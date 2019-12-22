Умерла известная кыргызстанская журналистка Юлия Орлова

09:31 24.12.2019

В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова



В Бишкеке после продолжительной болезни в понедельник скончалась журналист Юлия Орлова. Об этом сообщает РИА Новости.



"Ей было всего 52 года. Юлии неоднократно приходилось выполнять свой журналистский долг в сложных условиях чрезвычайных ситуаций в Киргизии, в том числе с риском для жизни. За семнадцать лет работы с 2002 по 2019 год в качестве официального представителя агентства, аккредитованного при МИД Киргизии, Юлия проявила себя как опытный журналист-международник, оперативно рассказывая о самых разных событиях общественно-политической жизни республики. Ее новости неоднократно цитировались ведущими мировыми СМИ", - говорится в сообщении.



"Юлю характеризует слово "самоотверженность". В Киргизии журналистом, с точки зрения драйва, работать легко - всегда что-то происходит. Сколько президентов было свергнуто с поста за последние 15 лет, сколько выборов прошло, митинги и беспорядки - это Киргизия. В один из таких периодов - уже год и не вспомнишь - она освещала очередные беспорядки в Бишкеке. Диктовалась на выпуск, и в этот момент получила по голове от кого-то из "активистов-митинговальников", и телефон перешел в руки противников действующего режима. Где-то все же телефон ей удалось раздобыть, и новости она продолжала диктовать вовремя и так же быстро. И главное об этом случайно, и не от нее, редакция узнала лишь через несколько месяцев", - цитирует РИА бывшего руководителя Юлии Орловой, а ныне главу Sputnik Казахстан Виктора Панова.



Как отмечается, за время работы Орлова неоднократно награждалась почетными грамотами министерств и ведомств, аппарата президента Кыргызстана, а также грамотой РИА Новости за многолетнее сотрудничество по случаю 70-летия агентства.

Коллектив 24.kg выражает соболезнования семье и близким Юлии Орловой.



24 декабря 2019, Бишкек - , Айгуль КУВАТОВА