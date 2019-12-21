Станешь десятой женой и будешь жить в гареме. История россиянки, которая ради любви переехала в Иран

16:24 23.12.2019 История россиянки, которая ради любви переехала в Иран



Кристина из Хабаровска хотела учиться в Китае, встретила любовь в Японии и обрела семейное счастье в Иране. Родственники и друзья сначала не одобряли ее выбор, но она сумела их переубедить. В рамках цикла материалов о соотечественниках за границей "Лента.ру" публикует ее рассказ о жизни в Тегеране.



Я родилась в Хабаровске, на Дальнем Востоке, где поездки в Китай, Японию и Южную Корею считаются довольно обыденными. После окончания школы решила поступать в Китае, но мне удалось пожить там всего пару месяцев. За неделю до начала учебы на меня напал китаец с ножом, и после этого мне не хотелось там больше оставаться. Я вернулась в Хабаровск и поступила на экономический факультет местного университета.



Будучи студентками, мы с подругой поехали отдыхать в Японию на несколько месяцев, где я и познакомилась с иранским парнем Маматом - моим будущим мужем. Мы влюбились друг в друга и начали встречаться. Однако туристическая виза быстро закончилась, и мне пришлось вернуться домой.



Сначала родители отнеслись к моим отношениям с иранцем легко и лишь попросили быть осторожнее. Однако когда увидели, что все серьезно, начали волноваться и потребовали познакомить их лично. Больше всего за меня боялась бабушка. Она грозила, что я стану десятой женой и буду жить в гареме. Впрочем, когда родители познакомились с Маматом, он им очень понравился, потому они не были против моего переезда в Японию, а спустя четыре года - в Иран.



Пугающая перспектива



До нашего переезда в Иран я совершенно не интересовалась этой страной. Мы общались с родственниками Мамата по скайпу, и это была единственная нить, которая хоть как-то связывала меня с Ираном. Одно я знала точно - по законам страны мне придется носить платок, но меня это не пугало.



Перед переездом я прилетела в Хабаровск, чтобы решить все вопросы с документами. В отделении банка я попросила у консультанта открыть мне карту, которой можно пользоваться за границей. На тот момент я еще не знала, что из-за санкций в Иране не принимают карты других стран. Вопрос сотрудника, в какой стране я планирую ею пользоваться, меня очень смутил, и я соврала, что в Японии. Просто стало стыдно произносить слово Иран, боялась, что обо мне может подумать этот человек. Сейчас, конечно же, я поступила бы иначе.



Перед поездкой я начала собирать информацию об Иране, но в интернете наталкивалась лишь на пугающие факты - складывалось ощущение, что это опасная и нищая страна, находящаяся под санкциями. Многие путают Иран и Ирак и думают, что в обеих странах постоянно ведутся военные действия и лютуют террористические группировки.



Одно из самых распространенных заблуждений касается положения женщин в обществе. Якобы нас считают вторым сортом и лишают всех прав. В первое же утро после приезда у меня произошел разрыв шаблонов: я увидела, что свекровь ругает мужа и посылает его мыть посуду.



Конечно же, я переживала, что меня заставят носить черный хиджаб, но оказалось, что это делают только глубоко религиозные женщины. Даже платок у большинства висит лишь на макушке и то лишь для того, чтобы формально не нарушать закон.



Первые дни



Несмотря на то что мы прилетели ночным рейсом, нас приехали встречать все родственники Мамата. Его большая семья очень тепло приняла меня, и я сразу почувствовала себя своей в этой стране. На следующий день мы пошли изучать город, и меня весьма удивило, что Тегеран - очень ухоженная и современная столица. Мои ожидания и реальность не совпали совершенно - реальность оказалась намного лучше.



В первый же день я столкнулась с разницей в менталитете и традициях. Если происходит что-то хорошее, иранцы приносят в жертву барашка, а мясо раздают нуждающимся. Перед моим приездом свекор купил живого барана, чтобы показать свое гостеприимство и продемонстрировать, как он рад появлению нового члена семьи. Утром меня попросили спуститься на парковку для совершения обряда: барану пустили кровь, и я должна была перепрыгнуть через него. В первый же день я в чужой мусульманской стране прыгала через полумертвое животное!



Иранцы очень гостеприимный народ. Здесь принято ходить в гости почти каждый день и собираться большими компаниями. Для меня это страна вечного праздника после строгой Японии, где люди по натуре одиночки.



Первое время мы жили у родителей мужа. 24 часа в сутки одни компании сменялись другими, дом всегда наполнен радостью, смехом и танцами. Но через месяц такого режима радоваться жизни мне уже не хотелось. Я мечтала закрыться в комнате и посидеть в тишине.



Квартиры и машины



Тегеран можно разделить на три зоны - южная, центральная и северная. В России принято, что центр - лучшая часть города с самой дорогой недвижимостью, но в Иране все иначе. Центр не считается хорошим районом для жизни из-за рынка и постоянного шума. Элитная часть города - север, где вид из окон открывается на горы ,где воздух чище и летом не так жарко.



Цены на недвижимость безумно высокие. Когда в стране случилась инфляция, стало понятно, самый рациональный способ сохранить деньги - вложить их в недвижимость. Произошел бум покупок жилья, и, конечно же, цены резко подскочили. В северной части города цены на квадратный метр начинаются от 2,5 тысячи долларов.



