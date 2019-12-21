Изучение арабского языка в Таджикистане: негласный запрет или отсутствие спроса?

16:26 23.12.2019

Чиновники в Душанбе отрицают наличие каких-либо ограничений на изучение арабского языка, однако желающие не могут найти соответствующие курсы.



Мехрангез Турсунзода, таджикская журналистка, хотела найти для 12-летнего младшего брата курсы арабского языка. Но, по ее словам, в списках городских центров обучения языков нет арабского.



"Мой брат свободно говорит на таджикском, русском и английском языках. Из-за того, что у него есть интерес и к арабскому языку, мы решили отправить его на курсы арабского. К сожалению, мы не нашли ни одного центра, где преподавали бы этот язык", – говорит Турсунзода.



По словам Мехрангез Турсунзода, на популярном сайте бесплатных объявлений Somon.tj можно найти объявления ряда преподавателей, которые принимают желающих на обучение. Но она опасается отдавать туда несовершеннолетнего брата.



"Были случаи промывания мозгов (вербовки) подростков на индивидуальных занятиях по арабскому языку", – говорит Турсунзода.



Малика Рустамова, таджикская студентка, также уже несколько месяцев безуспешно ищет подобные курсы.



"Я обошла почти все учебные учреждения Душанбе, но везде говорят, что у них нет таких курсов. Некоторые [из представителей центров] говорят, что на арабский язык спроса нет, другие говорят о запрете сверху", – сказала Рустамова.



Руководитель одного из частных учебных центров изучения языков, на условиях анонимности, заявил, что ответственные лица в государственных органах не разрешают открывать курсы по арабскому языку. Он говорит, что на сегодняшний день этот язык считается "опасным".



"Я много раз пытался внедрить в программу и арабский язык, так как желающих много. Я сам по специальности преподаватель арабского языка, и сотни желающих приходят ко мне, чтобы изучать этот язык", – говорит собеседник CABAR.asia



Его удивляют утверждения некоторых чиновников о том, что изучающие арабский язык могут стать экстремистами.



"То есть, изучая китайский, мы станем буддистами, а английский – христианами. так что ли? Где логика?", – задается вопросом руководитель языкового центра.



Журналистка Мехрангез Турсунзода так же считает этот запрет неправильным.



"Арабский язык является одним из языков ООН, и запрещать изучение этого языка неправильно. Напротив, этот язык должны преподавать открыто для общества, чтобы желающие изучали его свободно и безопасно", – считает Мехрангез Турсунзода.



Минобразования опровергает слухи



Шохин Саидов, заместитель главы Государственной службы по надзору в сфере образования, опроверг факт наличия запрета на изучение арабского языка.



"К нам ни разу не обращались с просьбами об открытии курсов арабского языка. Все эти разговоры о том, что служба по надзору в сфере образования не позволяет открывать курсы арабского языка, не более чем слухи", – утверждает чиновник.



В Госслужбе утверждают, что арабский язык не преподается, потому что граждане отдают предпочтение краткосрочным курсам английского, немецкого, французского, китайского, японского и русского.



Саидов подчеркнул, что в Таджикистане нет каких-либо официальных поручений или инструкций по запрету преподавания арабского языка.



Тоджиддин Асомуддинзода, ректор Исламского Университета Таджикистана также заявил, что сейчас нет спроса на изучение арабского языка. Ректор связывает это с кризисом, который происходит в арабских странах.



"Было время, когда специальность востоковеда была одной из наиболее уважаемых. Тогда страны арабского мира были в числе наиболее безопасных и удобных для поездок и работы стран", – сказал Тоджиддин Асомуддинзода.



Сейчас, по его словам, люди предпочитают изучать китайский, английский и русский языки. Ректор считает, что за последнее десятилетие ряд арабских стран – в том числе, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Йемен, переживают глубокий кризис.



"Ни один из разумных людей ни то что не поедет в эти страны для поиска работы или налаживания бизнеса, но он даже об этом и не подумает. Это становится причиной того, что внимание молодежи к этим странам уменьшается", – рассказал ректор.



Тоджиддин Асомуддинзода говорит, что в его вузе хотели открыть курсы арабского, однако, на них не было спроса.



"Когда нет спроса, мы не можем открыть учебные курсы. Например, когда обращаются один или два желающих, мы не можем создать полноценную группу, и с экономической точки зрения не можем платить зарплату учителям", – объяснил ректор.



В Национальной библиотеке Таджикистана есть "уголок" Саудовской Аравии, где есть бесплатные курсы арабского языка.



Между тем, в национальной библиотеке Таджикистана работает "уголок" Саудовской Аравии, где все желающие могут бесплатно изучать язык. По словам посетителей уголка, многие молодые люди посещают эти занятия – что говорит об интересе молодежи к арабскому языку.



По данным Государственной службы по надзору в сфере образования, в стране существует более 258 центров обучения языков. Из них 158 находятся в городе Душанбе, 39 в Согдийской области, 32 в районах республиканского подчинения, 25 в Хатлонской области, 4 в ГБАО.



Арабский здесь ни при чем?



Некоторые из экспертов считают, что фактический запрет на курсы арабского является продолжением политики религиозных ограничений в Таджикистане.



Аналитик Абдумалик Кадыров говорит, что существующая политика религиозных ограничений не означает, что во власти есть люди, враждебно настроенные к исламу.



"Те же люди, которые не разрешают изучать арабский язык, если в их доме случится несчастье, устроят похороны, обязательно пойдут к мулле и прочтут суру "Есин" для умершего. То есть, они не против ислама. Однако, в духовенстве они видят политических противников, конкурентов, которые могут влиять на большое количество людей. А если духовное лицо знает арабский язык, он сможет извлечь пользу из знания ислама и завоевать признание в массах", – отметил Кадыров.



По мнению Абдумалика Кадырова, для любой авторитарной системы опасны люди, которые способны вести за собой массы и могут внушить людям свои идеи.



"Там, где нет политической конкуренции, противником может быть представитель той же религии. Возможно, в Таджикистане усиливается политика религиозных ограничений, чтобы уменьшить влияние религиозных авторитетов", – добавил он.



Филолог Умед Джайхони не считает, что изучение арабского языка может представлять угрозу для Таджикистана, хотя он допускает, что некоторые из людей, изучающих этот язык, могут стать экстремистами.



"Однако это не может быть поводом для запрета на изучение арабского языка по всей стране", – сказал Джайхони.



Джайхони также предположил, что есть вероятность, что за "фактическим" запретом стоят корыстные интересы тех, ктона фоне роста трудовой миграции в арабские страны пытается монополизировать подобную деятельность.



"Предположения некоторых чиновников о том, что все, кто изучает арабский становятся "радикалами" или все, кто изучает фарси, переходят в шиизм говорит об очень низком уровне этих руководителей. Эти ответственные лица и представляют наибольшую угрозу для Таджикистана, для его национальной и государственной безопасности, – заключает он.