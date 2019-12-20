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Понедельник, 23.12.2019
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Стратегия США для Центральной Азии в противодействии России и Китаю, - В.Прохватилов
18:55 23.12.2019

О планах американского неоколониализма
Администрация Трампа готовит к публикации новую стратегию США для Центральной Азии.
Необходимость новой стратегии Вашингтон обосновывает тем, что "Китай и Россия борются за влияние в богатом энергоресурсами регионе, а боевики из Афганистана угрожают его дестабилизировать", заявил представитель Госдепартамента 13 декабря после встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
За два дня в США Тлеуберди провел большую серию переговоров – с госсекретарем Майком Помпео, руководством Совета национальной безопасности, главой банковского подразделения финансового конгломерата Citigroup Джеймсом Миллетом, вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Муллером, президентом Фонда Карнеги Уильямом Бернсом.
Обсуждалось "стратегическое, экономическое и военное сотрудничество двух стран", были затронуты "тема "нарушения прав человека в Китае, возвращения граждан Казахстана из Сирии и Афганистана". С Помпео Тлеуберди обсудил также "кризис, связанный с нарушением прав мусульман в Синьцзяне (Китай)"; госсекретарь США "приветствовал действия Казахстана по обеспечению безопасности тех, кто бежал из Китая в поисках политического убежища".

Несколько ранее, в июле, делегация США посетила Киргизию (впервые за четыре года). В ноябре в Государственном департаменте был принят министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов. Будущей весной в Госдепе пройдут встречи с правительственными делегациями Таджикистана и Узбекистана.

Вашингтон не скрывает, что его политика в Центральной Азии направлена на противодействие России и Китаю. В статье на сайте Центра глобальной политики (Center for Global Policy) утверждается, что Россия и Китай имеют "большие стратегии" в отношении Центральной Азии. Политику России в ЦА автор этой публикации, директор Американского института внешней политики Госдепа США профессор Муктедар Хан называет "гибридным империализмом" (hybrid imperialism), имеющим целью "ограничить экспансию Запада, Европейского союза и НАТО в регионы, которые она [Россия] считает собственными".
Хан призывает Вашингтон "включить Центральную Азию в рамки своих стратегических интересов (strategic frame)", хотя заметим, что предыдущие американские администрации сделали это еще в прошлом веке и с тех пор их интерес к данному региону не ослабевает.
Однако что ждет пять государств Центральной Азии, если они беспрепятственно (и окончательно) войдут в американскую strategic frame?

Прежде всего, кредитование со стороны западных кредитных организаций сопровождается сокращением социальных программ, что рано или поздно обостряет общественную обстановку в тех странах, которые кредитуются. Применительно к Казахстану это особенно существенно для районов проживания группы казахских родов и племен Младшего Жуза (Кіші жүз).

Начнет также сказываться то, что четыре года назад, при президенте Назарбаеве, в Казахстане был принят конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана"", установивший особый правовой режим на территории МФЦА, а именно преимущественное действие там англосаксонского права. Председателем арбитражного суда МФЦА стал британский лорд бывший главный судья Англии и Уэльса Гарри Кеннет Вульф. Такого рода арбитражные суды создавались ранее британцами в их бывших колониях и на подопечных территориях – в Гонконге, Сингапуре, Дубае, Абу-Даби, Катаре.

"Это первый суд такого рода в Евразии, – говорит лорд Вульф. – У Казахстана огромная граница с Китаем и Россией, а Китай строит Новый шелковый путь, который пройдет прямо через территорию этой страны. По этим причинам суд может достичь высоких результатов". Высокими результатами будут, вероятно, считаться такие решения британских судей, которые укладываются в русло американской стратегии для Центральной Азии, препятствуя осуществлению глобального китайского проекта "Один пояс – один путь".

Помимо всего прочего, Центральная Азия может быть превращена в поле антропологических экспериментов Пентагона, восходящих к программам Тавистокского института человеческих отношений. Одной из таких программ была Human Terrain Sistem (HTS), применявшаяся в Ираке и Афганистане, но свернутая впоследствии из-за протестов американских ученых. Это программа манипуляции обществом и изменения "человеческого ландшафта".

Между тем в США публикуются данные мониторинга общественных предпочтений населения Центральной Азии. И эти данные не в пользу Америки. В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане наибольшим одобрением пользуется Россия (80 процентов респондентов), существенно меньшим – Китай (46 процентов). И всего 30 процентов жителей Центральной Азии выражают свое одобрение Соединенным Штатам.
Разработчики новой стратегии США для Центральной Азии, противодействующие тому, что госдеповский политолог Муктедар Хан именует "гибридным империализмом" России, надеются изменить данное соотношение в свою пользу, применяя как раз классические империалистические, неоколониальные методы.

20.12.2019

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577116500
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