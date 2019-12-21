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Вывод миллионов из Киргизии. Суд отказался признать бездействие генпрокурора незаконным
21:38 23.12.2019

23 декабря 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Октябрьский районный суд Бишкека отказал в удовлетворении жалобы адвоката Нурбека Токтакунова на бездействие генерального прокурора. Об этом юрист сообщил 24.kg.

По его словам, он обратился с жалобой в суд о том, что материалы журналистского расследования о выводе миллионов долларов из Кыргызстана не зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков.
"Смысл жалобы был в том, что если журналистские расследования указывают на факты нарушения законов, правоохранительные органы должны начать досудебное производство. То есть, используя свои возможности, они должны проверять эти факты и расследовать их. Сегодня суд создал прецедент, когда журналисты могут публиковать материалы, а их не будут регистрировать в ЕРПП. Суд сослался на то, что по материалам "Азаттыка", опубликованным ранее, уже ведется расследование", - сказал Нурбек Токтакунов.
Судья Бекболот Джаналиев отказал Нурбеку Токтакунову в удовлетворении жалобы.

Напомним, журналисты "Азаттыка" опубликовали расследование, в котором указали, что к контрабандным схемам и выводу денег из страны причастен бывший замглавы ГТС Райымбек Матраимов. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Общественность потребовала привлечь героя публикации к ответственности.
Однако Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и "Азаттыку" после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ, но через сутки по ходатайству Матраимовых снял его.

Источник - 24.kg
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