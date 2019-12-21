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|Суд над экс-мэрами Бишкека. Ибраимову дали 15 лет, Кулматова освободили
17:12 23.12.2019
23 декабря 2019, Бишкек - , Мария ОРЛОВА
В Ленинском районном суде закончилось разбирательство по уголовному делу в отношении бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова.
Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, а Кубанычбека Кулматова - к штрафу 5 миллионов сомов. Он освобожден в зале суда.
Напомним, что для Албека Ибраимова, который проходил обвиняемым по четырем эпизодам, гособвинение просило 20 лет, остальным подсудимым, в том числе Кубанычбеку Кулматову, - 15 лет.