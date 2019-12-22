 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Неожиданно скончался теневой военный диктатор Алжира генерал Салах
10:27 24.12.2019

Алжирская армия потеряла примирителя
Смерть военачальника сулит одному из ведущих государств региона новую нестабильность

В Алжире объявлен трехдневный национальный траур в связи с внезапной кончиной начальника Генштаба Ахмеда Гаида Салаха. Уход силовика, сыгравшего ключевую роль в смене власти в стране после 20-летия правления президента Абдель-Азиза Бутефлики, грозит одному из бывших оплотов стабильности в Северной Африке новой неопределенностью на фоне непрекращающихся протестов сторонников большей демократизации. Лишившись главного арбитра между политиками и военными, Алжир может утратить хрупкий гражданский мир и возможность проведения назревших политических реформ.

Смерть начальника Генштаба Национальной народной армии, замминистра обороны Алжира Ахмеда Гаида Салаха, о которой было объявлено в понедельник, стала для страны полным шоком. Еще несколько дней назад в качестве главного гостя он присутствовал на церемонии инаугурации новоизбранного президента Абдельмаджида Теббуна, вскоре после которой пережил сердечный приступ и был доставлен в армейский госпиталь, где и скончался на 80-м году жизни.

Вступив в Национальную освободительную армию еще до обретения Алжиром независимости после 132-летнего французского колониального господства, Ахмед Гаид Салах впоследствии возглавлял сухопутные силы во время десятилетней кровопролитной войны с исламистами, а этой весной лично убедил непопулярного президента Абдель-Азиза Бутефлику отказаться баллотироваться на пятый срок на фоне массовых протестов.

Новым главой государства после состоявшихся в Алжире 12 декабря президентских выборов стал бывший премьер Абдельмаджид Теббун - креатура все того же могущественного силовика.
Весьма символично, что решение о проведении досрочных выборов в начале этого месяца принималось с подачи Ахмеда Гаида Салаха, который в очередной раз попытался выступить в роли арбитра между властями и уличной оппозицией.

В своих телевизионных обращениях и заявлениях он отмечал, что алжирская армия не выступает против народа, а, напротив, видит свою миссию в том, чтобы защищать его интересы и не допускать нарушения конституции.
Поддержав требования митингующих об отставке Абдель-Азиза Бутефлики в апреле этого года и инициировав начавшуюся в стране антикоррупционную кампанию, Ахмед Гаид Салах, впрочем, категорически отверг другие призывы митингующих.

Напомним, что лидеры протестов требуют проведения радикальных реформ и изменения всей политической системы страны, в которой армия лишится той роли гаранта стабильности, которую она традиционно играла на разных этапах существования независимого алжирского государства.

Не приняла алжирская оппозиция и план Ахмеда Гаида Салаха по мирному транзиту власти. Участники непрекращающихся акций настаивают, что прошедшие президентские выборы не были конкурентными и стали имитацией демократического процесса, поскольку в них принимали участие лишь кандидаты от правящей элиты.

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Решив осуществить бескровное завершение эпохи Абдель-Азиза Бутефлики и поддержав митингующих, главный алжирский силовик при этом не рискнул пойти против той системы смешанного гражданско-военного управления, неотъемлемой частью которой он оставался до самой смерти. В связи с этим митингующая молодежь стала считать его противником назревшей политической и экономической модернизации.

"Смерть Ахмеда Гаида Салаха произошла в тот момент, когда Алжир продолжает оставаться на перепутье,- заявил "Ъ" профессор ГУ ВШЭ, бывший дипломат Андрей Бакланов.- Уход Абдель-Азиза Бутефлики и декабрьские президентские выборы не успокоили ситуацию: в обществе растет запрос на продолжение реформ, однако проводить их некому. При Ахмеде Гаиде Салахе армия продемонстрировала способность эффективно бороться с исламистами и главными вызовами безопасности страны, однако позитивной программы реформ у военных нет". При этом, по словам эксперта, "в стране не возникло и авторитетных гражданских политиков, способных предложить программу развития, в случае если армия уступит давлению протестующих и откажется от своей традиционной роли, уйдя в тень".

По словам господина Бакланова, с уходом Ахмеда Гаида Салаха политическая ситуация в Алжире становится еще более неопределенной.
"Дело не только в том, что страна лишилась влиятельного арбитра между политиками и военными. Сам вектор будущих алжирских реформ становится все более расплывчатым. Подавления исламистов и обеспечения гражданского мира для дальнейшего развития оказывается недостаточно. Однако после смерти Ахмеда Гаида Салаха нет гарантий того, что страна сможет избежать отката назад",- резюмирует Андрей Бакланов.
Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №237 от 24.12.2019, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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