 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У главы ВерхСуда РФ Лебедева нашли недвижимости на 220 млн руб. Настучал молоточком
20:57 23.12.2019

У председателя Верховного суда РФ нашли недвижимость стоимостью 220 млн рублей

76-летний Вячеслав Лебедев, который возглавляет Верховный суд с 1989 года, владеет недвижимостью, совокупная стоимость которой составляет свыше 220 млн рублей. Об этом сообщается в расследовании издания "Проект".
Как говорится в публикации, в декларации Лебедева о доходах и имуществе указано, что ему принадлежит участок площадью 4100 квадратных метров с домом площадью 583,7 квадратных метров, а также двумя постройками площадью 80,5 и 102 квадратных метра. Под это описание подходит дача в подмосковном поселке "Успенские дачи" на Рублевке. Это поместье, стоимость которого журналисты оценили в 127 млн рублей, досталось Лебедеву от государства еще в 2001 году. Неподалеку расположен дом генпрокурора Юрия Чайки.
В собственности у председателя ВС есть и квартира площадью 232 квадратных метров в доме на улице Академика Зелинского в Москве. Рыночная стоимость этой квартиры составляет около 97 млн рублей, а в соседнем доме прописан президент Владимир Путин.
В расследовании также упоминается бывшая недвижимость Лебедева в Барвихе, о которой уже сообщали СМИ. В 1999 году председатель ВС получил 25 соток земли в Барвихе. Через полтора года этот участок был продан Максиму Москалеву, а затем его владельцем стал Дмитрий Аграмаков. Этих людей называли бенефициарами банков в системе теневого финансиста Сергея Магина. Кроме того, в 2002 году Лебедев получил еще 15 соток в Барвихе. Практически сразу он переоформил эту землю на начальника хозуправления ВС Владимира Ширяева, а еще через пару недель этот участок оказался в собственности у Лидии Руденко, тещи одесского криминального авторитета Валерия Томаля. Спустя полтора года землю переписали на жену Томаля.
По данным журналистов, Лебедев и его супруга Татьяна, которая приходится родственницей одному из членов Политбюро, с 90-х годов живут на старой советской госдаче в элитном поселке "Архангельское".
Авторы расследования также выяснили, что Лебедев пользуется самолетом российской государственной авиакомпании "Россия", специализирующейся на перевозке первых лиц. По словам бывшего сотрудника судебного аппарата, вопрос о предоставлении Лебедеву самолета решался в 2011-2012 годах. "Долго просил у президента, особенно после того, как суды общей инстанции вынесли нужные решения по итогам тех массовых протестов (протесты конца 2011-го – первой половины 2012-го годов. – Прим. NEWSru.com)", – рассказал он.

Источник - realty.newsru.com
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