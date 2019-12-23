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|Как проходит слава мира. Имущество экс-"рос-олигарха" Тельмана Исмаилова выставлено на торги
01:54 24.12.2019
Недвижимость Тельмана Исмаилова выставили на торги
Имущество бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выставлено на торги по банкротству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что на торги выставлены квартира в Заречье Московской области и земельный участок в Сколково, площадь которого около 2,5 тыс. кв. м.
Начальная стоимость двухъярусной квартиры составляет почти 65 млн рублей, а участка - 50 млн рублей.
В апреле также появлялась информация о продаже имущества Исмаилова. Так, на торги выставлялись две квартиры на Кутузовском проспекте, два дома в подмосковной Апрелевке, земельный участок, выделенный в Сколково под строительство гольф-клуба.
В ноябре 2017 года Тельман Исмаилов был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя по обвинению в организации двух убийств. На Новорижском шоссе 15 мая 2016 года нашли внедорожник Toyota Land Cruiser, в салоне которого находились тела убитых бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Изначально по делу проходили брат Исмаилова Рафик и Мехман Керимов, который уже сознался в убийстве.