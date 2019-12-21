Суд над экс-мэрами Бишкека. Ибраимову дали 15 лет, Кулматова освободили

17:12 23.12.2019

23 декабря 2019, Бишкек - , Мария ОРЛОВА



В Ленинском районном суде закончилось разбирательство по уголовному делу в отношении бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова.



Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, а Кубанычбека Кулматова - к штрафу 5 миллионов сомов. Он освобожден в зале суда.

Напомним, что для Албека Ибраимова, который проходил обвиняемым по четырем эпизодам, гособвинение просило 20 лет, остальным подсудимым, в том числе Кубанычбеку Кулматову, - 15 лет.