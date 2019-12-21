"Своих не бросаем". Поисковики-казахстанцы на месте боев под Ленинградом

16:20 23.12.2019

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ. Документальный фильм о работе поискового отряда "Майдан Жолы"



Красные гробы в три ряда с высоты птичьего полета кажутся аккуратно выложенными кем-то снарядами. Людям, чьи останки находятся в этих деревянных коробках, достаточно было одного такого снаряда, чтобы срастись с землей, за которую они воевали... Состоявшийся в Павлодаре премьерный показ документального фильма "Своих не бросаем" о работе поискового отряда "Майдан жолы" на время погрузил корреспондента "ЭК" в нуар Синявинских болот, где почти 80 лет назад шли ожесточенные бои.



Те самые красные гробы и встречают зрителя в самом начале картины. Даже школьники, которым, вероятнее всего, обменяли субботние занятия на поход в кино, не ожидали такого начала. Забегая вперед, скажу, что именно они, семиклассники, как самая неусидчивая категория зрителей, за все время фильма ни разу не оторвали от экрана глаз, поддавшись ощущению реальности происходящего. Все что там показано, действительно было. Вот уже десять лет павлодарский поисковый отряд во главе с командиром Александром Шитовым "возвращает" домой павших на полях Великой Отечественной бойцов. Тех, чьи семьи, в лучшем случае получившие когда-то похоронку, уже и не надеялись на возможность поклониться могиле своих предков.



Выезжая на съемки в Ленинградскую область, мы, наверное, не совсем понимали работу, которую проводит поисковый отряд, – рассказывает режиссер картины Матвей Шестаков. – Но когда увидели процесс своими глазами – честно скажу, совсем по-другому посмотрели на окружающий нас мир. Однажды я услышал от учителя истории: "Как только вы забудете павших во Второй мировой войне, готовьтесь к третьей". Возможно, чтобы этого не случилось, поэтому и работает отряд "Майдан жолы".



В картине звучит музыка санкт-петербургского композитора Александра Осипова. По его словам, главная мелодия родилась в подходящее время. Будто само провидение уже создало сочетания нот, которые и легли в основу темы.









Живые, не постановочные ситуации, когда результат поисковой работы виден здесь и сейчас – такими сценами насыщен фильм "Своих не бросаем", созданный при поддержке Евразийской Группы и газеты "Экспресс К". Причем вопреки стандартным ожиданиям эта картина не о подвигах бойцов Красной армии, хотя вклад каждого из тех, кто оборонял блокадный Ленинград, кто утопал в Синявинских болотах, но не прекращал отбиваться от фашистских захватчиков, неоценим. Это подвиг тех, кто живет сегодня. Кто посвятил себя восстановлению исторической справедливости, суть которой в возвращении каждого павшего солдата домой.



Автор сценария Владислав Шпаков признался, что тема поисковиков ему близка, поскольку он с конца 90-х годов находится в составе столичного отряда "Мемориальная зона". Однако предложение стать участником экспедиции в иной ипостаси обернулось для него неожиданным ощущением.



Когда мы приехали на место, вдруг выяснилось: рассказывать о том, что с тобой уже 22 года, что уже стало практически личным для тебя – все равно что рассказывать о своей семье широкой публике, – говорит Шпаков. – И уже после того как материал был отснят, на монтаже у нас что-то не клеилось. Тогда Матвей Шестаков сказал: "Нам не нужен фильм о героизме и беспримерном подвиге, об этом и так все знают. Давай сделаем кино о страхе – о том, как страшна сама война".



Одна только мысль о тяжелых 40-х годах, когда дети слишком рано взрослели, а взрослые так же рано уходили из жизни, леденит душу. От гипотетического размышления на тему "А что было бы, если…" веет могильным холодом.



Известный актер Азиз Бейшеналиев, читающий закадровый текст фильма, признался, что хоть и работал уже над готовым фильмом, окончательной версии до настоящего дня не видел, отметив, что хотел бы разделить этот момент вместе со всеми зрителями, пришедшими в павлодарский культурно-досуговый центр им. Абусеитова на премьерный показ "Своих не бросаем". Актер рассказал, что трагедия войны не обошла стороной и его семью. На фронт в свое время ушел его прадедушка, судьба которого оставалась неизвестной вплоть до 1986 года. Но и тогда скупое извещение на небольшом клочке бумаги лишь обозначило очень приблизительное место на карте: "погиб под Гомелем…".



Озвучивая текст, я вспоминал, как мой старший сын в бытность 15-летним подростком принимал участие в подобной экспедиции, – сказал Азиз Бейшеналиев. – Летом после каникул он приехал домой, и я спросил его о страхе: было ли страшно, ведь работать приходилось с настоящими останками некогда живых людей? На что он ответил: "Страха не было. У меня было ощущение, что мы укладывали их спать, и, покрывая землей, будто укрывали одеялом"…



Участников съемочной группы, включая продюсера и оператора Алимжана Барангулова, технического директора Валерия Калиева и звукорежиссера Константина Кузнецова, поднявшихся на сцену, зрители засыпали овациями. Документальный фильм "Своих не бросаем" уже доступен в глобальной сети.



Даурен ХАИРГЕЛЬДИН | Синявино