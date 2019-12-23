 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Анкара в реале может закрыть базы Вашингтона, - "НГ"
00:44 24.12.2019

Отказ Пентагона от присутствия в Турции остается под вопросом
Ирина Дронина
23.12.2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на санкции США может закрыть для американских военнослужащих базы, расположенные на территории страны. В эфире телевизионного канала А Haber 15 декабря 2019 года турецкий лидер заявил: "Решение о закрытии базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, мы закроем и Инджирлик, и Кюреджик".
Анкара действительно может пойти на такой шаг, если не прекратится на нее давление со стороны Америки из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Вопрос о выводе военных Пентагона с территории Турции уже поднимался три года назад после попытки государственного переворота, который предположительно готовился на авиабазе Инджирлик.
Что касается Америки, то вряд ли она сможет перейти красную черту. Даже несмотря на мнение Конгресса США о том, что закупка С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии" и предусматривает введение санкций. И на то, что президент Америки Дональд Трамп заявил об исключении Анкары из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Мощная армия Турции занимает второе место после США в военном блоке НАТО и прикрывает восточный фланг натовской группировки. На авиабазе Инджирлик в провинции Адана на юге Турции находится военный аэродром и хранятся 50 американских ядерных бомб B61. База Кюреджик, расположенная в провинции Малатья на юго-востоке республики, – часть системы ПРО НАТО в Европе и здесь размещена радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении.
Известно, что 17 декабря пять военно-транспортных самолетов ВВС США, в том числе три C-17A Globemaster, один C-5V Galaxy повышенной грузоподъемности и еще один самолет военного командования C-40B, покинули авиабазу, вылетев в направлении Европы, а наиболее вероятным местом приземления могла быть Прибалтика.
Пентагон делает попытки сгладить конфликт, и в СМИ появились следующие заявления: "Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции… Министерство прилагает усилия, чтобы сохранить эти отношения, одновременно поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия".

Россия выступает против введения санкций в отношении Турции в связи с закупкой С-400, считая односторонние действия по распространению ограничительных мер нелегитимными, и подчеркивает необходимость их рассмотрения в Совете Безопасности ООН.
Серьезность заявлений Анкары глава Пентагона Марк Эспер планирует обсудить с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает Reuters.
Многие эксперты сходятся во мнении, что в случае закрытия баз последует замораживание отношений Турции с НАТО, членом которой она является с 1952 года.

При этом Турецкая Республика от членства в НАТО не отказывается. Хулуси Акар, по сообщению агентства "Анадолу", сказал: "Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары относительно членства в военно-политическом блоке остается неизменной. Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближения с ЕС".
Эксперты полагают, что противостояние между США и Турцией продолжится до тех пор, пока у одной из сторон не сдадут нервы. Но Америке нужны покладистые союзники, поддающиеся дирижированию из Белого дома. Закупка Турцией новейших российских зенитно-ракетных комплексов, не совместимых с системой ПРО НАТО, вносит разлад в отношения не только двух стран, но и всего блока.
Возможно, в сложившейся ситуации громоотводом может стать отказ Трампа подписать резолюцию о признании геноцида армян. Ранее Сенат США единогласно принял документ, в котором осуждаются массовые убийства армянского населения в Османской империи во время Первой мировой войны.

Политическая игра продолжается. США вряд ли намерены полностью выводить свои силы из Турции, но американские военные находятся на базах с разрешения местных властей. Если санкции против Турции будут введены, то закрытие Инджирлика и Кюреджика может произойти.
Прецедент неподчинения Турции еще раз говорит о существовании разногласий в Североатлантическом альянсе. О снижении влияния Пентагона свидетельствует также то, что лидеры ряда европейских государств отказались принимать американское ядерное оружие, вывозимое с турецких баз. Литва, Латвия и Эстония в случае размещения эвакуированного из Турции ядерного арсенала значительно снизят свою безопасность, считает военный эксперт.

Аналитики полагают, что повышенная точность и вариативная мощность модернизированных авиабомб могут усилить вероятность развязывания ограниченной ядерной войны. Тактические ядерные боеприпасы с переменной мощностью заряда, которые Пентагон размещает у союзников, могут быть задействованы в реальном столкновении в Европе, не создавая при этом никакой опасности для территории США и вынуждая российскую сторону предпринимать все необходимые меры для своей защиты.

Источник - ng.ru
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