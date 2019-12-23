Эрдоган убеждает Россию "сдать" Хафтара. Смогут ли Москва и Анкара сторговаться по Ливии, - И.Субботин

00:50 24.12.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

23.12.19



Турецкая делегация в составе сотрудников разведки, дипведомства и Генштаба посетила 23 декабря Москву для переговоров о кризисах, в которых сталкиваются интересы РФ и Турции. Сейчас это не только Сирия, но и Ливия. Президент Реджеп Тайип Эрдоган намеревается поддержать Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа на военном уровне. И здесь Анкара не может обойтись без сделки с Москвой.



О том, что турецкие представители посетят Москву, Эрдоган сообщил 22 декабря в Стамбуле. Он обратил внимание на то, что Турция хочет предотвратить атаки на сирийскую провинцию Идлиб. Это единственный крупный анклав, в котором остаются противники Башара Асада, в том числе группировки оппозиции, ответственность за которые несет турецкая сторона. За последнее время, по оценкам Турции и независимых наблюдателей, сирийская правительственная армия интенсифицировала нападения на этот район, поставив под угрозу турецкие наблюдательные пункты. Участники переговоров в Москве не могли избежать и ливийской темы.



Говоря публично о необходимости отправки военных на помощь Сараджу, Эрдоган неоднократно указывал на присутствие "российских наемников" в Ливии. Речь идет о частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая, по версии западных экспертов и политиков, поддерживает командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара в его наступлении на Триполи. Турецкие источники пояснили в разговоре с Wall Street Journal, что руководство Турции понимает риск столкновения с РФ и хотело бы этого избежать. По их словам, Анкара рассчитывает установить формат координации с Москвой и убедить ее отказаться от предполагаемой помощи Хафтару.

Повлиять на позицию РФ, вероятно, пытается и Сарадж. 20 декабря руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, помощник главы Чеченской Республики Лев Деньгов сообщил РИА Новости о телефонной беседе между Рамзаном Кадыровым и Сараджем. "Разговор состоялся по просьбе ливийской стороны, которая проявила инициативу с учетом авторитета и влияния Рамзана Ахматовича на международной арене, в частности в арабских мусульманских государствах", – сообщил Деньгов. Сарадж, по его словам, выразил желание сотрудничать с РФ в вопросе борьбы с терроризмом и заявил о намерении посетить Россию.



Наивно полагать, что в Ливии нет представителей турецких Вооруженных сил. Один из меморандумов о взаимопонимании, подписанных между Анкарой и Триполи, позволяет в разы увеличить турецкое присутствие для помощи Сараджу, однако, по мнению наблюдателей, у Эрдогана есть альтернативный вариант – ЧВК SADAT. "НГ" изучила сайт компании, где говорится, что сотрудники SADAT уже были с визитом в Триполи, чтобы "определить потребности" сил Сараджа.



Ресурсы ПНС понадобятся в ближайшее время. 23 декабря Хафтар дал три дополнительных дня поддерживающим правительство в Триполи группировкам из Мисураты на то, чтобы покинуть позиции. Об этом, в частности, сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари. В ночь с 19 на 20 декабря ЛНА выдвинула ультиматум мисуратским бригадам с требованием оставить Триполи и Сирт. В противном случае ЛНА обещала беспрерывно наносить удары по Мисурате.

В экспертной среде допускают, что Анкара может объединить сирийское и ливийское досье и предложить коллегам из Москвы "сторговаться". "За время сирийской кампании Россия и Турция заключили много бартерных сделок и теоретически "экстерриториальный" торг возможен, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Например, сотрудничество России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), по некоторым данным, включало сирийско-ливийский трек. Другое дело, что по мере развития сирийского конфликта перечень возможных сделок имеет предел". По мнению эксперта, ситуация в Идлибе связана с ситуацией на Восточном берегу Евфрата.



"Переговоры на то и переговоры, что пункты негласных соглашений могут учитывать подвижность обстановки и новые конфликтогенные ситуации, – говорит Мардасов. – Другое дело, что в российско-турецких сделках всегда сохраняется "окно возможностей" – то ли из-за специфики договаривающихся акторов, то ли специально для того, чтобы была возможность заключения новых сделок. Это, как правило, дает шанс повысить ставки. Это демонстрирует Эрдоган, публично поднимая чувствительную для Кремля тему ЧВК, притом что турецкая компания SADAT, которая имеет связь с военнослужащими и разведкой Турции, сама имела опыт сотрудничества с ПНС".



Турецкий политолог Али Озкок заявил "НГ", что Турция направила в РФ делегацию, чтобы выяснить, заинтересована ли Москва в дипломатическом урегулировании в Сирии. "Ситуация же в Ливии более серьезная, – отмечает аналитик. – Анкара хочет видеть РФ в своей лодке, потому что даже Италия, которая фактически имеет военное присутствие в Мисурате, все больше тяготеет к Хафтару. Большим преимуществом Турции в Ливии по сравнению с Сирией является то, что РФ поддерживает непризнанного ливийского военачальника и официально не присутствует в стране". Озкок отмечает, что соглашение Турции с ПНС создало базу для операции против Хафтара, но это развитие событий привело бы и к эскалации конфликта.



"РФ играет хитро, поддерживая параллельно отношения с ПНС, – отмечает турецкий эксперт. – С учетом американских санкций против "Северного потока – 2" и напряженности в Украине Турция могла бы использовать проект "Турецкий поток" и доброжелательные отношения (с РФ. – "НГ") в Сирии в качестве разменной монеты, чтобы напомнить Москве, что она может потерять, ведя опосредованную войну против Анкары (в Ливии. – "НГ"). РФ может победить только вместе с Турцией, потому что Анкара также ведет все более автономную и не зависимую от Запада политику".