не придерешься.



Во-вторых, аккаунты движения предоставляют активистам подробные и обстоятельные инструкции о том, как не привлекать внимания спецслужб.



В-третьих, судя по этим же аккаунтам, появилось ЭНО только в прошлом году и популярности набрать не успело: в Telegram у него порядка трех тысяч подписчиков, группа в сети "ВКонтакте" не дотянула даже до тысячи. Самой большой популярностью пользуется аккаунт в Instagram организации, где почти 3400 подписчиков, но сам он подписан на 7450 аккаунтов, так что это, скорее всего, "взаимозафренды" – таким образом в этой гламурной соцсети происходит продвижение.



И, наконец, в-четвертых: базируется ЭНО в другой стране – на Украине, где периодически проводит акции по борьбе с наркоманией и проституцией. Однако в Иркутске, Ростове и Москве у организации есть ячейки, и Манюров входил в столичную. Специалистам ФСБ удалось вскрыть его удаленные аккаунты и установить тем самым причастность к ЭНО.



То, что радетелей за чистоту крови не смутило тюркское отчество Манюрова – Фатихович, удивлять не должно: организация соблюдает строгий принцип анонимности и не собирает личные данные своих членов. В каждом городе за связь с разрозненными и безымянными активистами отвечает законспирированный координатор – некий наци-ветеран, через которого активу при необходимости оказывается "финансовая, идеологическая, политическая и юридическая поддержка".



В конечном счете планировалось получить идейно однородную и разветвленную структуру, объединенную ради распространения "этносизма" и "эффективной борьбы с другими политическими течениями".



В ЭНО отрицают свою причастность к нападению на ФСБ и какую-либо связь с Манюровым, ссылаясь как раз на анонимность своих активистов: "Данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали".



Возможно, не врут. По крайней мере, пока Манюров видится эдаким "волком-одиночкой", его членство в организации этно-наци могло быть сугубо виртуальным. В любом случае следствие разберется, и теперь ему предстоит выяснить, кто является московским куратором ЭНО, который, исходя из заявленной "этносистами" управленческой схемы, осуществлял связь с активистами, то есть в том числе и с Манюровым.



А вот потом будет сложнее. "Главк" ЭНО, как уже было отмечено, располагается на Украине, где эта организация недавно мелькала в новостях по примечательному поводу. Как известно, украинские радикалы – националисты и ветераны так называемой АТО – несколько раз подряд срывали разведение сил в Донбассе, которое было условием Москвы для разблокирования "нормандского формата" наряду с подписанием пресловутой "формулы Штайнмайера". "Патриоты" дежурили у "серой зоны", угрожали Киеву неповиновением – и президенту Зеленскому пришлось лично приехать на место событий, чтобы доказывать, что он "не лох".



В какой-то момент к этому благородному собранию присоединились и активисты ЭНО – решили помочь соратникам по борьбе за белое славянское единство.



Все эти детали выстраиваются в теперь уже позабытую, но прежде хорошо изученную мозаику. Вульгарный этнический национализм, симпатии к Гитлеру, вариации на тему свастики, антисоветизм, антисемитизм, панславянство, страсть к конспирации, обилие слова "белый", солидарность с "власовцами" и "бандеровцами", трактовка русских, украинцев и белорусов как одного народа – все это было отличительными признаками идеологии скинхедов, про которых считалось, что они вымерли, будто мамонты.



Интерес ЭНО к "Шульц-88" и БТО – это уже, что называется, "лишние доказательства". Как собственно и украинское базирование ЭНО, но украинский фактор особенно красноречив.



Социальные сети организации ведутся исключительно на русском языке, а для современного украинского националиста утверждение, что русские и украинцы – один народ, равносильно оскорблению. Однако мы имеем дело не с "взаимоисключающими параграфами", напротив, принадлежность ЭНО к Украине выглядит логичным.



2014 год фактически погубил движение русских националистов в РФ, уничтожив и их главный бренд – Русский марш, и иллюзию некоторого идеологического единства. Часть "национального актива" однозначно поддержала возвращение Крыма, проект Новороссии и ополченцев Донбасса – как правило, это были те люди, кого можно отнести к "умеренным".



Но нацдемы, плотно примыкающие к либералам, и радикалы – те самые расисты, неонацисты, этно-националисты – поддержали Украину. Наиболее горячие головы из числа последних даже поехали добровольцами в так называемую зону АТО, дружески зигуя в соцсетях скандальному батальону "Азов".



Личные связи между русскими и украинскими радикалами были установлены задолго до того – через околофутбольные фанатские группировки. А пять лет назад у них наконец-то возник и общий фронт.



Проще говоря, часть вчерашних скинхедов и близкие к ним по духу осели на Украине, где воевали – кто в интернете, а кто и с оружием в руках – за "белых" и за "славян", против "совков" и "россиянства". За это им обещали гражданство, но в значительном количестве случаев исполнено это обещание не было. При президенте Порошенко власти не горели желанием раздавать русским неонацистам паспорта, что вызывало акции протеста и гневные отповеди в Сети. Но при президенте Зеленском процесс ускорился: в начале декабря глава государства внес в Верховную раду законопроект об упрощенном порядке принятия в гражданство "защитников Украины", к примеру, россиян, служащих в ВСУ по контракту – тех самых нациков, кто уехал из РФ за "белой мечтой" или скрываясь от правоохранителей.



Можно предположить, что этот законопроект является частью "отступных", обещанных нацикам за невмешательство в разведение сил в Донбассе. Ведь почему они вдруг "передумали", достоверно не установлено до сих пор.



Таким образом, ЭНО вполне может оказаться переизданием архаичного и вышедшего в тираж движения НС-скинхедов. Тех скинхедов, которые не оставили прежнюю мечту об объединении всего "правого движа" в единую организацию с ячейками, кураторами и прочим подпольем.



Как далеко простирались планы ЭНО, выхолостившего из своих публичных воззваний любой намек на экстремизм, следствие, будем считать, разберется. Украина Украиной, а московской "ячейке" теперь не позавидуешь.



В том числе и потому, что самым известным активистом движения борцов за "славянский этнос" и "чистоту крови" стал человек с отчеством Фарухович. Радикалов "старой школы" это наверняка смутит.



А вот Украину смутить трудно. Один из киевских скверов даже предложили назвать в честь "лубянского стрелка". К роли нацистского государства там уже попривыкли. Источник - Взгляд

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