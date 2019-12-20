 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 23.12.2019
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Ассанж как пробный камень демократии, - Дм.Седов
18:59 23.12.2019

Дмитрий СЕДОВ | 20.12.2019 |

Кто заступится за заключенного тюрьмы Белмарш?
Попытки сторонников Джулиана Ассанжа добиться его освобождения из лондонской тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш продолжают натыкаться на глухое и упорное сопротивление британских властей.
Левая партия в Германии пыталась привлечь внимание общественности к делу Ассанжа через встречу парламентариев с его отцом Джоном Шиптоном, который ездит по Европе, собирая голоса в поддержку сына. Встреча с парламентской фракцией Левой партии состоялась, но немецкие СМИ "не заметили" ее. По словам Шиптона, критическое состояние его сына связано с тем, что тюремщики регулярно помещают его в "горячий ящик" (hot box) – тесное замкнутое пространство, температуру в котором поднимают до уровня, близкого к невыносимому. После такой обработки узник теряет силы, его сознание становится сумеречным. Таким Ассанжа видели на суде по вопросу о продлении заключения в октябре. Шиптон, который встречался с сыном в тюрьме, был шокирован его состоянием: Джулиан сильно похудел, выглядит подавленным. Его перевели в тюремную больницу, но по-прежнему держат в изоляции. Ассанжу отказано даже в посещении богослужений в тюремной церкви – единственной возможности раз в неделю видеть людей.
Специальный уполномоченный ООН по пыткам Нильс Мельцер, который добивается прекращения пыток Ассанжа, устроил в Лондоне пресс-конференцию, но единственное, что ему удалось, – добиться посещения МИД Великобритании. В МИД он узнал, что его обращения никто не читал.
"Представим себе на секунду, – пишет немецкий сайт "Страницы для размышлений", – что спецуполномоченный ООН по пыткам опубликовал доклад о том, что какой-то правдоискатель в России арестован и подвергается в тюрьме пыткам потому, что вскрыл преступления правительства. Какая бы шумиха поднялась в МИД, в ведомстве федерального канцлера и в СМИ! Очередной пропагандистский крестовый поход против России начался бы уже на следующий день". А в случае с Ассанжем министр иностранных дел Германии Хейко Маас опубликовал пару отговорок не по сути дела, и это все.
В стремлении достучаться до властей инициаторы кампании в защиту Ассанжа обратились с открытым письмом в канцелярию архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. "Мы сделали это потому, что архиепископ Кентерберийский является высшим духовным лицом английской церкви, которую возглавляет королева Елизавета II, а также потому, что ни один из ответственных за аферу с Ассанжем официальных чиновников или представителей СМИ не реагирует на происходящее с ним. Игнорируются и призывы специального уполномоченного ООН по пыткам Нильса Мельцера", – говорит участник группы, редактор сайта "Страницы для размышлений" Альбрехт Мюллер.
Приводим текст письма.
"Глубокоуважаемому Джастину Уэлби, архиепископу Кентерберийскому. Мы, нижеподписавшиеся, просим использовать представленный в Вашем лице моральный авторитет Соединенного Королевства для безотлагательного освобождения гражданина Австралии Джулиана Ассанжа из тюрьмы Белмарш, где он находится в чудовищных условиях без всякого к тому основания.
Джулиан Ассанж находится в тюрьме не за какое-то преступление и даже не за проступок (нарушение правила поручительства при переезде в Великобританию). Он уже отбыл срок за этот проступок, но остается в тюрьме. Следствие в отношении него в Швеции прекращено. Единственное обвинение, выдвинутое против него в США, имеет чисто политический характер. Власти США намерены наказать Джулиана Ассанжа за то, что он сообщал миру правду о них, полученную из надежных источников. Все ключевые СМИ позорным образом избегают темы преследования Ассанжа.
Стало совершенно очевидным, что Соединенное Королевство, преследуя Джулиана Ассанжа, превратилось в инструмент политических репрессий в руках США.
Ваше преосвященство! Арест Джулиана Ассанжа является позором для британской юстиции и британской порядочности. Этот скандал сегодня скрывается всеми силами, но он неизбежно всплывет, если высшие представители британского народа не примут меры к устранению этой великой несправедливости. Мы просим Вас со всяческим уважением передать это письмо Ее Величеству Королеве Елизавете Второй. Мы обращаемся к Вашему чувству справедливости, к Вашей национальной чести, к лучшим традициям британской демократии, с надеждой на уважение прав человека и требуем немедленного освобождения Джулиана Ассанжа".
Все подписавшие письмо (61 человек) являются известными людьми. Среди них американский продюсер Оливер Стоун, депутаты бундестага Сара Вагенкнехт и Севим Дагделен, греческий композитор Микис Теодоракис, председатель коллегии директоров Amnesty international Френсис Бойль, лауреат премии Пулитцера журналист Питер Брок, отставные руководящие сотрудники ЦРУ, МИ-5, ФБР и другие.
Пока никакой реакции архиепископа Кентерберийского и Ее Величества Королевы на письмо не последовало. Зато 17 декабря вновь было проведено слушание дела Ассанжа с его допросом через видеосвязь.
Британская Daily Mail сообщила, что на слушаниях выявилось возмутительное обстоятельство: американское правосудие до сих пор не представило обвинения, по которому намерено преследовать Ассанжа. Адвокаты заключенного безрезультатно пытаются восполнить этот пробел. Состояние Ассанжа ухудшилось еще больше. Он истощен, у него перебинтованы обе руки. По мнению адвокатов, его доводят до состояния бессилия, чтобы на слушаниях об экстрадиции в США в феврале 2020 года он не смог защищаться.
Европейские правительства участвуют в сокрытии правды о положении Ассанжа, но общественность начинает реагировать. В Германии открылся сайт Candles4Assange, популярность которого растет. Объединение демократических юристов Германии потребовало, чтобы Ассанж был признан политическим беженцем, что должно поменять его положение в глазах закона.
Однако из крупных, известных в мире СМИ продолжающуюся расправу над Джулианом Ассанжем освещают только российская компания РТ и британская Daily Mail. Остальные издания, чутко реагирующие на нарушение прав человека в России, обходят тему стороной.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577116740
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