Удастся ли американцам рейдерский захват газового рынка Европы? - Д.Седов

09:50 24.12.2019

Дмитрий СЕДОВ | 24.12.2019



Европейцы в ярости по поводу американских санкций

В последние два-три дня в СМИ стран-членов Евросоюза появилось множество свидетельств тому, что слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о "благодарности" европейцев Соединенным Штатам за введение санкций против европейских компаний, сотрудничающих с Россией в строительстве газопроводов, мягко выражаясь, совсем не соответствуют действительности.



Для понимания общего настроения в европейских деловых и политических кругах по поводу того, как в США взялись "защищать" энергетическую безопасность Европы, достаточно привести заголовок статьи из французского издания L’Express от 21 декабря: "Северный поток – 2: Европейский союз в ярости по поводу американских санкций".



На лексику статьи этого влиятельного парижского еженедельника стоит обратить внимание. В связи с новыми американскими санкциями L’Express пишет об "экономической и геополитической битве между Вашингтоном и Брюсселем". Именно так: не между Вашингтоном и Москвой, а между Вашингтоном и Брюсселем! Издание отмечает, что 18% ежегодного потребления газа Евросоюзом поступает из России, что новые американские санкции ставят под вопрос капиталовложения объемом в десяток миллиардов евро. Половина этих денег вложена "Газпромом", другая половина – пятью крупными европейскими компаниями, находящими прямой интерес в строительстве "Северного потока – 2" (Uniper, Wintershall, Engie, OMV, Shell) и представляющими Германию, Францию, Великобританию, Австрию, Нидерланды…



Против введения американских санкций высказался официальный представитель Евросоюза, подчеркнувший недопустимость принятия подобных мер в отношении "европейских компаний, ведущих законную деятельность". Немецкие СМИ отмечают, что с точки зрения международного права США попирают законы свободного рынка, в том числе уложения Всемирной торговой организации. Проект строительства газопровода "Северный поток – 2" абсолютно прозрачен, его исполнение поддерживают правительства 25 стран, чьи компании участвуют в строительных работах. При этом Россия, от которой Европу взялись защищать за океаном, имеет многолетнюю безупречную "кредитную историю" на газовом рынке и никогда не злоупотребляла своим положением крупного поставщика. Во время "газовых войн" с Украиной она шла на уступки ради стабильных поставок европейским потребителям. "Защита экономической безопасности Европы" – искусственный предлог для оправдания рейдерского захвата европейского газового рынка.

А вот американский СПГ, если только США навяжут его Европе, станет безотказным инструментом давления на европейские страны.



Экономический ущерб от американских санкций понесут более 1000 предприятий из 25 стран, участвующих в сооружении газопровода. В случае замещения российского газа американским цены на газ в Европе вырастут, конкурентоспособность европейской продукции на мировом рынке понизится. Официальный представитель проектной компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил 23 декабря, что компания продолжает работу с партнерами по скорейшему запуску проекта "Северный поток – 2". "Около 2300 км (из приблизительно 2460 км) трубопровода на сегодняшний день уже уложено", – сказал Мюллер, комментируя санкции США, из-за которых швейцарская Allseas приостановила работы по укладке труб в Балтийском море и отозвала судна-трубоукладчики.



В порту Мукран на острове Рюген складировано сейчас необходимое количество залитых в бетон труб для доведения последних 160 километров газопровода до терминала в городе Любмин на берегу Балтийского моря. В этом порту стоит сейчас российское судно-трубоукладчик Фортуна".



Канцлер Ангела Меркель заявила в бундестаге 21 декабря: "Мы против экстерриториальных санкций, и вчерашнее решение явно пришло из прошлого. Подобные проблемы мы имели с Ираном. Я не вижу никаких других вариантов, кроме переговоров, но разговаривать надо о том, что такая практика неприемлема и что эти экстерриториальные санкции будут иметь последствия. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг проекта "Северный поток – 2". Немецкое издание Bild назвало эти слова Меркель "объявлением войны".



"Они бьют по немецким и европейским предприятиям, – говорит заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. – Удивительно, что закон принят в том числе под предлогом защиты Украины. Это особенно непонятно, если иметь в виду, что РФ и Украина только что договорились заключить договор о поставках газа".

Руководитель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених заявил: "ЕС и Германия являются в глазах США, по всей вероятности, не союзниками, а покорными вассалами. Такие шаги еще больше отяготят трансатлантические отношения, но их шантаж не сломит нас".



Сформулировало свою позицию относительно американских санкций и Немецкое объединение машиностроителей (VDMA): "Последствия так называемых экстерриториальных санкций должны быть смягчены... Германия является одним из крупнейших экспортеров и должна выдвинуть в ЕС собственную инициативу", – заявил исполнительный секретарь VDMA Тило Бродман.



Европейскому союзу в целом и в первую очередь Германии действительно предстоит сейчас сформулировать собственную инициативу, не принимая во внимание инерцию трансатлантических связей. Доказать, что решения об обеспечении энергетической безопасности Европы принимаются в Европе, а не в США, можно не на словах, а только на деле.