В Иране существует уникальная система аренды жилья. Квартиранты платят огромный залог, сумму которого хозяин берет с потолка. Так, залог в хорошем районе Тегерана может начинаться от 15 тысяч долларов. Преимущества этой системы в том, что квартирант платит залог лишь единожды и освобождается от ежемесячных выплат, а, когда съезжает, получает всю сумму залога обратно.



Дело в том, что в Иране большие банковские проценты, под которые хозяева квартир вкладывают залог. Таким образом, квартиранты живут бесплатно, а хозяева - за счет банковских процентов. И казалось бы, это идеальная сделка, однако существует одно но: где взять такую сумму на залог, если средняя зарплата по стране - 200-300 долларов?



В центральной части Тегерана можно найти квартиру с залогом в две-три тысячи долларов, но даже если эта сумма вам не по карману, хозяин может сократить залог и добавить минимальную ежемесячную оплату. Надо учитывать, что все квартиры сдаются совершенно пустыми, съемщики обставляют жилье своей мебелью. Цены на технику сопоставимы с российскими, а вот местная мебель в разы дешевле. Недавно я делала обзор на цены для своих подписчиков, некоторые мне писали, что необходимо устраивать шопинг-туры в Иран для обустройства квартир.



Машина для иранца - не предмет роскоши, но мало кто может позволить себе иномарку. После введения санкций налог на приобретение машины - 120 процентов. Мы с мужем недавно смотрели цены на Hyundai Santa Fe, в России такая машина обойдется в 18-20 тысяч долларов, в Иране - 50 тысяч долларов. Стоимость бензина до недавнего времени - 6 рублей за литр, но сейчас цены резко подняли до 17 рублей. Для иранцев это довольно дорого.



Туризм и медицина



Иран активно развивает отношения с Россией, к русским здесь относятся как к друзьям. К тому же иранцы не избалованы туристами, как турки, поэтому к каждому приезжему относятся с любовью. Есть стереотип, что иранцы ненавидят американцев, однако необходимо отделять политиков от обычных людей. Когда приезжала группа американских туристов, они носили футболки с надписями "Иран, мы Вас любим", "Мы не хотим войны" и даже "Простите нас за нашего президента". После такого жеста иранцы сами подходили к ним обниматься.



Возможно, когда сфера туризма будет более развита, иранцы перестанут настолько искренне радоваться и удивляться приезжим, но пока они как дети могут остановиться посреди улицы и начать тебя рассматривать.



Иранцы легко идут на контакт, к тому же они понимают российский юмор, что значительно облегчает общение с ними. Но есть один фактор, с которым я не могу смириться даже спустя несколько лет - полное отсутствие пунктуальности. Иранцы постоянно приходят на встречу на час позже, даже не извиняются, а в ответ на мое негодование спрашивают: "А зачем ты вовремя пришла?". Недавно нас пригласили на свадьбу к шести вечера, но в девять гости только начали собираться. Может сложиться впечатление, что иранцы совсем не ценят время.



Когда тебе назначают время приема в больнице, нужно понимать: если придешь вовремя, в очереди ты проведешь еще два-три часа. Интересно, что чем дольше ты ждешь своей очереди, тем лучше считается врач. На мое возмущение всегда отвечают: "Это ведь хороший врач, к нему можно и подождать".



Иран - перспективная страна для бизнеса. Это огромная площадка для творчества и новых идей, многие сферы бизнеса еще совсем не развиты или находятся на начальном этапе.



Блог



Сразу по приезде я прониклась Ираном, и мне хотелось как можно больше рассказать о нем всем. Так зародилась идея блога. Поначалу люди не были готовы принять, что в этой стране все хорошо. Некоторые даже писали, что я где-то еще, потому что в Иране не может быть таких красивых парков и современных торговых центров.



Даже мои знакомые из Хабаровска после первого поста, где я стою в платке и рассказываю, что переехала в Иран, стали отписываться со словами, что меня завербовали, а живу я в гареме. Первое время было очень сложно вести блог из-за огромного количества негатива, но потом аудитория привыкла.



Спустя год я начала организовывать туры и показывать людям страну не только через экран телефона, но и вживую. За этот год уже более 50 человек открыли для себя новые стороны Ирана.



Мой муж работает в государственной организации. Он главный советник по туризму в Тегеране и помогает мне в организации всех моих туров.



Семья



Недавно мои родители приезжали к нам в гости. Спустя шесть лет наших отношений с Маматом они наконец-то познакомились с иранскими родственниками. И хотя родители не говорят по-английски и бурных обсуждений за семейным столом не было, все прошло очень тепло и в полном взаимопонимании.



В Россию мы стараемся приезжать на каждый Новый год, так как иранцы не празднуют его на государственном уровне. В Тегеране может где-то стоять одинокая елка, но атмосферы праздника нет.



На данном этапе своей жизни я не готова возвращаться в Россию, но сердцем и разумом осознаю, что там мой дом. Это может показаться странным, но и Иран тоже стал настоящим домом для меня.



Больше историй о жизни россиян, переехавших в другие страны, - в сюжете "Русские за границей". Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик life@lenta-co.ru.



Подготовила Анна Никитина Источник - Lenta.ru

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